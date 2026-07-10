Tovább fogy és öregszik Románia lakossága: 2080-ra 15,6 millió alá csökkenhet a népesség

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Fotó: Haáz Vince
Románia lakónépessége 2080-ra 15,633 millió főre csökkenhet a 2025. január 1-jén nyilvántartott 19,043 millióról – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb népesség-előreszámításából.
A július 11-i népesedési világnap alkalmából közzétett adatok szerint, melyek az Agerpres szemlézett az ország lakónépessége – vagyis az életvitelszerűen Romániában élők száma – 2080-ig 3,41 millió fővel,
Ezzel párhuzamosan tovább gyorsulhat a társadalom elöregedése is: a 15 év alattiak aránya 13,7 százalékra, a 15–64 éves korosztályé 60,4 százalékra csökkenhet, miközben a 65 év felettiek aránya 25,9 százalékra nőhet.
A statisztikai intézet adatai szerint 2025. január 1-jén Románia lakónépessége 19,043 millió fő volt. A lakosság 51,5 százaléka városon élt, a nők száma pedig 9,752 millió volt, ami a teljes népesség 51,2 százalékát tette ki.
A 0–14 évesek száma egy év alatt 92 200-zal csökkent, arányuk 15,4 százalék volt, miközben a 65 éves és idősebb népesség aránya 20 százalékról 20,3 százalékra nőtt. A 15–64 évesek a lakosság 64,3 százalékát tették ki. A lakónépesség átlagéletkora 2025 elején 42,8 év volt. Jól mutatja az elöregedés ütemét az öregedési index is:
Területi bontásban a legnépesebb fejlesztési régió az északkeleti volt, amely az ország lakónépességének 16,9 százalékát adta. A legkisebb népességarányt, 8,8 százalékot a nyugati fejlesztési régióban jegyezték. A legurbanizáltabb térség Bukarest–Ilfov volt, ahol a lakosság 85,6 százaléka városokban élt. A természetes fogyás tavaly 104 100 fő volt, és
A legnagyobb természetes fogyást a délnyugati régióban regisztrálták, 21 400 fővel, míg a legkisebbet Bukarest–Ilfovban, 7300 fővel. Az Eurostat adatai szerint Románia 2025. január 1-jén az Európai Unió hatodik legnépesebb tagállama volt. Az unió legnépesebb országa Németország 83,577 millió lakossal, míg a legkevesebben Máltán éltek, 574 300-an.
Az ENSZ előrejelzése szerint a világ népessége még a következő öt-hat évtizedben növekedhet, és a 2080-as évek közepén érheti el a csúcsot mintegy 10,3 milliárd fővel, ezt követően azonban fokozatos csökkenés kezdődhet.
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