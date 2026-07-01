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Fuss NEKI! Gyergyó: július 27-ig jelentkezhetnek a civilek

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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Megnyílt a jelentkezés az 5. Fuss NEKI! Gyergyó adománygyűjtő programra: július 27-ig várják a gyergyószéki civil szervezeteket, amelyek közösségi projektjeikhez keresnek támogatást.

Gergely Imre

2026. július 01., 16:152026. július 01., 16:15

A szervezők július 27-ig várják azoknak a gyergyószéki civil szervezeteknek a jelentkezését, amelyek közösségi projektek megvalósításához szeretnének támogatást gyűjteni. Lehet szó új kezdeményezésről, fejlesztésről, közösségi programról vagy egy régóta dédelgetett cél megvalósításáról.

Amint Elekes István projektvezetőtől megtudtuk, ezúttal a szokásoshoz képest egy héttel hamarabb kezdődik a civil szervezetek regisztrációja.

Július 1. és 27. között jelentkezhetnek a szervezetek.

A program szabályai az előző évekhez hasonlóak maradnak: kizárólag közösségi projektek nevezhetők be, működési költségekre vagy bérek kifizetésére ezúttal sem lehet támogatást igényelni.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A szervezők ugyanakkor egyszerűsítették az adminisztrációt: azoknak a civil szervezeteknek, amelyek korábban már részt vettek a programban, nem kell ismét feltölteniük a teljes dokumentációs csomagot.

A civil szervezetek jelentkezési időszakát követően

egy hónap áll rendelkezésükre, hogy nagyköveteket toborozzanak projektjeik mellé.

A nagykövetek feladata kettős: egyrészt adományokat gyűjtenek az általuk támogatott kezdeményezések számára, másrészt a rendezvény napján teljesítik az általuk vállalt távot futva, gyalogolva vagy kerékpárral.

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A közösségi adománygyűjtés a projektek bemutatását követően kezdődik, míg a vállalások teljesítése a Fuss NEKI! napon, szeptember 26-án lesz.

A jelentkezés részletei és a regisztráció a gyergyo.fussneki.ro oldalon érhetők el.

Gyergyószék
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