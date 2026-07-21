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Idén magyar lovagokkal és úrnőkkel is találkozhatunk a Segesvári Középkori Fesztiválon

A város polgármesteri hivatala is az óvárosban van • Fotó: Haáz Vince

A város polgármesteri hivatala is az óvárosban van

Fotó: Haáz Vince

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A Segesvári Középkori Fesztivál Románia legnagyobb ilyen rendezvénye. Idén július 24-26. közt várják a több mint 25 ezer látogatót az óváros falai közé, ahol először lép fel a Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület is harci bemutatókkal.

Hajnal Csilla

2026. július 21., 17:302026. július 21., 17:30

Péntek este 19 órától nyitja meg kapuit hivatalosan a 31. Segesvári Középkori Fesztivál, ahol

lovagok, kézművesek, koncertek, gyerekfoglalkozások és gasztronómiai élmények várják az érdeklődőket július 24-26. között, és a belépés ingyenes.

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A megnyitón ugyanakkor díjazzák a város legjobb eredményét elért érettségizőjét és nyolcadikosát is – számolt be az eseményről a város polgármestere, Ioan-Iulian Sîrbu kedden.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A debreceni hagyományőrzők is meghívást kaptak

A Segesvári Középkori Vár falain belül lesznek megtartva a zenei mulatságok, táncok, játékok és színházak minden korosztály számára, idén pedig újdonságként

a Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület is jelen lesz középkori harci bemutatókkal, korabeli játékokkal, érdekességekkel mindhárom napon át.

A fesztivál főszínpada a Vártéren lesz felállítva, ahol többek között Țăndărică & Keo & Alina, Trooper, valamint Mircea Baniciu koncertjeire várják a közönséget.

Ioan-Iulian Sîrbu, Segesvár polgármestere beszélt a sajtónak a fesztiválról • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ioan-Iulian Sîrbu, Segesvár polgármestere beszélt a sajtónak a fesztiválról

Fotó: Haáz Vince

Az idei kiadás újdonsága egy, kifejezetten gyerekeknek szánt terület kialakítása a Segesvári Polgármesteri Hivatal közelében. A területen

interaktív foglalkozásokat és workshopokat, történelmi társasjátékokat, színházi és dobos előadásokat, gólyalábas figurákat, élő szobrokat és bohócokat lehet majd látni.

A várfalon belüli utcákon és a Vártéren a közönség lovagokkal, úrhölgyekkel, lantosokkal, dobosokkal és más szereplőkkel találkozhat, akik a fesztivál három napja alatt a Vár különböző pontjain lesznek jelen. A programban részt vesznek többek között hagyományőrző társulatok, mint például az Asserculis Zsoldosai vagy a Segesvári Vár Dobosa és a Sárkány Társasága.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Gasztronómiai újdonságként idén három középkori ételt is újragondoltak helyi szakácsok, amelyeket szombaton be is mutatnak, és kóstolni is lehet azokat. A polgármester csak annyit árult el az ételekről, hogy

közük van a fokhagymához – ha már sokan Drakula miatt mennek Segesvárra.

Egyre vonzóbb a turisták számára

A rendezvény műsorvezetője Dan Negru, népszerű román tévés személyiség lesz. De jelen lesz a kubai nagykövet is, továbbá magyarországi és belgiumi meghívottakat is várnak. A város költségvetéséből 500 ezer lejt különítettek el a fesztiválra, amely Segesvár védjegyévé vált már – magyarázta a polgármester. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy

dolgoznak egy helyi brand kialakításán is, amely lehetőséget biztosít a „közös nyelvre” a helyi idegenforgalom, vendéglátóipari vállalkozások, és a helyi értékek láthatóbbá tételében.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A város turisztikai szempontból ugyanis sokat fejlődött, már nem csak egynapos átutazó hely lett, hanem több éjszakát töltenek itt a turisták. A fesztivál idejére például minden szállás elkelt. Segesvár turisztikai potenciálja azonban nem merült ki, van még hely terjeszkedésre, két városi telek is szóba jöhet, ahol kempinget lehet kialakítani – magyarázta a polgármester.

A városban már csütörtöktől forgalomkorlátozásokra kell számítani, a Malom utcát egyirányúsítják a rendezvény idejére,

az óváros-részbe pedig csak az arra kijelölt járművek mehetnek fel, és árufeltöltésre is csak a reggeli órákban lesz lehetősége a helyi vállalkozásoknak.

A fesztivál programja a város polgármesteri hivatalának oldalán található.

Marosszék Segesvár
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