Családias hangulat, telt udvar és sok ismerős – beváltotta a reményeket a Folk & Roll Víkend

Különleges közösségi élménnyel, telt ház közeli estékkel, zenei találkozásokkal zajlott a Folk & Roll Víkend. A háromnapos minifesztivált egyszeri alkalomként tervezték, de sokan kérik máris a folytatást.
2026. augusztus 02., 19:422026. augusztus 02., 19:42
2026. augusztus 02., 19:472026. augusztus 02., 19:47
Fotó: Folk and Roll / Facebook
Különleges közösségi élménnyel, telt ház közeli estékkel, zenei találkozásokkal zajlott a Folk & Roll Víkend. A háromnapos minifesztivált egyszeri alkalomként tervezték, de sokan kérik máris a folytatást.
2026. augusztus 02., 19:422026. augusztus 02., 19:42
2026. augusztus 02., 19:472026. augusztus 02., 19:47
Nem a dübörgő zenéről, nem a tömegről szól a Folk & Roll Víkend, hanem annak bizonyítéka, hogy
összehozza az embereket. Amint Tatár Attila, a szervező Bagossy Brothers Company zenésze is megállapítja, ez volt a cél, és ez maradéktalanul teljesült.
Fotó: Folk and Roll / Facebook
A Folk & Roll Víkend alkalmából a Tarisznyás Márton Múzeum udvara megtelt élettel: találkozások és beszélgetések zajlottak három napon át, miközben
A szervezők előzetesen ezer főben határozták meg a helyszín maximális befogadóképességét, és Attila szerint ez a szám a gyakorlatban is igazolódott. „Szombat este nagyjából ezer ember lehetett a múzeumudvarban, de még mindig kényelmesen működött minden. Nem kellett felállítani az ülő embereket,
– fogalmazott.
Fotó: Folk and Roll / Facebook
Hozzátette, voltak már korábbi tapasztalatok, hiszen itt működött korábban az Egyfeszt Hegyilevegő udvara, de ez mégis más volt, ugyanis az egész várost behálózó nagy fesztiválon a közönség egyik helyszínről a másikra vándorol hiszen más eseményekre is el akar jutni, de
Aki bejött, az többnyire itt is maradt akár hajnalig végignézte a programokat, együtt élt a rendezvénnyel.
A három nap során koncertek, táncházak, családi programok, gyermekfoglalkozások, gasztronómiai bemutatók váltották egymást.
A zenekar számára azonban nemcsak a fellépések voltak különlegesek, hanem maga a közeg is. „Nagy fesztiválokon, tízezres közönség előtt is nagyon szeretünk játszani, de a kisebb, családias helyszíneknek is megvan a varázsa.
Fotó: Folk and Roll / Facebook
Itt Gyergyószentmiklóson pedig amikor lenézünk a közönségre, a távolabbról kedvünkért ideutazó rajongók mellett
– fogalmazott. A Bagossy Brothes Company és az Erdélyi Hagyományok Háza eredetileg egyszeri alkalomként hirdette meg a Folk & Roll Víkendet, ám a hétvége során egyre többen jelezték, hogy szívesen látnák jövőre is a rendezvényt, és
Tatár Attila szerint ugyanakkor erről még korai lenne beszélni.
Fotó: Folk and Roll / Facebook
Fotó: Folk and Roll / Facebook
Fotó: Folk and Roll / Facebook
Fotó: Folk and Roll / Facebook
Fotó: Folk and Roll / Facebook
Fotó: Folk and Roll / Facebook
Fotó: Folk and Roll / Facebook
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