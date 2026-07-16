Nyolc hónap elteltével sincs nyoma a Bucsecsben eltűnt brit turistának

Továbbra is keresik a hegyimentők a tavaly novemberben a Bucsecs-hegységbeli Țigănești-völgy térségében eltűnt brit fiatalembert – közölte csütörtökön a Brassó megyei Salvamont.

Székelyhon 2026. július 16., 12:082026. július 16., 12:08

A hegyimentők azokat a magashegyi területeket is átkutatják, amelyeket a télen a két-három méteres és helyenként ennél is vastagabb hótakaró miatt nem tudtak átvizsgálni. Bár a hó nagy része azóta elolvadt,

eddig nem találtak olyan nyomokat, amelyek az eltűnt fiatal hollétére utalnának.

A Salvamont tájékoztatása szerint a következő időszakban a még hóval borított utolsó területeket is átkutatják, amint megközelíthetővé válnak. Hirdetés A hegyimentők egyúttal arra kérik a Țigănești-völgyben és környékén túrázókat, hogy fokozott figyelemmel járják az útvonalakat, és

haladéktalanul értesítsék őket, ha olyan tárgyakat, nyomokat vagy egyéb jeleket találnak, amelyek kapcsolatba hozhatók az eltűnt személlyel.