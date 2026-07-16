Nyolc hónap elteltével sincs nyoma a Bucsecsben eltűnt brit turistának

A 18 éves brit egyetemista tavaly november végén tűnt el
Fotó: Brassó Megyei Hegyimentő-közszolgálat
Továbbra is keresik a hegyimentők a tavaly novemberben a Bucsecs-hegységbeli Țigănești-völgy térségében eltűnt brit fiatalembert – közölte csütörtökön a Brassó megyei Salvamont.
A hegyimentők azokat a magashegyi területeket is átkutatják, amelyeket a télen a két-három méteres és helyenként ennél is vastagabb hótakaró miatt nem tudtak átvizsgálni. Bár a hó nagy része azóta elolvadt,
A Salvamont tájékoztatása szerint a következő időszakban a még hóval borított utolsó területeket is átkutatják, amint megközelíthetővé válnak.
A hegyimentők egyúttal arra kérik a Țigănești-völgyben és környékén túrázókat, hogy fokozott figyelemmel járják az útvonalakat, és
Kérték azt is, hogy a bejelentésekhez lehetőség szerint csatolják a pontos helyszínt, GPS-koordinátákat és fényképeket, mivel minden részlet segítheti a keresést.
A 18 éves brit egyetemista tavaly november végén tűnt el a Bucsecs-hegységben. A keresést a téli időszakban a kedvezőtlen körülmények miatt felfüggesztették, majd tavasszal újrakezdték – idézi fel az Agerpres.
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