Van olyan cég, amelyet minden évben megbírságolnak a környezetőrök

Építkezési hulladék nem megfelelő tárolásáért is bírságoltak a környezetőrök júniusban
Fotó: Kovászna Megyei Környezetőrség/Facebook
Csaknem 1,3 millió lej értékben bírságolt júniusban a Kovászna Megyei Környezetőrség, többek között szabálytalan hulladéktárolás, porszennyezés és adminisztratív hiányosságok miatt. Olyan cég is akad, amelynél szinte minden évben találnak hiányosságot az ellenőrök.
A környezetőrség június folyamán 36 tervezett ellenőrzést végzett, 26 esetben pedig más intézmények képviselőivel vett részt terepmunkán. A látottak alapján 71 bírságot szabtak ki, összesen 1 276 000 lej értékben.
Egy fémhulladék-gyűjtő céget 50 ezer lejre büntettek, mert nem a kibocsátott engedélyének megfelelően végezte a tevékenységét (autóbontással is foglalkozott).
– tudtuk meg Lucian Cândeától, az intézmény vezetőjétől.
Hozzátette, viszonylag kevés hasonló esetük van, mert a helyi cégek többnyire betartják a szabályokat, illetve az ellenőrzések után pótolják a hiányosságokat. Ugyanakkor van 4–5 olyan cég, amelynek csak munkapontja van Háromszéken, a bejelentett székhelye pedig más megyében található – ezek a problémásabbak.
Júniusban az intézmény ellenőrei több esetben bírságoltak a hulladék nem megfelelő tárolásáért. Egy kavics- és homokkitermelő céget azért büntettek meg, mert nem gondoskodott arról, hogy a kitermeléskor a szálló por ne szennyezze a legelőt, egy másik, hasonló profilú vállalkozásnak viszont átmenetileg felfüggesztették a tevékenységét. Az első félévben ez összesen hétszer fordult elő.
Egy építőcéget 40 ezer lejre bírságoltak ezért múlt hónapban, de az is rendszeresen előfordul, hogy patakmederben vontatják a kivágott fákat, vagy elégetik a növényi hulladékot.
Adminisztratív hiányosságok miatt is rendszeresek a büntetések: a környezetvédelmi engedély hiánya, illetve a hulladék megfelelő nyilvántartásának elmulasztása is bírságot vonhat maga után.
Fejlesztési munkálatok miatt nyomásingadozásra kell számítani az ivóvízhálózaton Sepsiszentgyörgyön és több sepsiszéki településen szerdán – tájékoztat a Kovászna megyei Hydrokov vízszolgáltató.
Egy háromszéki sértett 18 500 lejt utalt át csalóknak, akik banki ügyintézőknek adták ki magukat, de a rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően a teljes összeget sikerült visszaszerezni.
A rendőrség 24 órára őrizetbe vett egy 30 éves, gelencei férfit, akit fenyegetéssel, rongálással, ittas, illetve jogosítvány nélküli járművezetéssel, valamint forgalomba be nem jegyzett jármű közúti használatával gyanúsítanak.
A háromszéki diákok mostantól biztonságosabban, kényelmesebben és környezetkímélőbben járhatnak iskolába. Kovászna Megye Tanácsa ugyanis pályázat révén 36 elektromos iskolabuszt szerzett be 35 helyi önkormányzat tanintézményei számára.
Közel negyven jogosítványt és több mint húsz forgalmi engedélyt tartottak vissza a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai hétvégén egy nagyszabású akció részeként. Akadt olyan is, aki ittasan, jogosítvány nélkül vezetett.
Uzon községben esett le elektromos rolleréről vasárnap este egy 64 éves férfi, aki sérülései miatt kórházba ment, ám az oda kiérkező rendőrök így is elvégezték nála az alkoholtesztet – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Játékermek zártak be Sepsiszentgyörgyön, miután tavasszal életbe lépett az a helyi önkormányzati döntés, amely kitiltja ezeket a lakóövezetekből.
Egy 19 éves fiatal nő sérült meg abban a közúti balesetben, amely pénteken délután történt a 11-es országúton, Ojtoz közelében.
Két autó ütközött össze pénteken délután a 11-es országút Ojtoz környéki szakaszán, így jelenleg csak egy sávon közlekedhetnek az autók – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Harmincezer lejt tartalmazó elvesztett övtáskát talált meg, majd tartott meg jogtalanul egy 37 éves férfi Sepsiszentgyörgyön. A rendőrök a pénz jelentős részét visszaszerezték, az ügyben lopás miatt folyik nyomozás.
szóljon hozzá!