Fogyasszunk kevesebb áramot az esti órákban – kéri a lakosságot a miniszterelnök

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint megérzi Románia a cernavodai atomerőmű leállását, az országnak mozgósítania kell a gázerőművi, nap- és szélenergia-termelési, valamint energiatárolási kapacitásait, és növelnie kell a villamosenergia-importot.

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Bolojan a Digi24 televíziónak adott szerda esti interjúban azt mondta, hogy a kialakult helyzet egy-két hétig tarthat. Ugyanakkor arra kérte a lakosságot és a nagy ipari fogyasztókat, hogy

Az ügyvivő kormányfő magyarázata szerint a cernavodai erőművet a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt kell leállítani. Míg máskor az évnek ebben az időszakában másodpercenként 3900–4500 köbméteres vízhozamot mértek, ez jelenleg 1600 köbméter, és a következő napokban tovább csökken – írja az Agerpres.

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Bolojan közölte: az energetikai válságstáb hétfő esti ülésén tudomásul vették a szakemberek döntését az atomerőmű 1-es blokkjának leállításáról. Ezzel Románia mintegy 550 megawatt termelőkapacitást veszített, ami az ország körülbelül 7000 megawattos napi fogyasztásának kevesebb mint 10 százaléka.

korábban írtuk Kritikusan alacsony a Duna vízállása, leállítják a cernavodai atomerőmű egyik reaktorát A Duna példátlanul alacsony vízállása miatt kedden 11 órakor ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát – jelentette be hétfő este a Nuclearelectrica.

A szakemberek előzetesen úgy becsülték, hogy a 2-es blokk még néhány napig biztonságosan működtethető, de szerdán ennek leállításáról is döntöttek. Emiatt csütörtöktől további 600–650 megawatt termelőkapacitás esik ki.