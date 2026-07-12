Fotó: Pinti Attila
Előzetes regisztrációhoz kötik idén is az Orbán Viktor tusványosi előadásán való részvételt – jelentették be a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán.
A tájékoztatás szerint a FIDESZ elnöke 2026. július 25-én, szombaton 10 óra 30 perctől tartja meg beszédét a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
az erre a célra létrehozott online regisztrációs űrlap kitöltésével.
A szervezők felhívják a figyelmet arra is, hogy az online regisztráció önmagában nem elegendő: azt
A regisztráció csak ezt követően válik érvényessé – olvasható a bejegyzésben.
A nagylaki határátkelő felé tartó autósoknak lassabb haladásra kell számítaniuk vasárnap éjszaka: öt túlméretes szállítmány közlekedik több nyugat-romániai útvonalon, amelyek rendőri felvezetéssel haladnak, így időszakos forgalmi fennakadások lehetne
Újabb elsőfokú viharriasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több régiójára.
A Prahova megyei rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Bușteni környékén sziklamászás közben lezuhant négy hegymászó ügyében.
Elhunyt Szolnoki Péter Artisjus-díjas zenész, énekes, zeneszerző, hangszerelő, a Bon-Bon együttes énekese és fuvolistája. Halálhírét vasárnap a Bon-Bon együttes jelentette be a közösségi médiában.
Július közepén inkább egy szeptemberi hajnalra emlékeztetett az időjárás Székelyföldön. Csíkszeredában 5 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek vasárnap hajnalban, amivel még az Omu-csúcsot is megelőzte a hidegversenyben.
Két nap különbséggel két medve pusztított ugyanazon a csernátoni esztenán: először tíz juh, másodszor egy szamár esett áldozatul.
Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon – közölte a Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya.
Meghalt a Bucsecs-hegységben¸ Bușteni környékén szombaton lezuhant négy hegymászó közül az egyik.
Négy személy lezuhant szombaton egy szakadékba a Bucsecs-hegységben, a mentésen dolgozó hegyimentők segítésére két helikoptert küldött a katasztrófavédelmi felügyelőség.
Megható egyházi ünnepre gyűlt össze szombaton kora délután Csobotfalva: Csibi Levente első szentmiséjén közel nyolcvan pap vett részt, a hívek pedig együtt adtak hálát a közösség új papi hivatásáért.
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