Halomba rakott vasúti talpfák gyúltak meg és égtek el Marosvásárhelyen

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A marosvásárhelyi Állomás térre szálltak ki a tűzoltók csütörtökön késő este, ahol meggyulladtak a vasúti talpfák.
2026. július 09., 22:192026. július 09., 22:19
2026. július 09., 22:292026. július 09., 22:29
A marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat csütörtökön 22 órakor riasztották egy tűzesethez, amely Marosvásárhelyen, az Állomás tér környékén történt. A sajtóirodától kapott tájékoztatás szerint a felhalmozott vasúti talpfák kaptak lángra.
A helyszínre három, vízzel és habbal oltó tűzoltóautó, valamint egy mentőautó vonult ki, a tűz terjedését pedig sikerült megakadályozniuk.
A tűzeset során kilenc rakásnyi vasúti talpfa, mintegy 18 köbméter impregnált faanyag égett el, a helyszínen tárolt összesen 50 rakás vasúti talpfa közül.
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