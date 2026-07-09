Több mint egy hete romokban a tatárdombi szabadtéri oltár – még nem tudni, hogy újjáépül-e

Fotó: Székelyhon
Még mindig kérdéses, hogy a romokból újjászülethet-e valamikor a tatárdombi szabadtéri oltár, amelyet a több mint egy hete pusztított vihar tett tönkre. A Gyergyószárhegy és Gyergyóditró közötti Tatárdomb a helyi közösség jelképes tere.
2026. július 09., 21:102026. július 09., 21:10
2026. július 09., 21:152026. július 09., 21:15
Az évek során a Dévai Szent Ferenc Alapítvány tanévnyitó szentmiséinek és más egyházi rendezvényeknek otthont adó építményből csak összetört gerendák és szétszóródott faszerkezet maradt a június 30-án délután lecsapó vihar után.
Hatalmas erővel csapott le a szélvihar a Gyergyószárhegy határában álló kapolnára kedden délután. A vihar teljesen megrongálta a szabadtéri létesítményt.
A terület és az oltár tulajdonosa a gyergyószárhegyi ferences rendház. A templom igazgatója, Laczkó-Dávid Anaklét szerint
Mint mondta, számos kérdést kell mérlegelni, mielőtt bármilyen döntést hoznának. Még azt is át kell gondolni, hogy egyáltalán újjáépítsék-e az oltárt.
Fotó: Székelyhon
„Megfontoljuk, hogy mi legyen, megnézzük a szakmai szempontokat, azt is, hogy arra, ami volt, mennyire van igény – ugyanis az elmúlt évben már nem ott tartották az ünnepséget, hanem az Alapítvány udvarán –, illetve azt is, hogy egyáltalán újra lehet-e ugyanúgy építeni.
– mondta a Székelyhon megkeresésére. A döntést az is nehezíti, hogy az eredeti építmény építkezési engedély nélkül készült el. Emiatt
– mutatott rá Laczkó-Dávid Anaklét.
A romok azonban nem maradhatnak így a helyszínen. Át kell gondolni a teljes helyzetet, még az eltakarítást is. Mivel a szerkezet bizonyos részei újrahasznosíthatóak, nem lehet egyszerűen csak egy láncfűrésszel odamenni és nekifogni a takarításnak. Tény, hogy
utána pedig döntünk a továbbiakról – hangsúlyozta a szerzetes. A vihar ugyan rendkívüli erejű volt, de Laczkó-Dávid Anaklét szerint az oltár szerkezetének alapja sem volt megfelelő.
Fotó: Székelyhon
„Az biztos, hogy gyenge volt az építménynek az alaphoz való rögzítése. Mindezt szakemberrel néztük meg a helyszínen” – mutatott rá. Úgy véli,
hogy egy jó alapon megfelelően legyen rögzítve az egész szerkezet – szögezte le. Arra a kérdésre, hogy személy szerint mit tart valószínűnek a szabadtéri oltárral kapcsolatosan, Laczkó-Dávid Anaklét nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, mert nem csak tőle függ.
Gyergyószárhegy polgármestere Danguly Ervin megkeresésünkre válaszolva elmondta,
amelyet az egyház, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány épített a ferencesek területére. „Szép, impozáns létesítmény volt, ami most hiányzik a tájból. Én örülnék, ha visszaépülne, vagy egy hasonló, tájba illő oltár létesülne, de ez a ferences rendnek és a Dévai Szent Ferenc alapítványnak a hatásköre.
– szögezte le az elöljáró.
Fotó: Székelyhon
Fotó: Székelyhon
Fotó: Székelyhon
Fotó: Székelyhon
Fotó: Székelyhon
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