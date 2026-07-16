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Csak úgy gyártották a fiktív munkaéveket „igazoló” iratokat, csak pecsétből 160-at foglalt le a rendőrség

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán hét személyt őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek – közölte csütörtökön rendőrség.

Székelyhon

2026. július 16., 19:052026. július 16., 19:05

A közlemény szerint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészeivel közösen végrehajtott házkutatásokon

  • 114 330 eurót és 373 490 lejt,

  • 110 adattároló eszközt,

  • 160 pecsétet,

  • 87 munkakönyvet,

  • kézzel írt iratokat, dokumentumokat,

  • egy légfegyvert,

  • valamint egyéb bizonyítékokat

találtak és foglaltak le.

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A hét őrizetbe vett személy közül hatnak az előzetes letartóztatásba való helyezését kérik az ügyészek a bíróságon. A hetediket hatósági felügyelet alá helyezték a DIICOT ügyészei.

A DIICOT ügyészei szerdán házkutatást tartottak a bukaresti nyugdíjpénztár egyik alkalmazottjának irodájában egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben.

A gyanú szerint az érintett egy olyan bűnszervezet tagja, amely

hamisított adatok alapján több mint 860 személy számára állított ki nyugdíjmegállapító határozatokat.

Hivatalos források szerint az ügyben egy igazságügyi szakértő és egy volt munkaügyi felügyelőségi alkalmazott is érintett.

A DIICOT közleménye értelmében 30 bukaresti, valamint Ilfov, Teleorman, Konstanca, Giurgiu, Ialomița, Călărași és Galac megyei helyszínen – magánszemélyek otthonában, cégszékhelyeken és egy közintézményben – zajlott házkutatás.

Az ügyben

  • bűnszervezet létrehozása,

  • információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás,

  • különösen jelentős kárt okozó csalás,

  • nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználása

  • és ezek arra nem felhatalmazott személlyel való megosztásának gyanújával

vizsgálódnak.

A DIICOT szerint a bűnszervezet tagjai valótlan adatokat rögzítettek az Országos Adóhatóság (ANAF) adatbázisában, olyan

hamis D112-es adóbevallások benyújtásával, amelyek fiktív munkaviszonyt igazoltak.

Az illetékes nyugdíjpénztárak ezek alapján adják ki a nyugdíjmegállapító határozatokat.

A bűnszervezet tagjai tevékenységet nem végző nonprofit szervezeteket, fantomcégeket, valamint kiszolgáltatott helyzetű személyek adatait használták fel arra, hogy

olyan okiratokat állítsanak ki, amelyek valótlanul igazolták az érintettek munkaviszonyát.

Az így szerzett fiktív szolgálati időért 15 ezer és 50 ezer lej közötti összeget fizettek a „szolgáltatást” igénybe vevő személyek.

A nyomozati anyag szerint öt év alatt több mint 860 személy jutott ilyen módon fiktív munkaévekhez.

A hamis dokumentumok alapján ugyanakkor több mint 170 személy esetében emelték meg a nyugdíj összegét, illetve állapítottak meg nyugdíjjogosultságot.

A nyugdíjpénztárakat ért kár 2024. december 31-ig elérte a mintegy 7 millió lejt, és a jogosulatlan kifizetések miatt az összeg azóta is folyamatosan nő – állítja a vádhatóság.

Belföld
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