Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A kormány intézkedései ellen tiltakozik a Sanitas, általános sztrájk jön az egészségügyben

Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Képünk illusztráció

Fotó: Gecse Noémi

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sztrájkot hirdetnek a kormány gazdasági és szociális politikája ellen a Sanitas szakszervezeti szövetség képviselői.

2026. július 16., 16:302026. július 16., 16:30

A csütörtöki bejelentés szerint a törvényes előírásoknak megfelelően július 20-án figyelmeztető sztrájkot tartanak,

július 28-án pedig kirobbantják a határozatlan ideig tartó általános sztrájkot.

A Sanitas szerint a kormány intézkedései súlyosan érintik az egészségügyi és szociális dolgozók béreit és jogait – írja az Agerpres.

Hirdetés

A szakszervezet olyan politikákat követel a kormánytól, amelyek az egészségügyi rendszerben tartják a személyzetet, biztosítják a tisztességes munkakörülményeket és bérezést, valamint garantálják az állampolgárok számára a minőségi állami egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Követelik továbbá

egy igazságos és méltányos bértörvény elfogadását,

amelyet a szakszervezetekkel egyeztetve dolgoznak ki a szociális párbeszéd tiszteletben tartásával, és amely megszünteti az egyenlőtlenségeket, védi a személyzet jövedelmét és tiszteletben tartja a közszféra alkalmazottainak munkáját.

Idézet
Nem mi választottuk a sztrájkot. A kormány kényszerített minket rá.

Miután éveken át az egymást követő kormányok mind elhalasztották a valódi reformokat, megszegték a vállalt kötelezettségeket, és az egészségügyi dolgozókat pusztán költségtételként kezelték, a Bolojan-kormány úgy döntött, hogy végleg bezárja a társadalmi párbeszéd kapuit, és

Idézet
olyan bértörvényt kényszerít ránk, amelyet az érintettekkel való valódi tárgyalások nélkül dolgoztak ki

– idézi a szakszervezet közleménye Iulian Pope Sanitas-elnököt. Leszögezik azonban: annak ellenére, hogy a kormány megszegi a szociális párbeszéd előírásait, a Sanitas szigorúan betartja a törvényt. Így

minden egészségügyi intézményben biztosítani fogják a sürgősségi ellátást és a törvényben előírt kötelező tevékenységeket,

tehát az egészségügyi tevékenység legalább egyharmadát elvégzik, hogy a betegek élete és egészsége ne kerüljön veszélybe.

Belföld Egészségügy Tiltakozás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon
Bicskával támadt áldozatára egy férfi akinek két fogát is kiütötte és az arccsontját is eltörte
Hadnagy Attila: olyan labdarúgókat igazoltunk, akik játszottak a csapataiknál
Sem élve, sem holtan nem kellettek senkinek a dél-bihari illegális otthonok többségében magyar lakói (RIPORT)
Régiós döntőt játszik a Kovászna megyei kupagyőztes
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon
Székelyhon

Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon
Bicskával támadt áldozatára egy férfi akinek két fogát is kiütötte és az arccsontját is eltörte
Székelyhon

Bicskával támadt áldozatára egy férfi akinek két fogát is kiütötte és az arccsontját is eltörte
Hadnagy Attila: olyan labdarúgókat igazoltunk, akik játszottak a csapataiknál
Székely Sport

Hadnagy Attila: olyan labdarúgókat igazoltunk, akik játszottak a csapataiknál
Sem élve, sem holtan nem kellettek senkinek a dél-bihari illegális otthonok többségében magyar lakói (RIPORT)
Krónika

Sem élve, sem holtan nem kellettek senkinek a dél-bihari illegális otthonok többségében magyar lakói (RIPORT)
Régiós döntőt játszik a Kovászna megyei kupagyőztes
Székely Sport

Régiós döntőt játszik a Kovászna megyei kupagyőztes
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Nőileg

Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 16., csütörtök

Az alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta Bolojan beadványának tárgyalását a bérhátralékok kapcsán

Az alkotmánybíróság csütörtökön szeptember 23-ára halasztotta Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök július elején benyújtott beadványának tárgyalását.

Az alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta Bolojan beadványának tárgyalását a bérhátralékok kapcsán
Az alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta Bolojan beadványának tárgyalását a bérhátralékok kapcsán
2026. július 16., csütörtök

Az alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta Bolojan beadványának tárgyalását a bérhátralékok kapcsán
Hirdetés
2026. július 16., csütörtök

Helikon 100 Marosvécsen

Száz éve született meg báró Kemény János kezdeményezésére a legendás helikoni íróközösség, az első találkozót 1926 júliusában tartották a Kemény-kastélyban. A jubileum alkalmából háromnapos rendezvénysorozatot szerveznek.

