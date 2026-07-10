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Halálra gázolt a vonat egy idős férfit Medgyesen

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

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Halálra gázolt a vonat pénteken a medgyesi állomáson egy 70 éves férfit.

Székelyhon

2026. július 10., 17:192026. július 10., 17:19

2026. július 10., 17:192026. július 10., 17:19

A Szeben megyei rendőrség közleménye szerint a medgyesi férfit egy tehervonat gázolta el, amely Segesvárról Kiskapusra (Copșa Mică) tartott.

A helyszínre érkező mentőcsapatok már semmit nem tehettek a férfi életének megmentéséért.

A rendőrség nyomoz a baleset körülményeinek kiderítéséért – írja az Agerpres hírügynökség.

Belföld Tragédia
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