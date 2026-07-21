Idén magyar lovagokkal és úrnőkkel is találkozhatunk a Segesvári Középkori Fesztiválon

A város polgármesteri hivatala is az óvárosban van
Fotó: Haáz Vince
A Segesvári Középkori Fesztivál Románia legnagyobb ilyen rendezvénye. Idén július 24-26. közt várják a több mint 25 ezer látogatót az óváros falai közé, ahol először lép fel a Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület is harci bemutatókkal.
Péntek este 19 órától nyitja meg kapuit hivatalosan a 31. Segesvári Középkori Fesztivál, ahol
A megnyitón ugyanakkor díjazzák a város legjobb eredményét elért érettségizőjét és nyolcadikosát is – számolt be az eseményről a város polgármestere, Ioan-Iulian Sîrbu kedden.
Fotó: Haáz Vince
A Segesvári Középkori Vár falain belül lesznek megtartva a zenei mulatságok, táncok, játékok és színházak minden korosztály számára, idén pedig újdonságként
A fesztivál főszínpada a Vártéren lesz felállítva, ahol többek között Țăndărică & Keo & Alina, Trooper, valamint Mircea Baniciu koncertjeire várják a közönséget.
Ioan-Iulian Sîrbu, Segesvár polgármestere beszélt a sajtónak a fesztiválról
Fotó: Haáz Vince
Az idei kiadás újdonsága egy, kifejezetten gyerekeknek szánt terület kialakítása a Segesvári Polgármesteri Hivatal közelében. A területen
A várfalon belüli utcákon és a Vártéren a közönség lovagokkal, úrhölgyekkel, lantosokkal, dobosokkal és más szereplőkkel találkozhat, akik a fesztivál három napja alatt a Vár különböző pontjain lesznek jelen. A programban részt vesznek többek között hagyományőrző társulatok, mint például az Asserculis Zsoldosai vagy a Segesvári Vár Dobosa és a Sárkány Társasága.
Fotó: Haáz Vince
Gasztronómiai újdonságként idén három középkori ételt is újragondoltak helyi szakácsok, amelyeket szombaton be is mutatnak, és kóstolni is lehet azokat. A polgármester csak annyit árult el az ételekről, hogy
A rendezvény műsorvezetője Dan Negru, népszerű román tévés személyiség lesz. De jelen lesz a kubai nagykövet is, továbbá magyarországi és belgiumi meghívottakat is várnak. A város költségvetéséből 500 ezer lejt különítettek el a fesztiválra, amely Segesvár védjegyévé vált már – magyarázta a polgármester. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy
Fotó: Haáz Vince
A város turisztikai szempontból ugyanis sokat fejlődött, már nem csak egynapos átutazó hely lett, hanem több éjszakát töltenek itt a turisták. A fesztivál idejére például minden szállás elkelt. Segesvár turisztikai potenciálja azonban nem merült ki, van még hely terjeszkedésre, két városi telek is szóba jöhet, ahol kempinget lehet kialakítani – magyarázta a polgármester.
A városban már csütörtöktől forgalomkorlátozásokra kell számítani, a Malom utcát egyirányúsítják a rendezvény idejére,
A fesztivál programja a város polgármesteri hivatalának oldalán található.
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