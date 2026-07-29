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Fokozatosan erősödve érkezik a hőhullám, Székelyföldet is eléri

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Július 30-tól nyugat felől egy fokozatosan erősödő hőhullám éri el Romániát, amely várhatóan augusztus 3–6. között tetőzik – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon

2026. július 29., 09:292026. július 29., 09:29

2026. július 29., 09:332026. július 29., 09:33

Az ANM Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben a korábbi évek augusztusi hőhullámaira is emlékeztetnek:

  • 2024. augusztus 14-én Zimniceán 41,1 Celsius-fokot mértek,

  • 2017. augusztus 6-án Calafaton 42,2 fokig,

  • 2012. augusztus 7-én pedig Giurgiuban 43,5 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Az ANM szerint a következő napokban Európa nagy részén tartósan magas lesz a légnyomás és kevés csapadék várható. Ezzel egyidejűleg egy észak-afrikai eredetű, rendkívül meleg légtömeg áramlik a kontinens déli, középső és délkeleti térségei fölé.

A trópusi légtömeg beáramlásával a hét végéig Románia területének nagy részén kánikula lesz.

Ez először a Bánságban és a Körösvidéken lesz érezhető, ahol csütörtökön 35–36, pénteken pedig 37–38, helyenként akár 39 Celsius-fokos csúcshőmérsékletre is számítani lehet.

A hétvégén az ország nyugati részén nem változik számottevően a hőmérséklet, és helyenként Máramarosban, Erdélyben, valamint Olténiában, elszórtan pedig Munténiában és Moldvában is 35 fok körüli értékek várhatók.

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Az ország nyugati területein augusztus 6-áig 38–39 fok körüli maximumokra lehet számítani, ezt követően pedig nagy valószínűséggel enyhül a hőség. Az ország déli részén azonban csak augusztus 3-tól fokozódik a kánikula és a hőterhelés, és akár augusztus 9-éig is eltarthat.

Bejegyzésükben a meteorológusok arra is felhívták a figyelmet, hogy

az idei július eddig nem hozott extrém meleget, kevés napon haladta meg a csúcshőmérséklet a 35 fokot.

Így az országos júliusi középhőmérséklet 27-éig 20,2 Celsius-fok volt, 0,1 fokkal alacsonyabb az 1991–2020-as sokéves átlagnál. Ezzel szemben 2025-ben 1,7, 2024-ben 3,2, 2023-ban pedig 1,5 fokos pozitív eltérést jegyeztek – írja az Agerpres hírügynökség az ANM adataira hivatkozva.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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