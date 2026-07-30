Új bölcsődét építettek a katasztrófa által sújtott Parajdon

Több mint 12 millió lejből épült meg a bölcsőde
Fotó: Olti Angyalka
Negyven férőhelyes bölcsőde épült meg Parajd Mánya-kert nevű részén, ahol tizennyolc alkalmazott fog dolgozni. A létesítmény reménysugár lehet a bányakatasztrófa által sújtott községnek.
„Az elmúlt időszak nehézségei után végre egy igazán jó, előremutató projekt valósult meg Parajdon, amely nem a vitákról, hanem az összefogásról és az építkezésről szól” – fogalmazott a csütörtöki avatóünnepségen a köszöntőbeszédében Nyágrus László polgármester. Rámutatott, a család a közösség legkisebb, de legfontosabb „sejtje,” a megmaradás záloga, ezért is fontos, hogy megépült a szülőket segítő bölcsőde.
„Eddig sokszor komoly anyagi és logisztikai kihívást jelentett a gyermekek felügyelete a munkába való visszatéréskor. Ez a negyven férőhelyes bölcsőde közvetlen és kézzelfogható segítség Parajd község családjainak” – magyarázta.
Cseke Attila fejlesztési miniszter közölte, a parajdi – a székelyszentléleki, korondi, siménfalvi és csíkszentgyörgyi intézmények után – már az ötödik bölcsőde Hargita megyében, amely az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának és az általuk létesített pályázati lehetőségnek köszönhetően valósulhatott meg. Ez esetben
egy több mint 12 millió lej értékű beruházásról van szó.
A bölcsőde működési költségei államilag biztosítottak a 2022-es törvénymódosítás óta.
A parajdi létesítménynek tizennyolc alkalmazottja lesz.
A miniszter hangsúlyozta,
Hozzátette, fontosnak tartják, hogy a városok mellett vidéken is jó és biztonságos körülményeket teremtsenek a gyerekeknek.
A bölcsőde hat év munkájának gyümölcse a pályázati program elindításától a tervezésen át a kivitelezésig – emlékeztetett Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
Fotó: Olti Angyalka
Ezt követően felidézte, hogy a létesítmény megpályázásakor még teljesen más volt a helyzet Parajdon, mint most, hiszen akkor még nem történt meg a sok ember megélhetését megnehezítő bányakatasztrófa.
Hangsúlyozta, egy év telt el a bánya beszakadása óta, sokan pedig joggal türelmetlenek azért, hogy azóta sem vontak felelősségre senkit a történtek miatt. Arra is kitért, hogy számos kérésük ellenére a mai napig nem tapasztaltak megfelelő hozzáállást az országos cégektől és intézményektől, amelyeknek a kialakult helyzet megoldása lenne a feladatuk.
Fotó: Olti Angyalka
Emlékeztetett, nem lehet kijelenteni, „hogy van egy zsák pénz, amiből Parajdot újra lehet építeni”. Az Európai Unió által biztosított 14,3 millió lejes szolidaritási alapból
az önkormányzati pénzből tavaly már elvégzett javítási munkálatokra, illetve egy utca rendbe tételére. Ebbéli igényüket már el is küldték a kormánynak.
Fotó: Olti Angyalka
Hozzátette, a kormányzatban továbbra is napirenden kell tartani a Parajdi gazdasági helyzet megoldásának kérdését, hiszen csak így gátolhatják meg az emberek elvándorlását. A gazdaság fellendítéséhez viszont legalább öt-hat évre lesz szükség. Ehhez viszont egyebek mellett
Bíró ugyanakkor abban is bízik, hogy idén elkezdődhet a védőgát megépítése a Korond-patakon.
Fotó: Olti Angyalka
„Mindezek ellenére a bölcsőde megépítése jelenthet reménysugarat, hiszen a katasztrófa ellenére sem mondtak le a létesítményről” – fordult a jelenlévőkhöz.
Fotó: Olti Angyalka
Gyököt kell vonni a Parajddal kapcsolatos eurómilliós politikusi bejelentésekből: a bányakatasztrófa által sújtott sóvidéki település az Európai Unió Szolidaritási Alapjából nemrég megítélt 14,3 millió euró töredékét kaphatja meg.
Fotó: Olti Angyalka
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