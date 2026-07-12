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Fotó: Tuchiluș Alex
A nagylaki határátkelő felé tartó autósoknak lassabb haladásra kell számítaniuk vasárnap éjszaka: öt túlméretes szállítmány közlekedik több nyugat-romániai útvonalon, amelyek rendőri felvezetéssel haladnak, így időszakos forgalmi fennakadások lehetne
A vasárnap este Nyugat-Európa felé induló, illetve a nagylaki autópálya-határátkelőt használó autósoknak
mivel öt túlméretes szállítmány közlekedik az ország több nyugat-romániai útvonalán – hívta fel a figyelmet a román rendőrség közlekedési tájékoztató központjának (Infotrafic) közleménye alapján az Agerpres. Az első, rakományával együtt 92 tonnás szállítmány
Szintén 18 órakor indul egy 82 tonnás szerelvény a Teleorman megyei Turnu Măgurele határátkelőtől a nagylaki autópálya-határátkelő irányába. Ugyancsak 18 órakor három hosszú kamionból álló túlméretes konvoj indul Nagylakról a Vaslui megyei Albița határátkelő felé is.
Késő este pedig egy 118 tonnás szállítmány Mioveniből indul a nagylaki autópálya-határátkelő felé, míg egy 110 tonnás szerelvény 23 órakor Nagylakról veszi az irányt Turnu Măgurele felé. A túlméretes szállítmányokat rendőrautók kísérik.
A kaláka megtartja, élteti és erősíti a közösségeket – vallják a X. Kaszáló Kaláka résztvevői. A háromnapos csíkszentkirályi eseménysorozat szombati programja hajnalban közös kaszálással indult Bakalján, mintegy ötven férfi csatlakozott.
Előzetes regisztrációhoz kötik idén is az Orbán Viktor tusványosi előadásán való részvételt – jelentették be a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán.
Újabb elsőfokú viharriasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több régiójára.
A Prahova megyei rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Bușteni környékén sziklamászás közben lezuhant négy hegymászó ügyében.
Elhunyt Szolnoki Péter Artisjus-díjas zenész, énekes, zeneszerző, hangszerelő, a Bon-Bon együttes énekese és fuvolistája. Halálhírét vasárnap a Bon-Bon együttes jelentette be a közösségi médiában.
Július közepén inkább egy szeptemberi hajnalra emlékeztetett az időjárás Székelyföldön. Csíkszeredában 5 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek vasárnap hajnalban, amivel még az Omu-csúcsot is megelőzte a hidegversenyben.
Két nap különbséggel két medve pusztított ugyanazon a csernátoni esztenán: először tíz juh, másodszor egy szamár esett áldozatul.
Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon – közölte a Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya.
Meghalt a Bucsecs-hegységben¸ Bușteni környékén szombaton lezuhant négy hegymászó közül az egyik.
Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.
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