Régi pompájában fogadja a látogatókat az impozáns barokk kastély

Felújítása után ismét látogatható a gernyeszegi Teleki-kastély, amelyet az elmúlt három évben restauráltak uniós forrásból. A csütörtöki bejáráson Teleki Kálmán gróf mutatta be az épületet, ahol a felújítás során az eredeti értékek megőrzésére törekedtek.
Fotó: Haáz Vince
Felújítása után ismét látogatható a gernyeszegi Teleki-kastély, amelyet az elmúlt három évben restauráltak uniós forrásból. A csütörtöki bejáráson Teleki Kálmán gróf mutatta be az épületet, ahol a felújítás során az eredeti értékek megőrzésére törekedtek.
Teleki Kálmán gróf segítségével ismerhettük meg csütörtökön a gernyeszegi Teleki-kastélyt,
A vezetett séta a bejárattól kezdődött, ahol megtudhattuk, hogy a jelenlegi kastély helyén egy vár állt, amit 1675-ben ajándékozott a családnak Apafi Mihály fejedelem.
Fotó: Haáz Vince
Az 1700-as évek elején lebontották a várat és felépítették a ma is látható kastélyt, amely azóta a család tulajdonában van. Kivételt a kommunista időszak jelentett:
Teleki Kálmán a sajtónak szervezett bemutatón elmondta, hogy az államosítás után a helybéliek sok mindent széthordtak a berendezésből, ami pedig megmaradt, azt az orosz katonák tették tönkre:
Az ebédlő festett mennyezete
Fotó: Haáz Vince
A kommunizmusban végig gyermektüdő-szanatórium működött az épületben, ennek köszönhető – a gróf szerint –, hogy az állapota viszonylag épen megmaradt. Igaz, például az ebédlő falait olajfestékkel mázolták le, és ez sok gondot okozott a restaurálás során.
A tulajdonos név szerint említette Hegedűs Csillát, aki a kulturális minisztérium államtitkáraként fontosnak tartotta az épített örökség megőrzését; az RMDSZ-es politikus felismerte, hogy a turizmus fontos, és pénzt hozhat az országnak. A koronavírus-járvány utáni időszakban, amikor meghirdették az országos helyreállítási tervet,
Így kapott 4,6 millió eurót a gernyeszegi Teleki-kastély is.
Másfél évesn agyta el a kastélyt és 64 éves térhetett vissza
Fotó: Haáz Vince
Ez a pénz – mint a tervező és építész szakemberektől megtudtuk – kevésnek bizonyult, de az elmúlt három év alatt így is sikerült visszaállítani az épület eredeti pompáját.
Molnár Zente restaurátortól megtudtuk, hogy a felújítás során meglepetés is érte őket: találtak egy festett szobát, amelyről korábban senki nem tudott. A feltárás után kiderült, hogy falai színesek, és különböző mintákkal díszítettek.
A 79 éves gróf arról is beszélt, hogy átadja a stafétát a fiatalabb nemzedéknek
Fotó: Haáz Vince
Bota Melinda, a kastély menedzsere elmondta, hogy
Elhangzott, hogy a koronavírus-járvány előtt évi három-négyezer látogatója volt a kastélynak, és ezt szeretnék tízezerre növelni.
Fotó: Haáz Vince
Teleki Kálmán arról is beszélt, hogy szeretné, ha a gernyeszegiek és a községbeliek eljönnének megnézni az átalakulást, amelyen az épület átment, és magukénak éreznék a barokk csodát. Egy teremben megőrizték a tüdőszanatórium nyomait is:
Ilyen volt a gyermekszanatórium, egy szoba most is őrzi emlékét
Fotó: Haáz Vince
Jelenleg a kastély alsó két termében egy Maros menti népviseleteket és gernyeszegi tiszta szobát bemutató minikiállítást alakítottak ki, ez Ferencz Mária munkáját dicséri.
Fotó: Haáz Vince
Azt is érdemes tudni, hogy a közelben lévő református templomot is jelenleg restaurálják, és ott látogatóközpontot is kialakítanak.
Érdemes tehát Marosszékre, Gernyeszegre látogatni: a Teleki-kastély nyitva tartásáról és az ott tartandó eseményekről mindent közzétesznek a kastély honlapján.
A gerneszegi tiszta szoba
Fotó: Haáz Vince
Gyönyörű park veszi körül a kastélyt
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Restaurálták és látogatható a Teleki-kastély Gernyeszegen
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Nyitva áll a látogatók előtt
Fotó: Haáz Vince
Mi mindenről mesélhetnének nek a gernyeszegi kastély falai
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Csütörtökön elsőként a sajtónak mutatták meg az épületet
Fotó: Haáz Vince
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