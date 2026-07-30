Parfümöket és órákat lophattak repülőgépekről – 800 ezer eurós a kár

2026. július 29., szerda

Padlásra zárt emlékek nyíltak meg a nagyközönség előtt Nyárádszeredában

Hivatalosan is megnyílt szerdán a Nyárádszeredai Padlásmúzeum, amely egy helyi magángyűjtemény kincseit tárja a nagyközönség elé, gazdagítva ezzel a térség múzeumi kínálatát. Az esemény egyúttal a Nyárádmente Fesztivál ünnepélyes megnyitója is volt.