Megkezdődött a hivatalos turistaszezon a Súgó-barlangban, amely július 1-jétől hétfő kivételével naponta látogatható. A gyergyói természeti ritkaság nyáron több ezer egyéni turistát fogad, miközben a barlang kutatása és újratérképezése is folytatódik.

Gergely Imre 2026. július 05., 10:412026. július 05., 10:41

A Súgó-barlang július 1-jétől hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között látogatható, az utolsó vezetett csoport 16 órakor indul. A „házigazda” Gyilkostó Adventure Egyesület azt ajánlja, hogy

a látogatók meleg ruházatban érkezzenek, és vigyenek magukkal kézi- vagy fejlámpát.

Amennyiben erre nincs lehetőségük, a szükséges világítóeszközt a helyszínen biztosítják. Hirdetés A nyári szezonban, júliusban és augusztusban évente mintegy háromezer egyéni látogató érkezik. Emellett az elmúlt években szezononként közel ötszáz magyarországi diák is felkereste a Súgó-barlangot a Határtalanul program keretében – nyilatkozta a Székelyhonnak Simon László, a barlangot húsz éve gondozó Gyilkostó Adventure Egyesület vezetője.

Fotó: Forrás: sugocave.ro

Az érdeklődők nemcsak a Kárpát-medencéből érkeznek: az elmúlt években Európa számos országából, többek között Spanyolországból és Portugáliából is felkeresték a barlangot, de nagy számban érkeznek lengyel, cseh és szlovák turisták is, hogy felfedezzék a gyergyói természeti ritkaságot. Az egyesület

rendszeresen fogad hátrányos helyzetű gyermekcsoportokat is,

akiknek ingyenesen mutatják be a barlang különleges álló- és függőcseppköveit, valamint formagazdag képződményeit.

Fotó: Forrás: sugocave.ro

A helyhez egy régi monda is kapcsolódik: valahol a mélyben arany csepeg, amelyet vedrekkel gyűjtenek. Bár az „aranyvedrek” máig nem kerültek elő, a barlang kutatása és újratérképezése jelenleg is zajlik,

a szakemberek továbbra is keresik a feltételezett új járatokat.