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Elhunyt Ráduly János kibédi néprajzkutató

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Ráduly János néprajzkutatótól, írótól, költőtől, műfordítótól, rovásírás-kutatótól, népmesegyűjtőtől búcsúzik közösségi oldalán Kibéd község önkormányzata.

Székelyhon

2026. július 16., 18:412026. július 16., 18:41

2026. július 16., 19:502026. július 16., 19:50

Elhunyt csütörtökön Ráduly János, Kibéd község díszpolgára, néprajzkutató, író, költő, műfordító, rovásírás-kutató, népmesegyűjtő, tanár. A kibédi önkormányzat közösségi oldalán jelentette be a hírt.

„A korondi születésű Ráduly János életének legfontosabb küldetését Kibéd szolgálatában teljesítette. Évtizedeken át tanított, kutatott, és könyvekbe gyűjtötte falunk népmeséit, népballadáit, szokásait és szellemi örökségét.

Idézet
Munkásságával nemcsak a magyar néprajztudományt gazdagította, hanem Kibéd nevét is messze vitte. Fáradhatatlan alkotóként egyszerre több területen is dolgozott. Ahogyan ő maga is vallotta, ha az egyik munkában elfáradt, a másikban mindig új inspirációt talált. Kiemelkedő néprajzkutatói és irodalmi munkásságának elismeréseként Kibéd Község Önkormányzata díszpolgári címet adományozott számára”

– olvasható a bejegyzésben.

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Úgy értékelik, hogy Ráduly János gazdag és maradandó szellemi örökséget hagyott hátra, amely tovább él műveiben, tanítványai emlékezetében és mindazok szívében, akik ismerték őt.

Életműve örök érték marad Kibéd és az egész erdélyi magyar közösség számára.

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