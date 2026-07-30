Utalják a gazdáknak a támogatást a gázolajra

Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén a mezőgazdaságban használt gázolaj jövedéki adójának támogatására szánt költségvetés kiegészítését. Ez biztosítja, hogy kifizessék a gazdáknak a 2026. január 1. és március 31. között felhasznált gázolaj után járó támogatást – közölte Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.

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A tárcavezető hangsúlyozta, a gázolaj-támogatás fontos segítség a mezőgazdasági munkák költségeinek fedezésében, de ugyanilyen fontos, hogy a visszatérítések ne több hónapos késéssel, hanem minél előbb megtörténjenek.

„Ezért olyan rendszert javasoltam, amely jelentősen lerövidíti a fizetési határidőket, hogy a jövőben a gazdák a gázolaj megvásárlásától számított legfeljebb három hónapon belül visszakaphassák a csökkentett jövedéki adóra vonatkozó összegeket” – idézi Tánczost az Agerpres hírügynökség az RMDSZ közleménye alapján.

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Az elfogadott kormányhatározat szerint