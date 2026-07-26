Vasárnap is razziáznak a Maros és Hargita megyét összekötő országúton

Egy tucat halálos baleset volt tavaly a Maros és Hargita megyén is áthaladó 15-ös országúton, így a közlekedésügyi rendőrök vasárnap is razziáznak ezen az útszakaszon.

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A Maros Megyei Rendőrség közlekedésrendészei vasárnap 17 óráig a 15-ös országúton razziáznak a közúti balesetek megelőzése, valamint a súlyos közlekedési baleset legfőbb kiváltó okainak visszaszorítása érdekében.

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Az ellenőrzések során a rendőrök kiemelten figyelik azokat a járművezetőket, akik

túllépik a megengedett sebességet,

vagy akik esetében felmerül, hogy sofőrjük alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt vezet,

továbbá azokat akik megszegik a közlekedési szabályokat.

Tavaly az említett országúton 188 közúti baleset volt, összesen 280 áldozattal, akik közül 12-en elhunytak.

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat, a sebességet mindig az út- és forgalmi viszonyokhoz igazítsák, valamint hogy alkohol vagy tiltott szerek fogyasztása után ne üljenek volán mögé.