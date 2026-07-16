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Székelyföld legnagyobb arborétumát újítják fel a gyergyószentmiklósiak

Jóváhagyta Gyergyószentmiklós önkormányzata a Csíky-kert rendbetétléről szóló finanszírozási szerződést, és döntött a Virág negyed északi részének rendezéséhez szükséges telekkönyvi módosításról is.

Gergely Imre

2026. július 16., 19:062026. július 16., 19:06

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Jóváhagyta Gyergyószentmiklós önkormányzata a Csíky-kert rendbetétléről szóló finanszírozási szerződést, és döntött a Virág negyed északi részének rendezéséhez szükséges telekkönyvi módosításról is.

Gergely Imre

2026. július 16., 19:062026. július 16., 19:06

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A Csíky-kert arborétum és dendrológiai park egy részének

zöldövezeti fejlesztése valósulhat meg a 12,3 millió lejes elnyert pályázat révén, amelyhez már elkészült a finanszírozási szerződés is.

A testület most ennek jóváhagyásáról döntött, és elfogadta a projekt részletes értékeit is.

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• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Amint Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere a csütörtöki testületi ülésen elmondta, a költségek az eredeti számításhoz képest mintegy 400 ezer lejjel magasabbak, de

a költségvetésen belüli átcsoportosításokkal biztosítható a szükséges fedezet.

Amint a pályázati szerződést aláírják, el is kezdődhet a közbeszerzési eljárás.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

A beruházás önrészéhez Hargita Megye Tanácsa 1 millió lejjel járul hozzá az elszámolhatatlan költségek fedezésére. Ez a támogatás egy korábbi közösségi kezdeményezés eredménye:

néhány éve a részvételi költségvetés keretében a megyei tanács 500 ezer lejt ítélt meg a Csíky-kert, azaz a megye egyetlen dendrológiai parkjának fejlesztésére.
• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

A polgármester tájékoztatása szerint a megyei tanács elnökével, Bíró Barna Botonddal megállapodtak arról, hogy

a megye ezt az összeget most 1 millió lejre emeli.

A testület másik döntése a Virág negyed északi részének fejlesztését érinti. Jelenleg zajlik a kivitelező kiválasztása a negyed déli részének köztér-rendezésére, és úgy tűnik, hogy

ősszel újabb pályázat benyújtására nyílik lehetőség.

Annak révén az északi részt újítanák fel.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Ennek érdekében most a telekkönyvi dokumentáció rendezése zajlik. A cél, hogy az új pályázatba bekerüljön az Orbán Balázs tér, azaz a Virág negyed 43-as tömbháza előtti park, ahol egy új, rendezett parkot alakítanának ki. Ehhez szükséges a terület leválasztása a Testvériség sugárút telekkönyvéből, amit most a testület jóváhagyott.

A Csíky-kert Székelyföld legnagyobb arborétuma és dendrológiai parkja, amely Gyergyószentmiklós északkeleti részén, 870–970 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. A parkot a természetkedvelők, az ökoturisták és a családok egyaránt kedvelik, hiszen csendes, pihentető környezetet nyújt közvetlenül a város szélén. A parkot Dr. Csíky Dénes ügyvéd és botanikus álmodta meg és hozta létre. A telepítési munkálatok 1884 és 1909 között zajlottak a Filep kútja nevű forrás körüli területen. Az alapító több mint 185 fafajtát telepített ide.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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