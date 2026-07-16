A kormány intézkedései ellen tiltakozik a Sanitas, általános sztrájk jön az egészségügyben

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Fotó: Gecse Noémi
Sztrájkot hirdetnek a kormány gazdasági és szociális politikája ellen a Sanitas szakszervezeti szövetség képviselői.
2026. július 16., 16:302026. július 16., 16:30
A csütörtöki bejelentés szerint a törvényes előírásoknak megfelelően július 20-án figyelmeztető sztrájkot tartanak,
A Sanitas szerint a kormány intézkedései súlyosan érintik az egészségügyi és szociális dolgozók béreit és jogait – írja az Agerpres.
A szakszervezet olyan politikákat követel a kormánytól, amelyek az egészségügyi rendszerben tartják a személyzetet, biztosítják a tisztességes munkakörülményeket és bérezést, valamint garantálják az állampolgárok számára a minőségi állami egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Követelik továbbá
amelyet a szakszervezetekkel egyeztetve dolgoznak ki a szociális párbeszéd tiszteletben tartásával, és amely megszünteti az egyenlőtlenségeket, védi a személyzet jövedelmét és tiszteletben tartja a közszféra alkalmazottainak munkáját.
Miután éveken át az egymást követő kormányok mind elhalasztották a valódi reformokat, megszegték a vállalt kötelezettségeket, és az egészségügyi dolgozókat pusztán költségtételként kezelték, a Bolojan-kormány úgy döntött, hogy végleg bezárja a társadalmi párbeszéd kapuit, és
– idézi a szakszervezet közleménye Iulian Pope Sanitas-elnököt. Leszögezik azonban: annak ellenére, hogy a kormány megszegi a szociális párbeszéd előírásait, a Sanitas szigorúan betartja a törvényt. Így
tehát az egészségügyi tevékenység legalább egyharmadát elvégzik, hogy a betegek élete és egészsége ne kerüljön veszélybe.
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