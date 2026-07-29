Jöhet a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentése

A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.

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A jogszabályjavaslatot 293 támogató szavazattal, két tartózkodás mellett fogadták el. A tervezet szerint

a válsághelyzet a törvény hatálybalépésétől október 31-éig tart,

de a kormány legfeljebb három hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik.

Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha fegyveres konfliktusok, nemzetközi szankciók vagy ellátási zavarok miatt jelentős fennakadások jelennek meg vagy várhatók a kőolaj- és üzemanyagpiacon. Ez az intézkedés lépne életbe például akkor, ha a Brent kőolaj világpiaci ára, illetve a benzin és a gázolaj átlagos töltőállomási ára egy hónapon át legalább 20 százalékkal meghaladja az előző egy év átlagát.

korábban írtuk Napi drágulás: már sehol sem tankolhatunk 10 lej alatti áron gázolajat Ismét emelkedett az üzemanyagok ára szerda reggel, alig néhány órával az előző, kedd délutáni drágulás után. A gázolaj új irányadó ára literenként 10,2 lej, míg a benziné 9,2 lej.

Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélye kell.