Helikon 100 Marosvécsen
Helikon 100 Marosvécsen
2026. július 16., csütörtök

Helikon 100 Marosvécsen
2026. július 16., csütörtök

Klasszikus magyar filmek és sorozatok az M1 új műsorstruktúrájában

Új műsorstruktúrával várja nézőit szombattól az M1 csatorna – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön az MTI-vel.

Klasszikus magyar filmek és sorozatok az M1 új műsorstruktúrájában
Klasszikus magyar filmek és sorozatok az M1 új műsorstruktúrájában
2026. július 16., csütörtök

Klasszikus magyar filmek és sorozatok az M1 új műsorstruktúrájában
2026. július 16., csütörtök

Két éve pontosan ebben az időszakban volt az emlékezetesen nagy kánikula

Két évvel ezelőtt, pontosan ebben az időszakban volt az egyik leghosszabb és legintenzívebb hőhullám Romániában, az időjárási feljegyzések óta – emlékeztet a Meteoplus.

Két éve pontosan ebben az időszakban volt az emlékezetesen nagy kánikula
Két éve pontosan ebben az időszakban volt az emlékezetesen nagy kánikula
2026. július 16., csütörtök

Két éve pontosan ebben az időszakban volt az emlékezetesen nagy kánikula
Hirdetés
2026. július 16., csütörtök

Három tényező emelheti ismét 10 lej fölé a gázolaj árát

Szeptemberre meghaladhatja a 10 lejt a gázolaj literenkénti ára Romániában, ha tovább súlyosbodik a Perzsa-öböl térségében kialakult konfliktus, emelkedik a kőolaj világpiaci ára, és erősödik a dollár a lejjel szemben.

Három tényező emelheti ismét 10 lej fölé a gázolaj árát
Három tényező emelheti ismét 10 lej fölé a gázolaj árát
2026. július 16., csütörtök

Három tényező emelheti ismét 10 lej fölé a gázolaj árát
2026. július 16., csütörtök

Nyolc hónap elteltével sincs nyoma a Bucsecsben eltűnt brit turistának

Továbbra is keresik a hegyimentők a tavaly novemberben a Bucsecs-hegységbeli Țigănești-völgy térségében eltűnt brit fiatalembert – közölte csütörtökön a Brassó megyei Salvamont.

Nyolc hónap elteltével sincs nyoma a Bucsecsben eltűnt brit turistának
Nyolc hónap elteltével sincs nyoma a Bucsecsben eltűnt brit turistának
2026. július 16., csütörtök

Nyolc hónap elteltével sincs nyoma a Bucsecsben eltűnt brit turistának
2026. július 16., csütörtök

Vihart és kánikulát is mondanak mára egy időben, de nem egy helyre

Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia hegyvidéki területeire és több régiójára. Közben az ország nyugati részén kánikula várható.

Vihart és kánikulát is mondanak mára egy időben, de nem egy helyre
Vihart és kánikulát is mondanak mára egy időben, de nem egy helyre
2026. július 16., csütörtök

Vihart és kánikulát is mondanak mára egy időben, de nem egy helyre
Hirdetés
2026. július 16., csütörtök

Új kifizetési módszert vezetett be az eMAG az ING együttműködésével

Az országosan elérhető, díjmentes szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a fizetés azonnal megtörténjen, miközben nincs szükség a bankkártyaadatok manuális megadására a fizetési felületen.

Új kifizetési módszert vezetett be az eMAG az ING együttműködésével
Új kifizetési módszert vezetett be az eMAG az ING együttműködésével
2026. július 16., csütörtök

Új kifizetési módszert vezetett be az eMAG az ING együttműködésével
2026. július 16., csütörtök

Romániából Olaszországba tartott a furgon, amelyben bolgár csempészcigarettát találtak Magyarországon

A pénzügyőrök 4550 doboz csempészcigarettát találtak egy román furgonban, amelyet az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegye szakaszán ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

Romániából Olaszországba tartott a furgon, amelyben bolgár csempészcigarettát találtak Magyarországon
Romániából Olaszországba tartott a furgon, amelyben bolgár csempészcigarettát találtak Magyarországon
2026. július 16., csütörtök

Romániából Olaszországba tartott a furgon, amelyben bolgár csempészcigarettát találtak Magyarországon
2026. július 16., csütörtök

Katonai titok marad az Ukrajnának nyújtott romániai támogatás

Az Ukrajnának nyújtott támogatás titkosításának feloldásával kapcsolatban Nicușor Dan államfő szerdán kijelentette: mivel a támogatásnak katonai vonatkozásai is vannak, úgy helyes, ha annak részletei továbbra is titkosak maradnak.

Katonai titok marad az Ukrajnának nyújtott romániai támogatás
Katonai titok marad az Ukrajnának nyújtott romániai támogatás
2026. július 16., csütörtök

Katonai titok marad az Ukrajnának nyújtott romániai támogatás
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!