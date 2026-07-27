Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség

A körforgalomban való közlekedés gyakran okoz nehézséget a járművezetőknek, az egyik leggyakoribb dilemma pedig, hogy kell-e indexelni a kereszteződésbe való behajtáskor. A rendőrség videóban adott egyűrtelmű választ.

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Sok járművezető balra jelez a korforgalomba való behajtáskor, és a kereszteződés elhagyásáig bekapcsolva hagyja a jelzést, úgy gondolva, hogy ezzel segíti a többi autóst.

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Egy közlekedési rendőr a Román Rendőrség által közzétett videóban azonban elmagyarázza, hogy a közlekedési szabályok szerint az irányjelzőt csak akkor kell használni, amikor a jármű irányt vagy forgalmi sávot vált.