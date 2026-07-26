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Tarr Zoltán Erdélyben: van egyfajta várakozás, hogy merre és hogyan haladunk tovább

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a fehéregyházi látogatás után beszélt a Székelyhonnak az erdélyi fogadtatásról, valamint arról, hogyan alakul át átláthatóbbá a határon túli magyar támogatások rendszere.

Hajnal Csilla

2026. július 26., 16:592026. július 26., 16:59

Először látogatott hivatalosan Erdélybe a hétvégén az új magyar kormány képviselője, Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere.

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A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni – hangsúlyozta Tarr Zoltán Fehéregyházán.

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A megújult fehéregyházi Petőfi Sándor Emlékhely vasárnapi átadása után a tárcavezető a Székelyhonnak kifejtette, hogy kifejezetten felemelő élmény volt számára ez a látogatás.

Idézet
Pontosan egy éve jártunk itt, a parajdi bányaomlás kapcsán, Marosvásárhelyen, Parajdon és a környező településeken. Akkor is nagy izgalommal telve érkeztünk, most viszont sokkal nyugodtabb a helyzet”

– mondta. Hozzátette: úgy véli, a választásokat követően megszűnt az a fajta feszültség, amelyet szerinte nem az erdélyi emberek, hanem a Magyarországról érkező, felbujtott és propaganda által felhergelt csoportok gerjesztettek.

Tarr Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere Kalla Zsuzsával, a Magyar Kulturális Minisztérium államtitkár-helyettesével közösen megkoszorúzták a fehéregyházi Ispán-kútnál lévő Petőfi-emlékművet • Fotó: Haáz Vince Galéria

Tarr Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere Kalla Zsuzsával, a Magyar Kulturális Minisztérium államtitkár-helyettesével közösen megkoszorúzták a fehéregyházi Ispán-kútnál lévő Petőfi-emlékművet

Fotó: Haáz Vince

Idézet
Azt látom és tapasztalom, hogy van egyfajta várakozás, hogy merre és hogyan haladunk tovább, de sokakkal beszélgetve inkább egyfajta megkönnyebbülést és reménykedést érzek afelől, hogy jó irányba tudunk együtt továbblépni”

– fogalmazott a miniszter.

A Székelyhon arra is rákérdezett, mit jelent pontosan a korábban jelzett változás a támogatások odaítélésében.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Tarr Zoltán szerint egyetlen alapelv a legfontosabb: a döntéseknek nyilvánosan és közösségi egyeztetés nyomán kell megszületniük – tehát

bizottságoknak, kollégiumoknak kell dönteniük, hozzátette, nem pedig úgy, mint eddig, amikor a támogatásokat különféle informális csatornákon, sokszor miniszteri döntés nyomán osztották el.

Elmondása szerint korábban gyakran az sem volt átlátható, hogy a támogatott összegek végül hova kerültek, és hogyan használták fel őket.

Idézet
Meglepve tapasztaltam, hogy az elmúlt évekről sok esetben egyáltalán nincs érdemi beszámoló vagy összefoglaló. Ez a jövőben nem fordulhat elő”

– fogalmazott.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A miniszter szerint azt is szeretnék rendezni, hogy jelenleg mennyi különböző csatornán és honnan érkeznek a támogatások.

Idézet
Jelenleg gyakorlatilag követhetetlen, honnan és milyen pénzek jutnak el akár ide, Erdélybe, akár más határon túli magyar közösségekhez. Ezt szeretnénk kitisztítani, hogy a forrás átlátható, követhető és mindenki számára elérhető legyen”

– tette hozzá a tárcavezető, aki azt is hangsúlyozta: meg kell szüntetni a politikai alapú szelektálást, valamint azt a gyakorlatot is, hogy a kormány a támogatásért cserébe bármilyen ellenszolgáltatást várjon el.

„Ez a magyar adófizetők pénze, ez az állam pénze, nem a kormányé, és azt szeretnénk, hogy ez megfelelő módon, a közösségek épülésére szolgáljon” – fejtette ki Tarr Zoltán miniszter.

Marosszék Interjú
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