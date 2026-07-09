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Halomba rakott vasúti talpfák gyúltak meg és égtek el Marosvásárhelyen

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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A marosvásárhelyi Állomás térre szálltak ki a tűzoltók csütörtökön késő este, ahol meggyulladtak a vasúti talpfák.

Simon Virág

2026. július 09., 22:192026. július 09., 22:19

2026. július 09., 22:292026. július 09., 22:29

A marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat csütörtökön 22 órakor riasztották egy tűzesethez, amely Marosvásárhelyen, az Állomás tér környékén történt. A sajtóirodától kapott tájékoztatás szerint a felhalmozott vasúti talpfák kaptak lángra.

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A helyszínre három, vízzel és habbal oltó tűzoltóautó, valamint egy mentőautó vonult ki, a tűz terjedését pedig sikerült megakadályozniuk.

A tűzeset során kilenc rakásnyi vasúti talpfa, mintegy 18 köbméter impregnált faanyag égett el, a helyszínen tárolt összesen 50 rakás vasúti talpfa közül.

Marosszék Marosvásárhely
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