Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség

Nem minden járművezető számára egyértelmű, hogyan kell használni az irányjelzőt a körforgalomban
Fotó: Borbély Fanni
A körforgalomban való közlekedés gyakran okoz nehézséget a járművezetőknek, az egyik leggyakoribb dilemma pedig, hogy kell-e indexelni a kereszteződésbe való behajtáskor. A rendőrség videóban adott egyűrtelmű választ.
2026. július 27., 12:032026. július 27., 12:03
2026. július 27., 12:452026. július 27., 12:45
Sok járművezető balra jelez a korforgalomba való behajtáskor, és a kereszteződés elhagyásáig bekapcsolva hagyja a jelzést, úgy gondolva, hogy ezzel segíti a többi autóst.
Egy közlekedési rendőr a Román Rendőrség által közzétett videóban azonban elmagyarázza, hogy a közlekedési szabályok szerint az irányjelzőt csak akkor kell használni, amikor a jármű irányt vagy forgalmi sávot vált.
– hívja fel a figyelmet a rendőrség munkatársa.
Hozzáteszi, sok autós a körforgalomba való behajtáskor és a körforgalomban haladva is balra indexel, mert úgy gondolja, ezzel segíti a többi közlekedőt, azonban ez inkább fennakadást okozhat, mivel előfordulhat, hogy az irányjelző visszakapcsol semleges állása, amikor jobbra kellene jelezni a kihajtás előtt.
– magyarázza a helyes eljárást rendőr.
A szabály tehát egyszerű: ha jobbra indexelünk, a következő kijáratnál elhagyjuk a körforgalmat; ha nem jelzünk, akkor tovább haladunk benne a következő kijáratig.
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