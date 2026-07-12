Előzetes regisztrációhoz kötik idén is az Orbán Viktor tusványosi előadásán való részvételt – jelentették be a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán.

Székelyhon 2026. július 12., 14:592026. július 12., 14:59

A tájékoztatás szerint a FIDESZ elnöke 2026. július 25-én, szombaton 10 óra 30 perctől tartja meg beszédét a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

A jelentkezést július 23-án, csütörtökön 23 óra 59 percig lehet elvégezni

az erre a célra létrehozott online regisztrációs űrlap kitöltésével. Hirdetés A szervezők felhívják a figyelmet arra is, hogy az online regisztráció önmagában nem elegendő: azt

Tusványos beléptetőpontjain fényképes igazolvány felmutatásával kell véglegesíteni.