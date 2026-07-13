Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője

Veress Zalán matematikatanár lenne valamelyik egyetemen
Fotó: Veress Zalán személyes archívuma
Veress Zalán, a kézdivásárhelyi református kollégium végzőse nem az utolsó pillanatban kapkodott, többek között ezért tudott 9,70-es általánost elérni az idei érettségin. Matematikatanárnak készül, de magyarból is a legmagasabb osztályzatot érte el.
2026. július 13., 19:012026. július 13., 19:01
2026. július 13., 19:462026. július 13., 19:46
Szerény, jól nevelt, intelligens fiatalember benyomását kelti, percre pontosan érkezik a megbeszélt találkozóra. Ezek után már nem lep meg annyira, amikor kijelenti, hogy számára az érettségi viszonylag könnyen ment, „nem kértek túlságosan nehéz dolgokat;
Veress Zalánt saját bevallása szerint negyedikes kora óta egyszer sem kellett tanulásra noszogatniuk a szüleinek. Már akkorra tudatosult benne, hogy voltaképpen magáért, a jövőjéért tanul, azt mindig komolyan vette, hamar önállósult, és éppen ezért
és ha már lehetőség adódott rá, részt vett pár plusz magyarórán. Ez meg is látszott az eredményén, hiszen ebből a tantárgyból 10-est érően vizsgázott, a negatív irodalmi hősök közül Madách Imre Luciferjéről értekezvén. Román nyelv és irodalomból 9,35-öt, szerves kémiából 9,45-öt, matematikából 10-est, összességében pedig 9,70-es általánost ért el.
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Abban biztos volt, hogy az érettségit sikerrel veszi, különösebben nem is stresszelt miatta, de azért kissé meglepődött, amikor kiderült, hogy a magyar tannyelvű osztályban végzettek körében Kovászna megyében ő érte el a legjobb eredményt. De túl nagy jelentőséget nem tulajdonít neki, emiatt nem érzi sztárnak magát, sőt attól is ódzkodik, hogy fotót készítsek róla. Végül kiegyezünk abban, hogy küld egyet a kicsengetési albumból.
Ebben a tekintetben a mostani érettségi-eredménye semmit nem nyom a latban, egy korábbi matekinfó-versenyen kivívott helyezése folytán azonban felvételi nélkül jutott be a Babes-Bolyai Tudományegyetemre.
A kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumba eltöltött négy évből elmondása szerint a matekórák fognak leginkább hiányozni, de nagyon szerette a biológiát, a kémiát, a nyelveket, tizenkettedik osztályban pedig fölöttébb megkedvelte a magyar irodalmat is. Emellett kisgimnazista évei során a történelem is vonzotta. És hogy ezek a humán tantárgyak hogyan férnek össze függvénytannal? Zalán szerint tökéletesen, sőt igazából
Ha valaki azt gondolná, hogy ilyen teljesítmény mellett Zalánnak a tanuláson kívül nem jutott ideje szinte semmire, alaposan téved. Hetente kétszer jár karatézni, amikor csak lehet, színházi előadásra; egyetlen darabot sem hagyna ki. De szeret olvasni és filmet nézni is, mint bármely középiskolás. Ősztől pedig új kezdet vár rá a kincses városban.
– nyugtázza magabiztosan beszélgetésünk végén.
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