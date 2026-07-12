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Hiába írunk júliust: Csíkszereda még a hegyeket is lekörözte hidegben

A Csíki-medence sajátos földrajzi fekvése miatt gyakran az ország egyik leghidegebb térsége. • Fotó: Pinti Attila

A Csíki-medence sajátos földrajzi fekvése miatt gyakran az ország egyik leghidegebb térsége.

Fotó: Pinti Attila

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Július közepén inkább egy szeptemberi hajnalra emlékeztetett az időjárás Székelyföldön. Csíkszeredában 5 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek vasárnap hajnalban, amivel még az Omu-csúcsot is megelőzte a hidegversenyben.

Székelyhon

2026. július 12., 10:062026. július 12., 10:06

Szokatlanul hűvösen indult a vasárnap reggel: az országban

Csíkszeredában mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet, ahol hajnalban mindössze 4,7 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.

A Hargitai megyeszékhely még a magashegyi mérőállomásokat is megelőzte ezzel, hiszen az Omu-csúcson például 4,8 fokot regisztráltak.

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A térség többi városában is hűvös volt a hajnal, de jóval enyhébb értékeket mértek: Székelyudvarhelyen 10,5, Sepsiszentgyörgyön 11,4, Marosvásárhelyen 12,2 Celsius-fokot, míg Gyergyóalfaluban 5,9 fokot jegyeztek fel.

Július közepén az 5 fok alatti hajnali minimumok rendkívül szokatlannak számítanak,

különösen úgy, hogy ez az időszak rendszerint az év legmelegebb heteit hozza. Az idei nyár azonban eddig inkább a hűvösebb, késő őszre emlékeztető arcát mutatja, mint a megszokott kánikulát.

Székelyföld Időjárás
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