Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fogyasszunk kevesebb áramot az esti órákban – kéri a lakosságot a miniszterelnök

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint megérzi Románia a cernavodai atomerőmű leállását, az országnak mozgósítania kell a gázerőművi, nap- és szélenergia-termelési, valamint energiatárolási kapacitásait, és növelnie kell a villamosenergia-importot.

Székelyhon

2026. július 30., 08:162026. július 30., 08:16

Bolojan a Digi24 televíziónak adott szerda esti interjúban azt mondta, hogy a kialakult helyzet egy-két hétig tarthat. Ugyanakkor arra kérte a lakosságot és a nagy ipari fogyasztókat, hogy

esténként 20 és 23 óra között önkéntesen mérsékeljék áramfogyasztásukat.

Az ügyvivő kormányfő magyarázata szerint a cernavodai erőművet a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt kell leállítani. Míg máskor az évnek ebben az időszakában másodpercenként 3900–4500 köbméteres vízhozamot mértek, ez jelenleg 1600 köbméter, és a következő napokban tovább csökken – írja az Agerpres.

Hirdetés

Bolojan közölte: az energetikai válságstáb hétfő esti ülésén tudomásul vették a szakemberek döntését az atomerőmű 1-es blokkjának leállításáról. Ezzel Románia mintegy 550 megawatt termelőkapacitást veszített, ami az ország körülbelül 7000 megawattos napi fogyasztásának kevesebb mint 10 százaléka.

korábban írtuk

Kritikusan alacsony a Duna vízállása, leállítják a cernavodai atomerőmű egyik reaktorát
Kritikusan alacsony a Duna vízállása, leállítják a cernavodai atomerőmű egyik reaktorát

A Duna példátlanul alacsony vízállása miatt kedden 11 órakor ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát – jelentette be hétfő este a Nuclearelectrica.

A szakemberek előzetesen úgy becsülték, hogy a 2-es blokk még néhány napig biztonságosan működtethető, de szerdán ennek leállításáról is döntöttek. Emiatt csütörtöktől további 600–650 megawatt termelőkapacitás esik ki.

A két blokk együttesen mintegy 1300 megawattot, vagyis a jelenlegi fogyasztás közel 20 százalékát biztosította.

„Ezért a lehető legnagyobb mértékben növelnünk kell a gázerőművi, nap- és szélenergia-termelési, valamint energiatárolási kapacitásokat” – magyarázta Bolojan.

A legkritikusabb időszak este 20 és 23 óra között várható.

Románia jelenleg is mintegy 1700 megawatt villamos energiát importál esténként a hozzávetőleg 7000 megawattos fogyasztás fedezésére – ezt a mennyiséget most növelni kell – közölte.

korábban írtuk

Atomerőművek reaktorait állítják le a Duna alacsony vízállása miatt
Atomerőművek reaktorait állítják le a Duna alacsony vízállása miatt

A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is – jelentette be a Nuclearelectrica.

A miniszterelnök szerint az importtal jelenleg nincs gond, a következő időszakban azonban

nehézségek merülhetnek fel, mert az aszály más országok erőműveit is érinti.

Bolojan hangsúlyozta, hogy napközben nem várhatók ellátási problémák, mert jelentős a nap- és szélenergia-termelés, és a tárolókapacitás is nőtt.

A kormányfő elmondta, az előrejelzések alapján a Duna alsó vízgyűjtő területén egyelőre nem várható annyi csapadék, amely növelné a vízhozamot.

A helyzet egy-két hét múlva javulhat, és akkor a két reaktor közül legalább az egyiket újraindíthatják.

A Nuclearelectrica szerdán közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is. Az 1-es reaktort kedden állították le.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Baleset Csíkszentkirály és Csíkszentmárton között – videóval
Tisza-kormány államtitkára: a határon túli magyarok jogainak képviselete a kormány kötelessége
A stabilitás a legfontosabb cél a Székelyudvarhelyi FC-nél
Megszűnik a magyar szórvány egyik nagy múltú lapja a tulajdonos bejelentése szerint
Foci-BL, vívóvébé és női kézilabda – szerdán a tévében
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Baleset Csíkszentkirály és Csíkszentmárton között – videóval
Székelyhon

Baleset Csíkszentkirály és Csíkszentmárton között – videóval
Tisza-kormány államtitkára: a határon túli magyarok jogainak képviselete a kormány kötelessége
Székelyhon

Tisza-kormány államtitkára: a határon túli magyarok jogainak képviselete a kormány kötelessége
A stabilitás a legfontosabb cél a Székelyudvarhelyi FC-nél
Székely Sport

A stabilitás a legfontosabb cél a Székelyudvarhelyi FC-nél
Megszűnik a magyar szórvány egyik nagy múltú lapja a tulajdonos bejelentése szerint
Krónika

Megszűnik a magyar szórvány egyik nagy múltú lapja a tulajdonos bejelentése szerint
Foci-BL, vívóvébé és női kézilabda – szerdán a tévében
Székely Sport

Foci-BL, vívóvébé és női kézilabda – szerdán a tévében
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 29., szerda

Erősödött a tiltakozás szerdán, engedélyezték 6850 állás betöltését az egészségügyben

Az általános sztrájk első napjához képest szerdán növekedett a hivatalosan tiltakozó dolgozók száma a Hargita megyei nagyobb kórházakban. Szintén szerdán arról döntött a kormány, hogy országszerte 6850 állás betöltését engedélyezi az egészségügyben.

