Igen a kedvezményes ivartalanításra, de főként csak az egyik nemre

Olcsóbban végeztethetik el a beavatkozást a gazdik. Képünk illusztráció

Két hónapos várólistával dolgoznak a sepsiszentgyörgyi Justice for Animals Egyesület által működtetett kedvezményes ivartalanítási programban.

Bodor Tünde 2026. július 12., 16:062026. július 12., 16:06

„Havonta átlagosan hetven állatot ivartalanítunk a sepsiszentgyörgyi Barka állatorvosi rendelőben. Körülbelül fele kutya, fele macska” – tájékoztatta lapunkat Igyártó Nándor. A tapasztalatok szerint

elsősorban nőstény kutyákat és macskákat visznek

hozzájuk a gazdák, mivel a nem kívánt szaporulat közvetlenül hozzájuk köthető. Igyártó Nándor ugyanakkor hangsúlyozta: a hímek ivartalanítása ugyanolyan fontos, hiszen csak így lehet hosszú távon visszaszorítani a kóbor állatok számát. A programban a nem törzskönyvezett kutyák és macskák ivartalanítása

a gazdák számára mindössze 50 lejbe kerül,

miközben egy ilyen műtét piaci ára ennek többszöröse, akár 500–600 lej is lehet. A különbözetet németországi állatvédő civilek adományaiból fedezik. A műtéteket az állatorvosi rendelőben végzik. Hirdetés A nagy érdeklődés miatt az egyesület folyamatosan egyezteti az időpontokat, előfordul azonban, hogy a gazdák – az emlékeztető üzenetek ellenére – nem jelennek meg a rendelőben, vagy időközben már nem tartanak igényt a szolgáltatásra. Kellemetlen, amikor feleslegesen foglalják a helyeket, miközben sokan várnak sorukra, jegyzik meg az állatorvosi rendelő munkatársai. Be is fogják az állatokat Az egyesület nemcsak a gazdás állatok ivartalanításában segít, hanem lehetőségeihez mérten a közterületeken élő macskák és kutyák számát is igyekszik csökkenteni. A befogott állatok füljelölést kapnak, így később is azonosíthatók, és tudni lehet róluk, hogy már nem szaporodnak. Igyártó Nándor szinte minden héten jár terepre,

legutóbb például Kőröspatakon fogott be kóbor kutyákat.

Az egyesület szerint a felelős állattartás és a helyi közösségek együttműködése továbbra is kulcsfontosságú.