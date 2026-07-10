Tovább fogy és öregszik Románia lakossága: 2080-ra 15,6 millió alá csökkenhet a népesség

Románia lakónépessége 2080-ra 15,633 millió főre csökkenhet a 2025. január 1-jén nyilvántartott 19,043 millióról – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb népesség-előreszámításából.

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A július 11-i népesedési világnap alkalmából közzétett adatok szerint, melyek az Agerpres szemlézett az ország lakónépessége – vagyis az életvitelszerűen Romániában élők száma – 2080-ig 3,41 millió fővel,

Ezzel párhuzamosan tovább gyorsulhat a társadalom elöregedése is: a 15 év alattiak aránya 13,7 százalékra, a 15–64 éves korosztályé 60,4 százalékra csökkenhet, miközben a 65 év felettiek aránya 25,9 százalékra nőhet.

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A statisztikai intézet adatai szerint 2025. január 1-jén Románia lakónépessége 19,043 millió fő volt. A lakosság 51,5 százaléka városon élt, a nők száma pedig 9,752 millió volt, ami a teljes népesség 51,2 százalékát tette ki.