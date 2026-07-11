Ittas vezetés közben kaptak rajta két férfit a rendőrök pénteken, ugyanakkor egy jogosítvány nélkül vezető sofőrt is lefüleltek.

Székelyhon 2026. július 11., 12:102026. július 11., 12:10

A székelyudvarhelyi rendőrök pénteken reggel 8 óra körül egy 62 éves, székelyudvarhelyi férfit igazoltattak, aki a város II. Rákóczi Ferenc utcájában személygépkocsit vezetett alkohol befolyása alatt.

Az alkoholszonda 0,43 mg/l légalkohol szintet mutatott

az illető leheletéből – közölte szombati közleményében a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Hirdetés Egy másik esetet is megosztottak: a gyergyószentmiklósi rendőrök ugyancsak pénteken az esti órákban egy 43 éves gyergyócsomafalvi férfit azonosítottak, aki szintén alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit a község területén.

Az alkoholszonda esetében 0,66 mg/l alkohol koncentrációt jelzett.

Mindkét férfit egészségügyi intézménybe szállították vérvételre, hogy megállapítsák a vérvételre. Mindkét esetben eljárást indítottak ittasvezetés miatt. Szintén pénteken egy 46 éves, salamási férfit is azonosítottak a maroshévízi rendőrök, akiről kiderült, hogy

nem rendelkezik vezetői engedéllyel.