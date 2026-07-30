Utalják a gazdáknak a támogatást a gázolajra

Fotó: Orbán Orsolya
Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén a mezőgazdaságban használt gázolaj jövedéki adójának támogatására szánt költségvetés kiegészítését. Ez biztosítja, hogy kifizessék a gazdáknak a 2026. január 1. és március 31. között felhasznált gázolaj után járó támogatást – közölte Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
A tárcavezető hangsúlyozta, a gázolaj-támogatás fontos segítség a mezőgazdasági munkák költségeinek fedezésében, de ugyanilyen fontos, hogy a visszatérítések ne több hónapos késéssel, hanem minél előbb megtörténjenek.
„Ezért olyan rendszert javasoltam, amely jelentősen lerövidíti a fizetési határidőket, hogy a jövőben a gazdák a gázolaj megvásárlásától számított legfeljebb három hónapon belül visszakaphassák a csökkentett jövedéki adóra vonatkozó összegeket” – idézi Tánczost az Agerpres hírügynökség az RMDSZ közleménye alapján.
Az elfogadott kormányhatározat szerint
– mutattak rá.
2026-ban a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után literenként 2,697 lej támogatás jár, amely a normál és a kedvezményes jövedéki adó közötti különbözetnek felel meg – emlékeztettek a közleményben.
Egyelőre nem állítják le a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát, mert üzemi paraméterei lehetővé teszik a biztonságos működés folytatását – közölte csütörtökön a Nuclearelectrica.
Több ezer juhtenyésztő tüntet csütörtökön Bukarestben az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) székházánál.
Már csak néhány banira van a március végi történelmi csúcstól az üzemanyagok ára, miután a forgalmazók csütörtökön is drágítottak. A gázolaj esetében a jövedéki adó szerdán elfogadott mérséklése eredményezhet árcsökkenést a következő időszakban.
Repülőgépeken elkövetett lopás gyanúja miatt tizenkét bukaresti, valamint Ilfov és Prahova megyei helyszínen tart házkutatást a rendőrség csütörtökön, és 16 személyt állítanak elő.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által javasolt „fegyverszüneti kormány” létrehozása, ha nem sikerül más kormányzati megoldást találni.
A Sanitas Szakszervezeti Szövetség bejelentette, hogy csütörtökön is folytatja az új közalkalmazotti bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható személyzethiány miatt kirobbantott sztrájkot.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint megérzi Románia a cernavodai atomerőmű leállását, az országnak mozgósítania kell a gázerőművi, nap- és szélenergia-termelési, valamint energiatárolási kapacitásait, és növelnie kell a villamosenergia-importot.
Az általános sztrájk első napjához képest szerdán növekedett a hivatalosan tiltakozó dolgozók száma a Hargita megyei nagyobb kórházakban. Szintén szerdán arról döntött a kormány, hogy országszerte 6850 állás betöltését engedélyezi az egészségügyben.
A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is – jelentette be a Nuclearelectrica.
Hivatalosan is megnyílt szerdán a Nyárádszeredai Padlásmúzeum, amely egy helyi magángyűjtemény kincseit tárja a nagyközönség elé, gazdagítva ezzel a térség múzeumi kínálatát. Az esemény egyúttal a Nyárádmente Fesztivál ünnepélyes megnyitója is volt.
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