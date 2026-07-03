Megérett a változásra a Székely Vágta, de muszáj is átszervezni

Vérfrissítést szeretnének a Vadon Egyesület vezetői a rendezvénynek. Balról Szatkics Éva alpolgármester, Magyarósi Imola egyesületi elnök és Demeter János igazgató
Fotó: Tuchiluș Alex
Mától nyitva a jelentkezés az idei, 15. Székely Vágtára, amely a kormányzati megszorítások következményeképpen gyakorlatilag egynapos lesz és az eddigiekkel ellentétben ősszel szervezik meg.
A XV. Székely Vágta részleteiről pénteken Sztakics Éva sepsiszentgyörgyi alpolgármester, Magyarósi Imola, a szervező Vadon Egyesület elnöke és Demeter János, a sepsiszentgyörgyi Vadászati és Természettudományi Múzeum (korábban: Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény) és az egyesület igazgatója tartott sajtótájékoztatót. Mivel
a kísérőprogramok jórésze elmarad, de a lovas hagyományőrző programok, a kézműves vásár, gyermekek számára szervezett tevékenységek továbbra is részei a Székely Vágtának. Az amatőr fogathajtók Régió Kupájának döntője is gyarapítja majd a látványosságok sorát. Összességben a szeptember eleji szombati nap
– mondta Sztakics Éva –, és talán az idő sem lesz olyan fullasztó, mint sok korábbi nyári Vágtán.
Abból a meggondolásból is jobb a koraőszi időpont, hogy megspórol a versenyzőknek egy költséges felkészülést, hiszen a két egymástól távolabb eső futam – a Székely Vágta, illetve a Nemzeti Vágta, amelynek előfutama az előbbi – a résztvevőket anyagilag nem kevéssé terhelte meg, magyarázta Demeter János.
Vágta az Óriáspince-tetőn. Lesz más helyszín is a jövőben?
Fotó: Pinti Attila
Megtudhattuk, a szeptember 11–2-re időzített verseny megnyitója péntek délután lesz, de aznap nagyobbrészt az adminisztráció (állatorvosi vizsga stb.) zajlik, a futamok másnapra vannak beütemezve.
A korábbi évekhez hasonlóan lesz Székely Vágta és Góbé futam, illetve Huszárgyerek vágta, de elmarad a nem törzskönyvezett telivérekkel versenyzőknek kiírt Góbé+ futam, mert nagyon kevesen lennének. Az előbbi két megmérettetésen az előzetes felmérések szerint
A részvételi feltételek egyébként változatlanok, azzal a kivétellel, hogy a versenyzőknek a lószállítás költségeinek fedezésére és a helyszínen való tartózkodásra adott támogatás 1500 lejről 1000 lejre csökkent, de tekintve, hogy maga a rendezvény is rövidebb, ez még mindig méltányos összegnek tűnik.
Vándorrendezvény?
Ami a jövőt illeti, nagy változások körvonalazódnak, legalábbis a szervezők szeretnék, ha a Székely Vágtát a vadásznapokhoz hasonlóan a székelyföldi megyék felváltva rendeznék meg, jelentette be Sztakics Éva. Ez anyagilag is könnyítés lenne Háromszéknek, de a rendezvénynek is jót tenne, ha a szervezők kicsit versenyeznének egymással, ha új ötletekkel kicsit megtörnék a kialakult rutint. Elválik, él-e a felajánlott lehetőséggel Hargita és Maros megye.
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