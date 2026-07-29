Fokozatosan erősödve érkezik a hőhullám, Székelyföldet is eléri

Július 30-tól nyugat felől egy fokozatosan erősödő hőhullám éri el Romániát, amely várhatóan augusztus 3–6. között tetőzik – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

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Az ANM szerint a következő napokban Európa nagy részén tartósan magas lesz a légnyomás és kevés csapadék várható. Ezzel egyidejűleg egy észak-afrikai eredetű, rendkívül meleg légtömeg áramlik a kontinens déli, középső és délkeleti térségei fölé.

Az ANM Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben a korábbi évek augusztusi hőhullámaira is emlékeztetnek:

A trópusi légtömeg beáramlásával a hét végéig Románia területének nagy részén kánikula lesz.

Ez először a Bánságban és a Körösvidéken lesz érezhető, ahol csütörtökön 35–36, pénteken pedig 37–38, helyenként akár 39 Celsius-fokos csúcshőmérsékletre is számítani lehet.

A hétvégén az ország nyugati részén nem változik számottevően a hőmérséklet, és helyenként Máramarosban, Erdélyben, valamint Olténiában, elszórtan pedig Munténiában és Moldvában is 35 fok körüli értékek várhatók.

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Az ország nyugati területein augusztus 6-áig 38–39 fok körüli maximumokra lehet számítani, ezt követően pedig nagy valószínűséggel enyhül a hőség. Az ország déli részén azonban csak augusztus 3-tól fokozódik a kánikula és a hőterhelés, és akár augusztus 9-éig is eltarthat.

Bejegyzésükben a meteorológusok arra is felhívták a figyelmet, hogy