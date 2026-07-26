Ivóvíz nélkül maradt Segesvár és környéke miközben zajlik a középkori fesztivál

Fotó: Haáz Vince
A város fő vízvezetékének meghibásodása miatt vasárnap, előreláthatóan este 8 óráig nem lesz ivóvíz Segesváron és a környező településeken.
2026. július 26., 09:162026. július 26., 09:16
2026. július 26., 09:242026. július 26., 09:24
Az Aquaserv vízszolgáltató vasárnap reggel közölte közösségi oldalán, hogy meghibásodás történt a város fő vízvezetékén, ezért nem tudják biztosítani az ivóvíz-szolgáltatást.
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A probléma elhárítása vasárnap estig is eltarthat. Számításaik szerint vasárnap este 8 órakor indíthatják újra a szolgáltatást. Addig is arra kell számítani, hogy Segesváron és a környező településeken nem lesz ivóvíz-szolgáltatás, ezt azonban
Múlt héten egy hasonló meghibásodás volt Szászrégenben, akkor három napig dolgoznak az üzemből kiérkező és a várost ellátó vezeték megjavításán.
A segesvári meghibásodása nem jöhetett volna rosszabbkor, hiszen jelenleg tartják a hagyományos középkori fesztivált, a várban, amelyen a városvezetés szerint több tízezer ember fordul meg. A szomszédos Fehéregyházán pedig a felújított Petőfi-múzeumot avatják fel.
Buzău és Vrancea megyében is volt egy földrengés vasárnap hajnalban – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Markó Bélával egyeztetett a határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton.
Az idei Tusványos talán legbarátságosabb estéjén már érezni lehetett, hogy közeleg a búcsú, de a nagyszínpad előtti hangulaton ennek nyoma sem látszott.
A fesztiválélmény megmarad, csak közben folyamatos matekozás zajlik: mire menjen el a napi keret? Egy nap Tusványoson könnyen elvisz 60–100 lejt, de tapasztalataink szerint a legtöbb fiatal igyekezett okosan beosztani a pénzét.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt szombaton 15 óra 13 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
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A volt miniszterelnök tusványosi beszéde iránt nem lankadt az érdeklődés az előző évekhez képest. A Fidesz elnökét rengetegen hallgatták a nagyszínpad előtti téren, kormánykritikus molinókat, üzeneteket is emelve a magasba.
A szovátai szabadtéri színpadon adja elő a Bekecs Táncszínház vasárnap a Táncolva öröklődik című előadását.
A svájci Plan-les-Ouates településtől kapott adományba egy tűzoltóautót Erdőszentgyörgy.
Menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges – reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére.
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