A restaurált templom avatójára készülnek, így fontos, hogy szép legyen a tér
Fotó: Olti Angyalka
Térkövezik a református templom előtti teret Agyagfalván, miközben több útszakaszon is zajlanak a felújítások. Egy korábbi munkálat során látványosan megrongálódtak az utak az udvarhelyi településen, és az önkormányzatnak jelentős önrészt kell vállalnia.
Számos útszakasz megrongálódott a szennyvízhálózat kiépítése során Agyagfalván, az akkori beruházás pedig nem tartalmazta a felásott részek újraaszfaltozását.
A főbb útszakaszok rendbetételére az Anghel Saligny programban pályázott a bögözi önkormányzat, de
Fotó: Olti Angyalka
Ezt némileg ellensúlyozta, hogy a közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozó a becsült értéknél olcsóbban vállalta a munkát, de így is jelentős önrészt kell előteremteni.
A munka tavaly kezdődött el a Sala utcában, ahol év végéig sikerült leteríteni az aszfaltot, ám a járda és a sánc kialakítása idénre maradt. Ezt mostanra sikerült megoldani – magyarázta Ülkei Zoltán polgármester.
Fotó: Olti Angyalka
A projekt része a 15-ös községi út felújítása is – a 137-es megyei út és Agyagfalva Mátisfalva felőli kijárata közötti szakaszon –, ahol jelenleg is zajlik a munka. Ennek egy részén – akárcsak a Szappanyos utcában – már
Fotó: Olti Angyalka
A felújítás szempontjából több szakaszra osztott 15-ös községi út esetében még nem tudni, hogy sikerül-e idén teljes egészében elvégezni a munkát. Ez nagyban függ attól, hogy a fejlesztési tárca időben utalja-e a beígért támogatást.
A projekt önrészeként vállalta az önkormányzat, hogy korszerűsíti a református templom előtti teret, ez pedig egymillió lejes terhet jelent számukra – tudtuk meg az elöljárótól.
Fotó: Olti Angyalka
A helyszínen elbontották a körforgalmat, felállították az új villanyoszlopokat, és ottjártunkkor a térkövezés is zajlott.
A cél az, hogy augusztus 23-a előtt végezzen a kivitelező, hiszen akkor avatják a település felújított református templomát.
Fotó: Olti Angyalka
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