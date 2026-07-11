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Ittas, és jogosítvány nélkül vezető sofőröket kaptak el a rendőrök, tetemes bírságokat osztottak ki

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Ittas vezetés közben kaptak rajta két férfit a rendőrök pénteken, ugyanakkor egy jogosítvány nélkül vezető sofőrt is lefüleltek.

Székelyhon

2026. július 11., 12:102026. július 11., 12:10

A székelyudvarhelyi rendőrök pénteken reggel 8 óra körül egy 62 éves, székelyudvarhelyi férfit igazoltattak, aki a város II. Rákóczi Ferenc utcájában személygépkocsit vezetett alkohol befolyása alatt.

Az alkoholszonda 0,43 mg/l légalkohol szintet mutatott

az illető leheletéből – közölte szombati közleményében a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

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Egy másik esetet is megosztottak: a gyergyószentmiklósi rendőrök ugyancsak pénteken az esti órákban egy 43 éves gyergyócsomafalvi férfit azonosítottak, aki szintén alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit a község területén.

Az alkoholszonda esetében 0,66 mg/l alkohol koncentrációt jelzett.

Mindkét férfit egészségügyi intézménybe szállították vérvételre, hogy megállapítsák a vérvételre. Mindkét esetben eljárást indítottak ittasvezetés miatt. Szintén pénteken egy 46 éves, salamási férfit is azonosítottak a maroshévízi rendőrök, akiről kiderült, hogy

nem rendelkezik vezetői engedéllyel.

Ügyében szintén büntetőeljárás indult. A maroshévízi rendőrök ezen kívül további 14 szabálysértési bírságot szabtak ki, mintegy 16 ezer lej értékben.

Udvarhelyszék Gyergyószék
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