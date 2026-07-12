A nagylaki határátkelő felé tartó autósoknak lassabb haladásra kell számítaniuk vasárnap éjszaka: öt túlméretes szállítmány közlekedik több nyugat-romániai útvonalon, amelyek rendőri felvezetéssel haladnak, így időszakos forgalmi fennakadások lehetne

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A vasárnap este Nyugat-Európa felé induló, illetve a nagylaki autópálya-határátkelőt használó autósoknak

mivel öt túlméretes szállítmány közlekedik az ország több nyugat-romániai útvonalán – hívta fel a figyelmet a román rendőrség közlekedési tájékoztató központjának (Infotrafic) közleménye alapján az Agerpres . Az első, rakományával együtt 92 tonnás szállítmány

18 órakor indul a nagylaki autópálya-határátkelőtől, és az A1-es autópályán, majd több országúton halad a Szeben megyei Alsóporumbák felé.

Szintén 18 órakor indul egy 82 tonnás szerelvény a Teleorman megyei Turnu Măgurele határátkelőtől a nagylaki autópálya-határátkelő irányába. Ugyancsak 18 órakor három hosszú kamionból álló túlméretes konvoj indul Nagylakról a Vaslui megyei Albița határátkelő felé is.

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Késő este pedig egy 118 tonnás szállítmány Mioveniből indul a nagylaki autópálya-határátkelő felé, míg egy 110 tonnás szerelvény 23 órakor Nagylakról veszi az irányt Turnu Măgurele felé. A túlméretes szállítmányokat rendőrautók kísérik.