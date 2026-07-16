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Nyolc hónap elteltével sincs nyoma a Bucsecsben eltűnt brit turistának

A 18 éves brit egyetemista tavaly november végén tűnt el • Fotó: Brassó Megyei Hegyimentő-közszolgálat

A 18 éves brit egyetemista tavaly november végén tűnt el

Fotó: Brassó Megyei Hegyimentő-közszolgálat

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Továbbra is keresik a hegyimentők a tavaly novemberben a Bucsecs-hegységbeli Țigănești-völgy térségében eltűnt brit fiatalembert – közölte csütörtökön a Brassó megyei Salvamont.

Székelyhon

2026. július 16., 12:082026. július 16., 12:08

A hegyimentők azokat a magashegyi területeket is átkutatják, amelyeket a télen a két-három méteres és helyenként ennél is vastagabb hótakaró miatt nem tudtak átvizsgálni. Bár a hó nagy része azóta elolvadt,

eddig nem találtak olyan nyomokat, amelyek az eltűnt fiatal hollétére utalnának.

A Salvamont tájékoztatása szerint a következő időszakban a még hóval borított utolsó területeket is átkutatják, amint megközelíthetővé válnak.

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A hegyimentők egyúttal arra kérik a Țigănești-völgyben és környékén túrázókat, hogy fokozott figyelemmel járják az útvonalakat, és

haladéktalanul értesítsék őket, ha olyan tárgyakat, nyomokat vagy egyéb jeleket találnak, amelyek kapcsolatba hozhatók az eltűnt személlyel.

Kérték azt is, hogy a bejelentésekhez lehetőség szerint csatolják a pontos helyszínt, GPS-koordinátákat és fényképeket, mivel minden részlet segítheti a keresést.

A 18 éves brit egyetemista tavaly november végén tűnt el a Bucsecs-hegységben. A keresést a téli időszakban a kedvezőtlen körülmények miatt felfüggesztették, majd tavasszal újrakezdték – idézi fel az Agerpres.

Belföld
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