Jöhet a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentése

Megint tíz lej fölött a standard gázolaj
Fotó: Borbély Fanni
A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.
A jogszabályjavaslatot 293 támogató szavazattal, két tartózkodás mellett fogadták el. A tervezet szerint
a válsághelyzet a törvény hatálybalépésétől október 31-éig tart,
de a kormány legfeljebb három hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik.
Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha fegyveres konfliktusok, nemzetközi szankciók vagy ellátási zavarok miatt jelentős fennakadások jelennek meg vagy várhatók a kőolaj- és üzemanyagpiacon. Ez az intézkedés lépne életbe például akkor, ha a Brent kőolaj világpiaci ára, illetve a benzin és a gázolaj átlagos töltőállomási ára egy hónapon át legalább 20 százalékkal meghaladja az előző egy év átlagát.
Ismét emelkedett az üzemanyagok ára szerda reggel, alig néhány órával az előző, kedd délutáni drágulás után. A gázolaj új irányadó ára literenként 10,2 lej, míg a benziné 9,2 lej.
Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélye kell.
A pénzügyminisztérium havonta kétszer felülvizsgálja a csökkentés mértékét a Versenytanács hivatalos adatai alapján – írja az Agerpres hírügynökség.
Ha a válsághelyzet feltételei már nem teljesülnek, a következő kéthetes időszakra nem alkalmaznak jövedékiadó-csökkentést. A válsághelyzet lejártával az intézkedés automatikusan megszűnne.
A tervezet a szenátus már elfogadta, a döntő ház a képviselőház volt.
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