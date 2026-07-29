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Jöhet a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentése

Megint tíz lej fölött a standard gázolaj • Fotó: Borbély Fanni

Megint tíz lej fölött a standard gázolaj

Fotó: Borbély Fanni

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A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.

Székelyhon

2026. július 29., 14:552026. július 29., 14:55

A jogszabályjavaslatot 293 támogató szavazattal, két tartózkodás mellett fogadták el. A tervezet szerint

  • a válsághelyzet a törvény hatálybalépésétől október 31-éig tart,

  • de a kormány legfeljebb három hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik.

Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha fegyveres konfliktusok, nemzetközi szankciók vagy ellátási zavarok miatt jelentős fennakadások jelennek meg vagy várhatók a kőolaj- és üzemanyagpiacon. Ez az intézkedés lépne életbe például akkor, ha a Brent kőolaj világpiaci ára, illetve a benzin és a gázolaj átlagos töltőállomási ára egy hónapon át legalább 20 százalékkal meghaladja az előző egy év átlagát.

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Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélye kell.

A tervezet dinamikus jövedékiadó-csökkentést is előír: a normál gázolaj jövedéki adója a piaci mutatók alakulásától függően 5 és 25 százalék közötti mértékben csökkenhet.

A pénzügyminisztérium havonta kétszer felülvizsgálja a csökkentés mértékét a Versenytanács hivatalos adatai alapján – írja az Agerpres hírügynökség.

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Ha a válsághelyzet feltételei már nem teljesülnek, a következő kéthetes időszakra nem alkalmaznak jövedékiadó-csökkentést. A válsághelyzet lejártával az intézkedés automatikusan megszűnne.

A tervezet a szenátus már elfogadta, a döntő ház a képviselőház volt.

Belföld Közlekedés Gazdaság
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