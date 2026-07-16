Székelyföld legnagyobb arborétumát újítják fel a gyergyószentmiklósiak

Jóváhagyta Gyergyószentmiklós önkormányzata a Csíky-kert rendbetétléről szóló finanszírozási szerződést, és döntött a Virág negyed északi részének rendezéséhez szükséges telekkönyvi módosításról is.
Fotó: Gergely Imre
Jóváhagyta Gyergyószentmiklós önkormányzata a Csíky-kert rendbetétléről szóló finanszírozási szerződést, és döntött a Virág negyed északi részének rendezéséhez szükséges telekkönyvi módosításról is.
A Csíky-kert arborétum és dendrológiai park egy részének
A testület most ennek jóváhagyásáról döntött, és elfogadta a projekt részletes értékeit is.
Fotó: Gergely Imre
Amint Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere a csütörtöki testületi ülésen elmondta, a költségek az eredeti számításhoz képest mintegy 400 ezer lejjel magasabbak, de
Amint a pályázati szerződést aláírják, el is kezdődhet a közbeszerzési eljárás.
Fotó: Gergely Imre
A beruházás önrészéhez Hargita Megye Tanácsa 1 millió lejjel járul hozzá az elszámolhatatlan költségek fedezésére. Ez a támogatás egy korábbi közösségi kezdeményezés eredménye:
Fotó: Gergely Imre
A polgármester tájékoztatása szerint a megyei tanács elnökével, Bíró Barna Botonddal megállapodtak arról, hogy
A testület másik döntése a Virág negyed északi részének fejlesztését érinti. Jelenleg zajlik a kivitelező kiválasztása a negyed déli részének köztér-rendezésére, és úgy tűnik, hogy
Annak révén az északi részt újítanák fel.
Fotó: Gergely Imre
Ennek érdekében most a telekkönyvi dokumentáció rendezése zajlik. A cél, hogy az új pályázatba bekerüljön az Orbán Balázs tér, azaz a Virág negyed 43-as tömbháza előtti park, ahol egy új, rendezett parkot alakítanának ki. Ehhez szükséges a terület leválasztása a Testvériség sugárút telekkönyvéből, amit most a testület jóváhagyott.
A Csíky-kert Székelyföld legnagyobb arborétuma és dendrológiai parkja, amely Gyergyószentmiklós északkeleti részén, 870–970 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. A parkot a természetkedvelők, az ökoturisták és a családok egyaránt kedvelik, hiszen csendes, pihentető környezetet nyújt közvetlenül a város szélén. A parkot Dr. Csíky Dénes ügyvéd és botanikus álmodta meg és hozta létre. A telepítési munkálatok 1884 és 1909 között zajlottak a Filep kútja nevű forrás körüli területen. Az alapító több mint 185 fafajtát telepített ide.
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
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