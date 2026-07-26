Az ukrajnai háború kezdetétől 33 esetben sértették meg orosz drónok Románia légterét – közölte vasárnap a védelmi minisztérium.

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A tárca friss összesítése szerint a háború kitörése óta az orosz erők már több mint százszor támadtak ukrajnai célpontokat a román határ közelében.

A minisztérium adatai szerint ebben az évben több mint negyven orosz támadást regisztráltak a román határhoz közeli ukrán területeken, és 34 esetben szálltak fel a légtérrendészeti szolgálat repülőgépei. Július 26-áig bezárólag

Újabb drónt lőtt le vasárnap reggel 10:13-kor a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött, a Sulina-Chilia térségben – jelentette be a Facebook-oldalán Nicușor Dan.

Eddig mintegy ötven alkalommal találtak dróndarabokat vagy drónokat román területen – ismerteti az Agerpres .

A tárca közölte azt is, hogy három esetben a román légierő F-16-os vadászgépei lelőtték a légtérsértő drónokat, legutóbb 2026. július 26-án, vasárnap. Idén tizenhat alkalommal találtak dróndarabokat vagy drónokat Románia területén.

Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet

Bekérették a román külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet, miután Oroszország ismételten megsértette Románia légterét – jelentette be vasárnap Oana Țoiu.

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Az ügyvivő külügyminiszter bejelentésének előzménye, hogy a román légierő egyik F-16-os vadászgépe vasárnap reggel 10:13-kor újabb légtérsértő drónt lőtt le, ezúttal Románia területi vizei fölött, a Sulina-Chilia térségben.

Oana Țoiu az X közösségimédia-platformon közölte: a szombaton és vasárnap lelőtt drónok ügyében még tartanak a vizsgálatok, és ezek eredményeire alapozzák majd az Oroszországgal szembeni diplomáciai tiltakozást.

„Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy az Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket” – fogalmazott a külügyminiszter.