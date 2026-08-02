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Térkövezik a református templom előtti teret Agyagfalván

A restaurált templom avatójára készülnek, így fontos, hogy szép legyen a tér

A restaurált templom avatójára készülnek, így fontos, hogy szép legyen a tér

Fotó: Olti Angyalka

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Térkövezik a református templom előtti teret Agyagfalván, miközben több útszakaszon is zajlanak a felújítások. Egy korábbi munkálat során látványosan megrongálódtak az utak az udvarhelyi településen, és az önkormányzatnak jelentős önrészt kell vállalnia.

Fülöp-Székely Botond

2026. augusztus 02., 18:002026. augusztus 02., 18:00

Számos útszakasz megrongálódott a szennyvízhálózat kiépítése során Agyagfalván, az akkori beruházás pedig nem tartalmazta a felásott részek újraaszfaltozását.

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A főbb útszakaszok rendbetételére az Anghel Saligny programban pályázott a bögözi önkormányzat, de

a nyolcmillió lejre becsült munkálatot csak részben finanszírozta a fejlesztési minisztérium: hárommillió lejes támogatást kaptak.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Ezt némileg ellensúlyozta, hogy a közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozó a becsült értéknél olcsóbban vállalta a munkát, de így is jelentős önrészt kell előteremteni.

Aszfaltot is terítettek

A munka tavaly kezdődött el a Sala utcában, ahol év végéig sikerült leteríteni az aszfaltot, ám a járda és a sánc kialakítása idénre maradt. Ezt mostanra sikerült megoldani – magyarázta Ülkei Zoltán polgármester.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A projekt része a 15-ös községi út felújítása is – a 137-es megyei út és Agyagfalva Mátisfalva felőli kijárata közötti szakaszon –, ahol jelenleg is zajlik a munka. Ennek egy részén – akárcsak a Szappanyos utcában – már

sikerült leteríteni az első réteg aszfaltot, így már nincs jelentős por az utcán.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A felújítás szempontjából több szakaszra osztott 15-ös községi út esetében még nem tudni, hogy sikerül-e idén teljes egészében elvégezni a munkát. Ez nagyban függ attól, hogy a fejlesztési tárca időben utalja-e a beígért támogatást.

Időben el kell készülnie

A projekt önrészeként vállalta az önkormányzat, hogy korszerűsíti a református templom előtti teret, ez pedig egymillió lejes terhet jelent számukra – tudtuk meg az elöljárótól.

A munkálat során a földbe helyezik a villanyvezetékeket, zöldövezeteket alakítanak ki és térkővel burkolják a teret.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A helyszínen elbontották a körforgalmat, felállították az új villanyoszlopokat, és ottjártunkkor a térkövezés is zajlott.

A cél az, hogy augusztus 23-a előtt végezzen a kivitelező, hiszen akkor avatják a település felújított református templomát.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Agyagfalva
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