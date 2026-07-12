Igen a kedvezményes ivartalanításra, de főként csak az egyik nemre

Olcsóbban végeztethetik el a beavatkozást a gazdik. Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Két hónapos várólistával dolgoznak a sepsiszentgyörgyi Justice for Animals Egyesület által működtetett kedvezményes ivartalanítási programban.
„Havonta átlagosan hetven állatot ivartalanítunk a sepsiszentgyörgyi Barka állatorvosi rendelőben. Körülbelül fele kutya, fele macska” – tájékoztatta lapunkat Igyártó Nándor. A tapasztalatok szerint
hozzájuk a gazdák, mivel a nem kívánt szaporulat közvetlenül hozzájuk köthető. Igyártó Nándor ugyanakkor hangsúlyozta: a hímek ivartalanítása ugyanolyan fontos, hiszen csak így lehet hosszú távon visszaszorítani a kóbor állatok számát.
A programban a nem törzskönyvezett kutyák és macskák ivartalanítása
miközben egy ilyen műtét piaci ára ennek többszöröse, akár 500–600 lej is lehet. A különbözetet németországi állatvédő civilek adományaiból fedezik. A műtéteket az állatorvosi rendelőben végzik.
A nagy érdeklődés miatt az egyesület folyamatosan egyezteti az időpontokat, előfordul azonban, hogy a gazdák – az emlékeztető üzenetek ellenére – nem jelennek meg a rendelőben, vagy időközben már nem tartanak igényt a szolgáltatásra. Kellemetlen, amikor feleslegesen foglalják a helyeket, miközben sokan várnak sorukra, jegyzik meg az állatorvosi rendelő munkatársai.
Az egyesület nemcsak a gazdás állatok ivartalanításában segít, hanem lehetőségeihez mérten a közterületeken élő macskák és kutyák számát is igyekszik csökkenteni. A befogott állatok füljelölést kapnak, így később is azonosíthatók, és tudni lehet róluk, hogy már nem szaporodnak. Igyártó Nándor szinte minden héten jár terepre,
Az egyesület szerint a felelős állattartás és a helyi közösségek együttműködése továbbra is kulcsfontosságú.
A Justice for Animals Egyesület 2023 óta működteti folyamatosan a programot Kovászna megyében. Igyártó Nándor szerint nagy eredmény, hogy sikerült biztosítani a kezdeményezés folytonosságát, mert az igény évről évre nő. Jelenleg Kovászna megyében ez az egyetlen civil kezdeményezés, amely kedvezményes ivartalanítási lehetőséget kínál. Hargita megyében hasonló program csak időszakosan, önkormányzati projektek keretében működik, tudtuk meg.
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