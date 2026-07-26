Ivóvíz nélkül maradt Segesvár és környéke miközben zajlik a középkori fesztivál

A város fő vízvezetékének meghibásodása miatt vasárnap, előreláthatóan este 8 óráig nem lesz ivóvíz Segesváron és a környező településeken.

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Az Aquaserv vízszolgáltató vasárnap reggel közölte közösségi oldalán, hogy meghibásodás történt a város fő vízvezetékén, ezért nem tudják biztosítani az ivóvíz-szolgáltatást.

a nyolcvan centiméteres átmérőjű vezetéken keletkezett gond, a helyszín azonosításán és a megoldáson már dolgoznak.

A probléma elhárítása vasárnap estig is eltarthat. Számításaik szerint vasárnap este 8 órakor indíthatják újra a szolgáltatást. Addig is arra kell számítani, hogy Segesváron és a környező településeken nem lesz ivóvíz-szolgáltatás, ezt azonban

nem egyformán fogja érzékelni a város lakossága, hiszen a vezetékekben még hosszabb-rövidebb ideig lesz víz.

Múlt héten egy hasonló meghibásodás volt Szászrégenben, akkor három napig dolgoznak az üzemből kiérkező és a várost ellátó vezeték megjavításán.

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A segesvári meghibásodása nem jöhetett volna rosszabbkor, hiszen jelenleg tartják a hagyományos középkori fesztivált, a várban, amelyen a városvezetés szerint több tízezer ember fordul meg. A szomszédos Fehéregyházán pedig a felújított Petőfi-múzeumot avatják fel.