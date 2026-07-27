Ismét drón hatolt be Románia légterébe, de ezúttal nem kellett lelőni

2026. július 27., hétfő

Elkezdődik az általános sztrájk kedden az egészségügyben

Még nem tudni, pontosan hogyan zajlik majd a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás, hányan vesznek részt abban és meddig tart, de elindítja kedden az általános sztrájkot az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet.