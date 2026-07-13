Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője

Veress Zalán, a kézdivásárhelyi református kollégium végzőse nem az utolsó pillanatban kapkodott, többek között ezért tudott 9,70-es általánost elérni az idei érettségin. Matematikatanárnak készül, de magyarból is a legmagasabb osztályzatot érte el.

Kocsis Károly 2026. július 13., 19:012026. július 13., 19:01 2026. július 13., 19:462026. július 13., 19:46

Szerény, jól nevelt, intelligens fiatalember benyomását kelti, percre pontosan érkezik a megbeszélt találkozóra. Ezek után már nem lep meg annyira, amikor kijelenti, hogy számára az érettségi viszonylag könnyen ment, „nem kértek túlságosan nehéz dolgokat;

jól tudott boldogulni, aki tudta az anyagot.

Veress Zalánt saját bevallása szerint negyedikes kora óta egyszer sem kellett tanulásra noszogatniuk a szüleinek. Már akkorra tudatosult benne, hogy voltaképpen magáért, a jövőjéért tanul, azt mindig komolyan vette, hamar önállósult, és éppen ezért

az érettségi előtt sem a hegy alatt kellett abrakolnia, amint azt sokan teszik, hanem csak átismételte az anyagot,

és ha már lehetőség adódott rá, részt vett pár plusz magyarórán. Ez meg is látszott az eredményén, hiszen ebből a tantárgyból 10-est érően vizsgázott, a negatív irodalmi hősök közül Madách Imre Luciferjéről értekezvén. Román nyelv és irodalomból 9,35-öt, szerves kémiából 9,45-öt, matematikából 10-est, összességében pedig 9,70-es általánost ért el. {K1} Abban biztos volt, hogy az érettségit sikerrel veszi, különösebben nem is stresszelt miatta, de azért kissé meglepődött, amikor kiderült, hogy a magyar tannyelvű osztályban végzettek körében Kovászna megyében ő érte el a legjobb eredményt. De túl nagy jelentőséget nem tulajdonít neki, emiatt nem érzi sztárnak magát, sőt attól is ódzkodik, hogy fotót készítsek róla. Végül kiegyezünk abban, hogy küld egyet a kicsengetési albumból.

Életpályáját matematikatanárként képzeli el valamelyik egyetemen, lehetőleg Kolozsváron.

Ebben a tekintetben a mostani érettségi-eredménye semmit nem nyom a latban, egy korábbi matekinfó-versenyen kivívott helyezése folytán azonban felvételi nélkül jutott be a Babes-Bolyai Tudományegyetemre. Hirdetés A kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumba eltöltött négy évből elmondása szerint a matekórák fognak leginkább hiányozni, de nagyon szerette a biológiát, a kémiát, a nyelveket, tizenkettedik osztályban pedig fölöttébb megkedvelte a magyar irodalmat is. Emellett kisgimnazista évei során a történelem is vonzotta. És hogy ezek a humán tantárgyak hogyan férnek össze függvénytannal? Zalán szerint tökéletesen, sőt igazából

ki is egészítik egymást.

Ha valaki azt gondolná, hogy ilyen teljesítmény mellett Zalánnak a tanuláson kívül nem jutott ideje szinte semmire, alaposan téved. Hetente kétszer jár karatézni, amikor csak lehet, színházi előadásra; egyetlen darabot sem hagyna ki. De szeret olvasni és filmet nézni is, mint bármely középiskolás. Ősztől pedig új kezdet vár rá a kincses városban.

Úgy érzem, ott is képes leszek helytállni