Hiába írunk júliust: Csíkszereda még a hegyeket is lekörözte hidegben

Július közepén inkább egy szeptemberi hajnalra emlékeztetett az időjárás Székelyföldön. Csíkszeredában 5 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek vasárnap hajnalban, amivel még az Omu-csúcsot is megelőzte a hidegversenyben.

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Csíkszeredában mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet, ahol hajnalban mindössze 4,7 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.

A Hargitai megyeszékhely még a magashegyi mérőállomásokat is megelőzte ezzel, hiszen az Omu-csúcson például 4,8 fokot regisztráltak.

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A térség többi városában is hűvös volt a hajnal, de jóval enyhébb értékeket mértek: Székelyudvarhelyen 10,5, Sepsiszentgyörgyön 11,4, Marosvásárhelyen 12,2 Celsius-fokot, míg Gyergyóalfaluban 5,9 fokot jegyeztek fel.