Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség

A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán hét személyt őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek – közölte csütörtökön rendőrség.

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A közlemény szerint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészeivel közösen végrehajtott házkutatásokon

114 330 eurót és 373 490 lejt,

110 adattároló eszközt,

160 pecsétet,

87 munkakönyvet,

kézzel írt iratokat, dokumentumokat,

egy légfegyvert,

valamint egyéb bizonyítékokat

találtak és foglaltak le.

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A hét őrizetbe vett személy közül hatnak az előzetes letartóztatásba való helyezését kérik az ügyészek a bíróságon. A hetediket hatósági felügyelet alá helyezték a DIICOT ügyészei.

A DIICOT ügyészei szerdán házkutatást tartottak a bukaresti nyugdíjpénztár egyik alkalmazottjának irodájában egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben.

A gyanú szerint az érintett egy olyan bűnszervezet tagja, amely