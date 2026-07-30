Fogyasszunk kevesebb áramot az esti órákban – kéri a lakosságot a miniszterelnök

Fotó: Borbély Fanni
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint megérzi Románia a cernavodai atomerőmű leállását, az országnak mozgósítania kell a gázerőművi, nap- és szélenergia-termelési, valamint energiatárolási kapacitásait, és növelnie kell a villamosenergia-importot.
Bolojan a Digi24 televíziónak adott szerda esti interjúban azt mondta, hogy a kialakult helyzet egy-két hétig tarthat. Ugyanakkor arra kérte a lakosságot és a nagy ipari fogyasztókat, hogy
Az ügyvivő kormányfő magyarázata szerint a cernavodai erőművet a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt kell leállítani. Míg máskor az évnek ebben az időszakában másodpercenként 3900–4500 köbméteres vízhozamot mértek, ez jelenleg 1600 köbméter, és a következő napokban tovább csökken – írja az Agerpres.
Bolojan közölte: az energetikai válságstáb hétfő esti ülésén tudomásul vették a szakemberek döntését az atomerőmű 1-es blokkjának leállításáról. Ezzel Románia mintegy 550 megawatt termelőkapacitást veszített, ami az ország körülbelül 7000 megawattos napi fogyasztásának kevesebb mint 10 százaléka.
A Duna példátlanul alacsony vízállása miatt kedden 11 órakor ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát – jelentette be hétfő este a Nuclearelectrica.
A szakemberek előzetesen úgy becsülték, hogy a 2-es blokk még néhány napig biztonságosan működtethető, de szerdán ennek leállításáról is döntöttek. Emiatt csütörtöktől további 600–650 megawatt termelőkapacitás esik ki.
„Ezért a lehető legnagyobb mértékben növelnünk kell a gázerőművi, nap- és szélenergia-termelési, valamint energiatárolási kapacitásokat” – magyarázta Bolojan.
Románia jelenleg is mintegy 1700 megawatt villamos energiát importál esténként a hozzávetőleg 7000 megawattos fogyasztás fedezésére – ezt a mennyiséget most növelni kell – közölte.
A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is – jelentette be a Nuclearelectrica.
A miniszterelnök szerint az importtal jelenleg nincs gond, a következő időszakban azonban
Bolojan hangsúlyozta, hogy napközben nem várhatók ellátási problémák, mert jelentős a nap- és szélenergia-termelés, és a tárolókapacitás is nőtt.
A kormányfő elmondta, az előrejelzések alapján a Duna alsó vízgyűjtő területén egyelőre nem várható annyi csapadék, amely növelné a vízhozamot.
A Nuclearelectrica szerdán közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is. Az 1-es reaktort kedden állították le.
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A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is – jelentette be a Nuclearelectrica.
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