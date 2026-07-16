Elhunyt Ráduly János kibédi néprajzkutató

Fotó: Haáz Vince
Ráduly János néprajzkutatótól, írótól, költőtől, műfordítótól, rovásírás-kutatótól, népmesegyűjtőtől búcsúzik közösségi oldalán Kibéd község önkormányzata.
2026. július 16., 18:412026. július 16., 18:41
2026. július 16., 19:502026. július 16., 19:50
Elhunyt csütörtökön Ráduly János, Kibéd község díszpolgára, néprajzkutató, író, költő, műfordító, rovásírás-kutató, népmesegyűjtő, tanár. A kibédi önkormányzat közösségi oldalán jelentette be a hírt.
„A korondi születésű Ráduly János életének legfontosabb küldetését Kibéd szolgálatában teljesítette. Évtizedeken át tanított, kutatott, és könyvekbe gyűjtötte falunk népmeséit, népballadáit, szokásait és szellemi örökségét.
– olvasható a bejegyzésben.
Éppen látogatásunkat követő napon ünnepelte nyolcvanadik születésnapját Ráduly János néprajzkutató, költő, műfordító. Nem halmozták el díjakkal, pedig sokoldalúságánál talán csak írói termékenysége nagyobb: 115 nyomtatott kiadványon szerepel már a neve. Megállni pedig esze ágában sincs.
Úgy értékelik, hogy Ráduly János gazdag és maradandó szellemi örökséget hagyott hátra, amely tovább él műveiben, tanítványai emlékezetében és mindazok szívében, akik ismerték őt.
Életműve örök érték marad Kibéd és az egész erdélyi magyar közösség számára.
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