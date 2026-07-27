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Ismét drón hatolt be Románia légterébe, de ezúttal nem kellett lelőni

• Fotó: Román Légierő/Facebook

Fotó: Román Légierő/Facebook

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A védelmi minisztérium radarrendszere hétfőn egy drónt észlelt, amely Sulinától keletre behatolt Románia légterébe. A helyzet megfigyelésére 8 óra 53 perckor két F-16-os vadászgép szállt fel a fetești 86-os légi támaszpontról.

Székelyhon

2026. július 27., 10:332026. július 27., 10:33

A Tulcea megyei lakosság figyelmeztetésére 8 óra 47 perckor RO-Alert-üzenetet küldtek.

„A célpont rövid ideig tartózkodott a román légtérben, majd a határt átlépve Ukrajna felé haladt. Röviddel később robbanásokat jelentettek Ukrajna területéről” – idézi a védelmi minisztérium közleményét az Agerpres.

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Az elmúlt napokban három, Románia légterét megsértő drónt lőttek le a vadászgépek.

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Újabb drónt lőtt le vasárnap reggel 10:13-kor a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött, a Sulina-Chilia térségben – jelentette be a Facebook-oldalán Nicușor Dan.

Belföld
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