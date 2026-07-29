Egy ember meghalt a homoródfürdői balesetben, egy sérültet helikopterrel vittek kórházba

Fotó: Csíki közlekedés Facebook-csoport
Súlyos közlekedési baleset történt szerdán reggel a 13A jelzésű országúton, Homoródfürdőn, ahol egy farakományt szállító teherautó és egy kisteherautó ütközött össze. Az érintett szakaszon teljes útzárat vezettek be.
2026. július 29., 07:522026. július 29., 07:52
2026. július 29., 08:232026. július 29., 08:23
Egy farakományt szállító teherautó és egy kisteherautó ütközött össze Homoródfürdőn szerdán reggel hét óra körül. A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint
halálát a székelyudvarhelyi mentőszolgálat orvosa állapította meg. Egy másik ember is megsérült, őt a mentőegységek a helyszínen részesítették egészségügyi ellátásban.
A hatóságok tájékoztatása szerint
A helyszínre kiszállt a székelyudvarhelyi tűzoltóság három egysége egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentő járművel és egy SMURD-egységgel. A mentési munkálatokban a szentegyházi mentőszolgálat két egysége, valamint a szentegyházi önkéntes tűzoltók is részt vettek.
A sérült személyhez mentőhelikoptert riasztottak, amellyel a marosvásárhelyi kórházba szállították. A mentőszolgálat szakemberei egy harmadik embert is elláttak a helyszínen, ő azonban elutasította a kórházba szállítást – olvasható a Hargita megyei tűzoltóság legfrissebb közleményében.
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