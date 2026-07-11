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Fotó: Orbán Orsolya
Ittas vezetés közben kaptak rajta két férfit a rendőrök pénteken, ugyanakkor egy jogosítvány nélkül vezető sofőrt is lefüleltek.
A székelyudvarhelyi rendőrök pénteken reggel 8 óra körül egy 62 éves, székelyudvarhelyi férfit igazoltattak, aki a város II. Rákóczi Ferenc utcájában személygépkocsit vezetett alkohol befolyása alatt.
az illető leheletéből – közölte szombati közleményében a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Egy másik esetet is megosztottak: a gyergyószentmiklósi rendőrök ugyancsak pénteken az esti órákban egy 43 éves gyergyócsomafalvi férfit azonosítottak, aki szintén alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit a község területén.
Mindkét férfit egészségügyi intézménybe szállították vérvételre, hogy megállapítsák a vérvételre. Mindkét esetben eljárást indítottak ittasvezetés miatt. Szintén pénteken egy 46 éves, salamási férfit is azonosítottak a maroshévízi rendőrök, akiről kiderült, hogy
Ügyében szintén büntetőeljárás indult. A maroshévízi rendőrök ezen kívül további 14 szabálysértési bírságot szabtak ki, mintegy 16 ezer lej értékben.
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