Erősödött a tiltakozás szerdán, engedélyezték 6850 állás betöltését az egészségügyben
Erősödött a tiltakozás szerdán, engedélyezték 6850 állás betöltését az egészségügyben
2026. július 29., szerda

Erősödött a tiltakozás szerdán, engedélyezték 6850 állás betöltését az egészségügyben
Hirdetés
2026. július 29., szerda

Atomerőművek reaktorait állítják le a Duna alacsony vízállása miatt

A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is – jelentette be a Nuclearelectrica.

Atomerőművek reaktorait állítják le a Duna alacsony vízállása miatt
Atomerőművek reaktorait állítják le a Duna alacsony vízállása miatt
2026. július 29., szerda

Atomerőművek reaktorait állítják le a Duna alacsony vízállása miatt
2026. július 29., szerda

Padlásra zárt emlékek nyíltak meg a nagyközönség előtt Nyárádszeredában

Hivatalosan is megnyílt szerdán a Nyárádszeredai Padlásmúzeum, amely egy helyi magángyűjtemény kincseit tárja a nagyközönség elé, gazdagítva ezzel a térség múzeumi kínálatát. Az esemény egyúttal a Nyárádmente Fesztivál ünnepélyes megnyitója is volt.

Padlásra zárt emlékek nyíltak meg a nagyközönség előtt Nyárádszeredában
Padlásra zárt emlékek nyíltak meg a nagyközönség előtt Nyárádszeredában
2026. július 29., szerda

Padlásra zárt emlékek nyíltak meg a nagyközönség előtt Nyárádszeredában
2026. július 29., szerda

Kelemen Hunor szerint indokolt lenne egy fegyverszüneti kormány megalakítása

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy „politikai fegyverszüneti” kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül.

Kelemen Hunor szerint indokolt lenne egy fegyverszüneti kormány megalakítása
Kelemen Hunor szerint indokolt lenne egy fegyverszüneti kormány megalakítása
2026. július 29., szerda

Kelemen Hunor szerint indokolt lenne egy fegyverszüneti kormány megalakítása
Hirdetés
2026. július 29., szerda

Elfogadta a képviselőház: nem hozzák teljes egészében nyilvánosságra a köztisztviselők vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatait

Elfogadta szerdán a képviselőház a köztisztégviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet.

Elfogadta a képviselőház: nem hozzák teljes egészében nyilvánosságra a köztisztviselők vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatait
Elfogadta a képviselőház: nem hozzák teljes egészében nyilvánosságra a köztisztviselők vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatait
2026. július 29., szerda

Elfogadta a képviselőház: nem hozzák teljes egészében nyilvánosságra a köztisztviselők vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatait
2026. július 29., szerda

Területrendezést és építkezést szabályozó tervezetet fogadott el a képviselőház

Elfogadta szerdán a képviselőház a területrendezési, településrendezési és építésügyi törvénykönyv tervezetét.

Területrendezést és építkezést szabályozó tervezetet fogadott el a képviselőház
Területrendezést és építkezést szabályozó tervezetet fogadott el a képviselőház
2026. július 29., szerda

Területrendezést és építkezést szabályozó tervezetet fogadott el a képviselőház
2026. július 29., szerda

Elhunyt Glen Hansard, Oscar-díjas zenész

56 évesen, motorbalesetben hunyt el Glen Hansard ír énekes-dalszerző, akit a legtöbben a 2006-ban megjelent Egyszer (Once) című filmből ismerhetnek, aminek zenéjéért Oscar-díjat nyert.

Elhunyt Glen Hansard, Oscar-díjas zenész
Elhunyt Glen Hansard, Oscar-díjas zenész
2026. július 29., szerda

Elhunyt Glen Hansard, Oscar-díjas zenész
Hirdetés
2026. július 29., szerda

Jöhet a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentése

A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.

Jöhet a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentése
Jöhet a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentése
2026. július 29., szerda

Jöhet a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentése
2026. július 29., szerda

Egy nap alatt helyreállították a medjugorjei Béke Királynője szobrát – őrizetben a vandalizmussal gyanúsított férfi

Mindössze egy nappal a július 28-án történt rongálás után helyreállították a medjugorjei Jelenések-hegyén álló Béke Királynője-szobrot.

Egy nap alatt helyreállították a medjugorjei Béke Királynője szobrát – őrizetben a vandalizmussal gyanúsított férfi
Egy nap alatt helyreállították a medjugorjei Béke Királynője szobrát – őrizetben a vandalizmussal gyanúsított férfi
2026. július 29., szerda

Egy nap alatt helyreállították a medjugorjei Béke Királynője szobrát – őrizetben a vandalizmussal gyanúsított férfi
2026. július 29., szerda

Bombariadó a konstancai kikötőben, kiürítették a személyhajó-terminált

Kiürítették szerdán a konstancai kikötő személyhajó-terminálját egy telefonos bombafenyegetés miatt – közölte Konstanca megye prefektusa.

Bombariadó a konstancai kikötőben, kiürítették a személyhajó-terminált
Bombariadó a konstancai kikötőben, kiürítették a személyhajó-terminált
2026. július 29., szerda

Bombariadó a konstancai kikötőben, kiürítették a személyhajó-terminált
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!