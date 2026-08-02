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Családias hangulat, telt udvar és sok ismerős – beváltotta a reményeket a Folk & Roll Víkend

Különleges közösségi élménnyel, telt ház közeli estékkel, zenei találkozásokkal zajlott a Folk & Roll Víkend. A háromnapos minifesztivált egyszeri alkalomként tervezték, de sokan kérik máris a folytatást.

Gergely Imre

2026. augusztus 02., 19:422026. augusztus 02., 19:42

2026. augusztus 02., 19:472026. augusztus 02., 19:47

• Fotó: Folk and Roll / Facebook

Fotó: Folk and Roll / Facebook

Különleges közösségi élménnyel, telt ház közeli estékkel, zenei találkozásokkal zajlott a Folk & Roll Víkend. A háromnapos minifesztivált egyszeri alkalomként tervezték, de sokan kérik máris a folytatást.

Gergely Imre

2026. augusztus 02., 19:422026. augusztus 02., 19:42

2026. augusztus 02., 19:472026. augusztus 02., 19:47

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Nem a dübörgő zenéről, nem a tömegről szól a Folk & Roll Víkend, hanem annak bizonyítéka, hogy

a tábortűz melletti dalok, a néphagyomány, a gasztronómia ma is tud közösséget építeni,

összehozza az embereket. Amint Tatár Attila, a szervező Bagossy Brothers Company zenésze is megállapítja, ez volt a cél, és ez maradéktalanul teljesült.

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• Fotó: Folk and Roll / Facebook

Fotó: Folk and Roll / Facebook

A Folk & Roll Víkend alkalmából a Tarisznyás Márton Múzeum udvara megtelt élettel: találkozások és beszélgetések zajlottak három napon át, miközben

a színpadon a népzene és a könnyűzene természetes módon talált egymásra.

A szervezők előzetesen ezer főben határozták meg a helyszín maximális befogadóképességét, és Attila szerint ez a szám a gyakorlatban is igazolódott. „Szombat este nagyjából ezer ember lehetett a múzeumudvarban, de még mindig kényelmesen működött minden. Nem kellett felállítani az ülő embereket,

Idézet
megmaradt az a piknikes, családias hangulat, amit szerettünk volna. Ez azt mutatja, hogy jól sikerült belőni a fesztivál méretét

– fogalmazott.

• Fotó: Folk and Roll / Facebook

Fotó: Folk and Roll / Facebook

Hozzátette, voltak már korábbi tapasztalatok, hiszen itt működött korábban az Egyfeszt Hegyilevegő udvara, de ez mégis más volt, ugyanis az egész várost behálózó nagy fesztiválon a közönség egyik helyszínről a másikra vándorol hiszen más eseményekre is el akar jutni, de

most a múzeumudvar egyedi fesztiváltérként működött.

Aki bejött, az többnyire itt is maradt akár hajnalig végignézte a programokat, együtt élt a rendezvénnyel.


A három nap során koncertek, táncházak, családi programok, gyermekfoglalkozások, gasztronómiai bemutatók váltották egymást.

A Bagossy Brothers Company többféle formációban és más-más féle zenével is színpadra állt.

A zenekar számára azonban nemcsak a fellépések voltak különlegesek, hanem maga a közeg is. „Nagy fesztiválokon, tízezres közönség előtt is nagyon szeretünk játszani, de a kisebb, családias helyszíneknek is megvan a varázsa.

• Fotó: Folk and Roll / Facebook

Fotó: Folk and Roll / Facebook

Itt Gyergyószentmiklóson pedig amikor lenézünk a közönségre, a távolabbról kedvünkért ideutazó rajongók mellett

Idézet
itt vannak a barátaink, a családtagjaink, sok-sok ismerős arc. Koncert után tudunk beszélgetni, velük koccinthatunk, együtt tudunk maradni. Ez az érzés csak itthon létezik

– fogalmazott. A Bagossy Brothes Company és az Erdélyi Hagyományok Háza eredetileg egyszeri alkalomként hirdette meg a Folk & Roll Víkendet, ám a hétvége során egyre többen jelezték, hogy szívesen látnák jövőre is a rendezvényt, és

jó lenne, ha ebből egy évente megszervezett esemény lenne.

Tatár Attila szerint ugyanakkor erről még korai lenne beszélni.

• Fotó: Folk and Roll / Facebook

Fotó: Folk and Roll / Facebook

• Fotó: Folk and Roll / Facebook

Fotó: Folk and Roll / Facebook

• Fotó: Folk and Roll / Facebook

Fotó: Folk and Roll / Facebook

• Fotó: Folk and Roll / Facebook

Fotó: Folk and Roll / Facebook

• Fotó: Folk and Roll / Facebook

Fotó: Folk and Roll / Facebook

• Fotó: Folk and Roll / Facebook

Fotó: Folk and Roll / Facebook

• Fotó: Folk and Roll / Facebook

Fotó: Folk and Roll / Facebook

Gyergyószék Gyergyószentmiklós esemény
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