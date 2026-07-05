Fotó: Forrás: sugocave.ro
Megkezdődött a hivatalos turistaszezon a Súgó-barlangban, amely július 1-jétől hétfő kivételével naponta látogatható. A gyergyói természeti ritkaság nyáron több ezer egyéni turistát fogad, miközben a barlang kutatása és újratérképezése is folytatódik.
A Súgó-barlang július 1-jétől hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között látogatható, az utolsó vezetett csoport 16 órakor indul. A „házigazda” Gyilkostó Adventure Egyesület azt ajánlja, hogy
Amennyiben erre nincs lehetőségük, a szükséges világítóeszközt a helyszínen biztosítják.
A nyári szezonban, júliusban és augusztusban évente mintegy háromezer egyéni látogató érkezik. Emellett az elmúlt években szezononként közel ötszáz magyarországi diák is felkereste a Súgó-barlangot a Határtalanul program keretében – nyilatkozta a Székelyhonnak Simon László, a barlangot húsz éve gondozó Gyilkostó Adventure Egyesület vezetője.
Fotó: Forrás: sugocave.ro
Az érdeklődők nemcsak a Kárpát-medencéből érkeznek: az elmúlt években Európa számos országából, többek között Spanyolországból és Portugáliából is felkeresték a barlangot, de nagy számban érkeznek lengyel, cseh és szlovák turisták is, hogy felfedezzék a gyergyói természeti ritkaságot.
Az egyesület
akiknek ingyenesen mutatják be a barlang különleges álló- és függőcseppköveit, valamint formagazdag képződményeit.
Fotó: Forrás: sugocave.ro
A helyhez egy régi monda is kapcsolódik: valahol a mélyben arany csepeg, amelyet vedrekkel gyűjtenek. Bár az „aranyvedrek” máig nem kerültek elő, a barlang kutatása és újratérképezése jelenleg is zajlik,
A Súgó-barlang látogatásával kapcsolatos további információk a 0744-701 815-ös és a 0741-131019-es telefonszámokon, illetve a sugocave.ro oldalon érhetők el.
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