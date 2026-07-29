Egy ember meghalt a homoródfürdői balesetben, egy sérültet helikopterrel vittek kórházba

Súlyos közlekedési baleset történt szerdán reggel a 13A jelzésű országúton, Homoródfürdőn, ahol egy farakományt szállító teherautó és egy kisteherautó ütközött össze. Az érintett szakaszon teljes útzárat vezettek be.

Székelyhon 2026. július 29., 07:522026. július 29., 07:52 2026. július 29., 08:232026. július 29., 08:23

Egy farakományt szállító teherautó és egy kisteherautó ütközött össze Homoródfürdőn szerdán reggel hét óra körül. A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint

a baleset következtében egy férfi a helyszínen életét vesztette,

halálát a székelyudvarhelyi mentőszolgálat orvosa állapította meg. Egy másik ember is megsérült, őt a mentőegységek a helyszínen részesítették egészségügyi ellátásban. A hatóságok tájékoztatása szerint

a 13A jelzésű országúton a forgalom jelenleg mindkét irányban teljesen le van zárva.

A helyszínre kiszállt a székelyudvarhelyi tűzoltóság három egysége egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentő járművel és egy SMURD-egységgel. A mentési munkálatokban a szentegyházi mentőszolgálat két egysége, valamint a szentegyházi önkéntes tűzoltók is részt vettek.