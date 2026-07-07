Van olyan cég, amelyet minden évben megbírságolnak a környezetőrök

Csaknem 1,3 millió lej értékben bírságolt júniusban a Kovászna Megyei Környezetőrség, többek között szabálytalan hulladéktárolás, porszennyezés és adminisztratív hiányosságok miatt. Olyan cég is akad, amelynél szinte minden évben találnak hiányosságot az ellenőrök.

A felügyelők szinte minden évben valamilyen törvénytelenséget állapítanak meg az illető cégnél, de az ellenőrzések után átmenetileg rendezi a helyzetét

– tudtuk meg Lucian Cândeától, az intézmény vezetőjétől.

Hozzátette, viszonylag kevés hasonló esetük van, mert a helyi cégek többnyire betartják a szabályokat, illetve az ellenőrzések után pótolják a hiányosságokat. Ugyanakkor van 4–5 olyan cég, amelynek csak munkapontja van Háromszéken, a bejelentett székhelye pedig más megyében található – ezek a problémásabbak.

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Júniusban az intézmény ellenőrei több esetben bírságoltak a hulladék nem megfelelő tárolásáért. Egy kavics- és homokkitermelő céget azért büntettek meg, mert nem gondoskodott arról, hogy a kitermeléskor a szálló por ne szennyezze a legelőt, egy másik, hasonló profilú vállalkozásnak viszont átmenetileg felfüggesztették a tevékenységét. Az első félévben ez összesen hétszer fordult elő.