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Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség

Nem minden járművezető számára egyértelmű, hogyan kell használni az irányjelzőt a körforgalomban • Fotó: Borbély Fanni

Nem minden járművezető számára egyértelmű, hogyan kell használni az irányjelzőt a körforgalomban

Fotó: Borbély Fanni

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A körforgalomban való közlekedés gyakran okoz nehézséget a járművezetőknek, az egyik leggyakoribb dilemma pedig, hogy kell-e indexelni a kereszteződésbe való behajtáskor. A rendőrség videóban adott egyűrtelmű választ.

Székelyhon

2026. július 27., 12:032026. július 27., 12:03

2026. július 27., 12:452026. július 27., 12:45

Sok járművezető balra jelez a korforgalomba való behajtáskor, és a kereszteződés elhagyásáig bekapcsolva hagyja a jelzést, úgy gondolva, hogy ezzel segíti a többi autóst.

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Egy közlekedési rendőr a Román Rendőrség által közzétett videóban azonban elmagyarázza, hogy a közlekedési szabályok szerint az irányjelzőt csak akkor kell használni, amikor a jármű irányt vagy forgalmi sávot vált.

Idézet
A KRESZ 54. cikkelye szerint minden irányváltoztatást jelezni kell. A körforgalomba való behajtáskor azonban nem változtatunk haladási irányt, azt csak a körforgalom elhagyásakor tesszük meg”

– hívja fel a figyelmet a rendőrség munkatársa.

Hozzáteszi, sok autós a körforgalomba való behajtáskor és a körforgalomban haladva is balra indexel, mert úgy gondolja, ezzel segíti a többi közlekedőt, azonban ez inkább fennakadást okozhat, mivel előfordulhat, hogy az irányjelző visszakapcsol semleges állása, amikor jobbra kellene jelezni a kihajtás előtt.

Idézet
A körforgalomban időben jeleznünk kell a sávváltást és a kihajtási szándékot. Kihajtás előtt meg kell győződnünk arról, hogy a manőver biztonságosan végrehajtható, majd jobbra kell indexelnünk, és az utolsó előtti kijárat után, a kívánt kijáratig át kell sorolni az első sávba”

– magyarázza a helyes eljárást rendőr.

A szabály tehát egyszerű: ha jobbra indexelünk, a következő kijáratnál elhagyjuk a körforgalmat; ha nem jelzünk, akkor tovább haladunk benne a következő kijáratig.

Belföld Közlekedés
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