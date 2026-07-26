Tarr Zoltán Erdélyben: van egyfajta várakozás, hogy merre és hogyan haladunk tovább

Fotó: Haáz Vince
Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a fehéregyházi látogatás után beszélt a Székelyhonnak az erdélyi fogadtatásról, valamint arról, hogyan alakul át átláthatóbbá a határon túli magyar támogatások rendszere.
Először látogatott hivatalosan Erdélybe a hétvégén az új magyar kormány képviselője, Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere.
A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni – hangsúlyozta Tarr Zoltán Fehéregyházán.
A megújult fehéregyházi Petőfi Sándor Emlékhely vasárnapi átadása után a tárcavezető a Székelyhonnak kifejtette, hogy kifejezetten felemelő élmény volt számára ez a látogatás.
– mondta. Hozzátette: úgy véli, a választásokat követően megszűnt az a fajta feszültség, amelyet szerinte nem az erdélyi emberek, hanem a Magyarországról érkező, felbujtott és propaganda által felhergelt csoportok gerjesztettek.
Tarr Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere Kalla Zsuzsával, a Magyar Kulturális Minisztérium államtitkár-helyettesével közösen megkoszorúzták a fehéregyházi Ispán-kútnál lévő Petőfi-emlékművet
Fotó: Haáz Vince
– fogalmazott a miniszter.
A Székelyhon arra is rákérdezett, mit jelent pontosan a korábban jelzett változás a támogatások odaítélésében.
Fotó: Haáz Vince
Tarr Zoltán szerint egyetlen alapelv a legfontosabb: a döntéseknek nyilvánosan és közösségi egyeztetés nyomán kell megszületniük – tehát
Elmondása szerint korábban gyakran az sem volt átlátható, hogy a támogatott összegek végül hova kerültek, és hogyan használták fel őket.
– fogalmazott.
Fotó: Haáz Vince
A miniszter szerint azt is szeretnék rendezni, hogy jelenleg mennyi különböző csatornán és honnan érkeznek a támogatások.
– tette hozzá a tárcavezető, aki azt is hangsúlyozta: meg kell szüntetni a politikai alapú szelektálást, valamint azt a gyakorlatot is, hogy a kormány a támogatásért cserébe bármilyen ellenszolgáltatást várjon el.
„Ez a magyar adófizetők pénze, ez az állam pénze, nem a kormányé, és azt szeretnénk, hogy ez megfelelő módon, a közösségek épülésére szolgáljon” – fejtette ki Tarr Zoltán miniszter.
Tavaly a kiadásaikat jövedelmükből fedező romániai háztartások alig 29,4 százaléka engedhetett meg magának egy egyhetes üdülést az otthonától távol, szemben a 2024-ben jegyzett 26,6 százalékkal.
Megnyitották vasárnap a fehéregyházi Petőfi Sándor Emlékhely új állandó kiállítását. Ekkor jártak először hivatalos látogatáson Erdélyben az új magyar kormány képviselői: Tarr Zoltán miniszter, valamint Kalla Zsuzsa államtitkár-helyettes.
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