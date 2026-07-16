A kormány intézkedései ellen tiltakozik a Sanitas, általános sztrájk jön az egészségügyben

Sztrájkot hirdetnek a kormány gazdasági és szociális politikája ellen a Sanitas szakszervezeti szövetség képviselői.

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A Sanitas szerint a kormány intézkedései súlyosan érintik az egészségügyi és szociális dolgozók béreit és jogait – írja az Agerpres.

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A szakszervezet olyan politikákat követel a kormánytól, amelyek az egészségügyi rendszerben tartják a személyzetet, biztosítják a tisztességes munkakörülményeket és bérezést, valamint garantálják az állampolgárok számára a minőségi állami egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Követelik továbbá