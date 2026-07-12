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Előzetesen kell regisztrálni idén is Orbán Viktor tusványosi előadására

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Előzetes regisztrációhoz kötik idén is az Orbán Viktor tusványosi előadásán való részvételt – jelentették be a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán.

Székelyhon

2026. július 12., 14:592026. július 12., 14:59

A tájékoztatás szerint a FIDESZ elnöke 2026. július 25-én, szombaton 10 óra 30 perctől tartja meg beszédét a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

A jelentkezést július 23-án, csütörtökön 23 óra 59 percig lehet elvégezni

az erre a célra létrehozott online regisztrációs űrlap kitöltésével.

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A szervezők felhívják a figyelmet arra is, hogy az online regisztráció önmagában nem elegendő: azt

Tusványos beléptetőpontjain fényképes igazolvány felmutatásával kell véglegesíteni.

A regisztráció csak ezt követően válik érvényessé – olvasható a bejegyzésben.

Tusványos
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