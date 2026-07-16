Hirdetés

Régi pompájában fogadja a látogatókat az impozáns barokk kastély Felújítása után ismét látogatható a gernyeszegi Teleki-kastély, amelyet az elmúlt három évben restauráltak uniós forrásból. A csütörtöki bejáráson Teleki Kálmán gróf mutatta be az épületet, ahol a felújítás során az eredeti értékek megőrzésére törekedtek. Simon Virág 2026. július 16., 17:392026. július 16., 17:39

Fotó: Haáz Vince

Felújítása után ismét látogatható a gernyeszegi Teleki-kastély, amelyet az elmúlt három évben restauráltak uniós forrásból. A csütörtöki bejáráson Teleki Kálmán gróf mutatta be az épületet, ahol a felújítás során az eredeti értékek megőrzésére törekedtek.

Simon Virág 2026. július 16., 17:392026. július 16., 17:39

Teleki Kálmán gróf segítségével ismerhettük meg csütörtökön a gernyeszegi Teleki-kastélyt,

azt az impozáns Maros megyei barokk épületet, amelyet az elmúlt három év során restauráltak.

A vezetett séta a bejárattól kezdődött, ahol megtudhattuk, hogy a jelenlegi kastély helyén egy vár állt, amit 1675-ben ajándékozott a családnak Apafi Mihály fejedelem. Hirdetés

Fotó: Haáz Vince

Az 1700-as évek elején lebontották a várat és felépítették a ma is látható kastélyt, amely azóta a család tulajdonában van. Kivételt a kommunista időszak jelentett:

1949-ben, egy márciusi hajnalon kilakoltatták a családot, és csak 2011-ben térhettek vissza a kastélyba.

Megragadták a lehetőséget Teleki Kálmán a sajtónak szervezett bemutatón elmondta, hogy az államosítás után a helybéliek sok mindent széthordtak a berendezésből, ami pedig megmaradt, azt az orosz katonák tették tönkre:

a levéltár és a könyvtár állományát alomként használták a lovaik számára.

Az ebédlő festett mennyezete Fotó: Haáz Vince

A kommunizmusban végig gyermektüdő-szanatórium működött az épületben, ennek köszönhető – a gróf szerint –, hogy az állapota viszonylag épen megmaradt. Igaz, például az ebédlő falait olajfestékkel mázolták le, és ez sok gondot okozott a restaurálás során. A tulajdonos név szerint említette Hegedűs Csillát, aki a kulturális minisztérium államtitkáraként fontosnak tartotta az épített örökség megőrzését; az RMDSZ-es politikus felismerte, hogy a turizmus fontos, és pénzt hozhat az országnak. A koronavírus-járvány utáni időszakban, amikor meghirdették az országos helyreállítási tervet,

több kastély és udvarház felújítására is lehetőséget teremtettek.

Így kapott 4,6 millió eurót a gernyeszegi Teleki-kastély is.

Másfél évesn agyta el a kastélyt és 64 éves térhetett vissza Fotó: Haáz Vince

Meglepetést is tartogatott a restaurálás Ez a pénz – mint a tervező és építész szakemberektől megtudtuk – kevésnek bizonyult, de az elmúlt három év alatt így is sikerült visszaállítani az épület eredeti pompáját.

Nemcsak a falakat, ajtókat és ablakokat restaurálták, hanem központi fűtést is szereltek, megoldották a vízelvezetési gondokat, és a mai elvárásoknak megfelelő tereket alakítottak ki.

Molnár Zente restaurátortól megtudtuk, hogy a felújítás során meglepetés is érte őket: találtak egy festett szobát, amelyről korábban senki nem tudott. A feltárás után kiderült, hogy falai színesek, és különböző mintákkal díszítettek.

A 79 éves gróf arról is beszélt, hogy átadja a stafétát a fiatalabb nemzedéknek Fotó: Haáz Vince

Mi lesz ezután? Bota Melinda, a kastély menedzsere elmondta, hogy

augusztus elején egész napos eseménnyel ünneplik meg a kastély újranyitását, de addig is látogatható az épület.

Elhangzott, hogy a koronavírus-járvány előtt évi három-négyezer látogatója volt a kastélynak, és ezt szeretnék tízezerre növelni.

Fotó: Haáz Vince

Teleki Kálmán arról is beszélt, hogy szeretné, ha a gernyeszegiek és a községbeliek eljönnének megnézni az átalakulást, amelyen az épület átment, és magukénak éreznék a barokk csodát. Egy teremben megőrizték a tüdőszanatórium nyomait is:

a falakon meghagyták a festett figurákat, hiszen ez is része az épület történelmének.

Ilyen volt a gyermekszanatórium, egy szoba most is őrzi emlékét Fotó: Haáz Vince

Jelenleg a kastély alsó két termében egy Maros menti népviseleteket és gernyeszegi tiszta szobát bemutató minikiállítást alakítottak ki, ez Ferencz Mária munkáját dicséri.

Hamarosan állandó kávézó is nyílik a kastélyban.

Fotó: Haáz Vince

Azt is érdemes tudni, hogy a közelben lévő református templomot is jelenleg restaurálják, és ott látogatóközpontot is kialakítanak. Érdemes tehát Marosszékre, Gernyeszegre látogatni: a Teleki-kastély nyitva tartásáról és az ott tartandó eseményekről mindent közzétesznek a kastély honlapján.

A gerneszegi tiszta szoba Fotó: Haáz Vince

Gyönyörű park veszi körül a kastélyt Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Restaurálták és látogatható a Teleki-kastély Gernyeszegen Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Nyitva áll a látogatók előtt Fotó: Haáz Vince

Mi mindenről mesélhetnének nek a gernyeszegi kastély falai Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince