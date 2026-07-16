Elhunyt Ráduly János kibédi néprajzkutató

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„A korondi születésű Ráduly János életének legfontosabb küldetését Kibéd szolgálatában teljesítette. Évtizedeken át tanított, kutatott, és könyvekbe gyűjtötte falunk népmeséit, népballadáit, szokásait és szellemi örökségét.

Elhunyt csütörtökön Ráduly János, Kibéd község díszpolgára, néprajzkutató, író, költő, műfordító, rovásírás-kutató, népmesegyűjtő, tanár. A kibédi önkormányzat közösségi oldalán jelentette be a hírt.

Munkásságával nemcsak a magyar néprajztudományt gazdagította, hanem Kibéd nevét is messze vitte. Fáradhatatlan alkotóként egyszerre több területen is dolgozott. Ahogyan ő maga is vallotta, ha az egyik munkában elfáradt, a másikban mindig új inspirációt talált. Kiemelkedő néprajzkutatói és irodalmi munkásságának elismeréseként Kibéd Község Önkormányzata díszpolgári címet adományozott számára”

– olvasható a bejegyzésben.

korábban írtuk Nyolcvan évnyi felismerés. Sosem vágyott el Kibédről Ráduly János Éppen látogatásunkat követő napon ünnepelte nyolcvanadik születésnapját Ráduly János néprajzkutató, költő, műfordító. Nem halmozták el díjakkal, pedig sokoldalúságánál talán csak írói termékenysége nagyobb: 115 nyomtatott kiadványon szerepel már a neve. Megállni pedig esze ágában sincs.

Úgy értékelik, hogy Ráduly János gazdag és maradandó szellemi örökséget hagyott hátra, amely tovább él műveiben, tanítványai emlékezetében és mindazok szívében, akik ismerték őt.

Életműve örök érték marad Kibéd és az egész erdélyi magyar közösség számára.