Vasárnap is razziáznak a Maros és Hargita megyét összekötő országúton

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Fotó: Orbán Orsolya
Egy tucat halálos baleset volt tavaly a Maros és Hargita megyén is áthaladó 15-ös országúton, így a közlekedésügyi rendőrök vasárnap is razziáznak ezen az útszakaszon.
A Maros Megyei Rendőrség közlekedésrendészei vasárnap 17 óráig a 15-ös országúton razziáznak a közúti balesetek megelőzése, valamint a súlyos közlekedési baleset legfőbb kiváltó okainak visszaszorítása érdekében.
Az ellenőrzések során a rendőrök kiemelten figyelik azokat a járművezetőket, akik
túllépik a megengedett sebességet,
vagy akik esetében felmerül, hogy sofőrjük alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt vezet,
továbbá azokat akik megszegik a közlekedési szabályokat.
Tavaly az említett országúton 188 közúti baleset volt, összesen 280 áldozattal, akik közül 12-en elhunytak.
A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat, a sebességet mindig az út- és forgalmi viszonyokhoz igazítsák, valamint hogy alkohol vagy tiltott szerek fogyasztása után ne üljenek volán mögé.
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