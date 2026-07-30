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Új bölcsődét építettek a katasztrófa által sújtott Parajdon

Több mint 12 millió lejből épült meg a bölcsőde

Több mint 12 millió lejből épült meg a bölcsőde

Fotó: Olti Angyalka

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Negyven férőhelyes bölcsőde épült meg Parajd Mánya-kert nevű részén, ahol tizennyolc alkalmazott fog dolgozni. A létesítmény reménysugár lehet a bányakatasztrófa által sújtott községnek.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 30., 16:292026. július 30., 16:29

„Az elmúlt időszak nehézségei után végre egy igazán jó, előremutató projekt valósult meg Parajdon, amely nem a vitákról, hanem az összefogásról és az építkezésről szól” – fogalmazott a csütörtöki avatóünnepségen a köszöntőbeszédében Nyágrus László polgármester. Rámutatott, a család a közösség legkisebb, de legfontosabb „sejtje,” a megmaradás záloga, ezért is fontos, hogy megépült a szülőket segítő bölcsőde.

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„Eddig sokszor komoly anyagi és logisztikai kihívást jelentett a gyermekek felügyelete a munkába való visszatéréskor. Ez a negyven férőhelyes bölcsőde közvetlen és kézzelfogható segítség Parajd község családjainak” – magyarázta.

Az ötödik bölcsőde Hargita megyében

Cseke Attila fejlesztési miniszter közölte, a parajdi – a székelyszentléleki, korondi, siménfalvi és csíkszentgyörgyi intézmények után – már az ötödik bölcsőde Hargita megyében, amely az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának és az általuk létesített pályázati lehetőségnek köszönhetően valósulhatott meg. Ez esetben

  • egy több mint 12 millió lej értékű beruházásról van szó.

  • A bölcsőde működési költségei államilag biztosítottak a 2022-es törvénymódosítás óta.

  • A parajdi létesítménynek tizennyolc alkalmazottja lesz.

A miniszter hangsúlyozta,

Hargita megyében összesen tizenegy bölcsődét építenek, ezek közül pedig mindegyiknél elkezdődtek a munkálatok.

Hozzátette, fontosnak tartják, hogy a városok mellett vidéken is jó és biztonságos körülményeket teremtsenek a gyerekeknek.

Legalább öt-hat év

A bölcsőde hat év munkájának gyümölcse a pályázati program elindításától a tervezésen át a kivitelezésig – emlékeztetett Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Ezt követően felidézte, hogy a létesítmény megpályázásakor még teljesen más volt a helyzet Parajdon, mint most, hiszen akkor még nem történt meg a sok ember megélhetését megnehezítő bányakatasztrófa.

Hangsúlyozta, egy év telt el a bánya beszakadása óta, sokan pedig joggal türelmetlenek azért, hogy azóta sem vontak felelősségre senkit a történtek miatt. Arra is kitért, hogy számos kérésük ellenére a mai napig nem tapasztaltak megfelelő hozzáállást az országos cégektől és intézményektől, amelyeknek a kialakult helyzet megoldása lenne a feladatuk.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Emlékeztetett, nem lehet kijelenteni, „hogy van egy zsák pénz, amiből Parajdot újra lehet építeni”. Az Európai Unió által biztosított 14,3 millió lejes szolidaritási alapból

legjobb esetben is csak kétmillió eurót lehet lehívni

az önkormányzati pénzből tavaly már elvégzett javítási munkálatokra, illetve egy utca rendbe tételére. Ebbéli igényüket már el is küldték a kormánynak.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Hozzátette, a kormányzatban továbbra is napirenden kell tartani a Parajdi gazdasági helyzet megoldásának kérdését, hiszen csak így gátolhatják meg az emberek elvándorlását. A gazdaság fellendítéséhez viszont legalább öt-hat évre lesz szükség. Ehhez viszont egyebek mellett

meg kell teremteni a községnek és a térségnek a pályázati lehetőségeket a következő európai uniós ciklusban.

Bíró ugyanakkor abban is bízik, hogy idén elkezdődhet a védőgát megépítése a Korond-patakon.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

„Mindezek ellenére a bölcsőde megépítése jelenthet reménysugarat, hiszen a katasztrófa ellenére sem mondtak le a létesítményről” – fordult a jelenlévőkhöz.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

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• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

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