Ismét drón hatolt be Románia légterébe, de ezúttal nem kellett lelőni

Fotó: Román Légierő/Facebook
A védelmi minisztérium radarrendszere hétfőn egy drónt észlelt, amely Sulinától keletre behatolt Románia légterébe. A helyzet megfigyelésére 8 óra 53 perckor két F-16-os vadászgép szállt fel a fetești 86-os légi támaszpontról.
A Tulcea megyei lakosság figyelmeztetésére 8 óra 47 perckor RO-Alert-üzenetet küldtek.
„A célpont rövid ideig tartózkodott a román légtérben, majd a határt átlépve Ukrajna felé haladt. Röviddel később robbanásokat jelentettek Ukrajna területéről” – idézi a védelmi minisztérium közleményét az Agerpres.
Az elmúlt napokban három, Románia légterét megsértő drónt lőttek le a vadászgépek.
Újabb drónt lőtt le vasárnap reggel 10:13-kor a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött, a Sulina-Chilia térségben – jelentette be a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
Zivatarokra és szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia több megyéjére.
Hatéves húgukat próbálták megmenteni azok a 12 és 15 éves fiútestvérek, akik a Moldova-folyóba fulladtak vasárnap – közölték a tragédia körülményeit vizsgáló nyomozáshoz közel álló források.
Csíkszeredában korábban kétszer is előfordult, hogy tanintézet udvarára tévedt a medve. Mindkettőt kilőtték. Nagyszebenben elnézőbbek?
A Moldova-folyóba fulladt vasárnap délután egy testvérpár – egy 12 és egy 15 éves fiú – a Neamț megyei Horia település térségében. Egy hatéves kislányt sikerült megmenteni, őt kórházba szállították.
Lehet ügyeket intézni online, elérhetők okostelefonról is a közérdekű információk? Biztonságosak az önkormányzati honlapok? A válaszokból elkészült az országos ranglista. Marosvásárhelyt Szentegyháza és Gyergyószentmiklós is megelőzi.
Még nem tudni, pontosan hogyan zajlik majd a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás, hányan vesznek részt abban és meddig tart, de elindítja kedden az általános sztrájkot az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet.
Medve jelenléte miatt figyelmeztették Felsőboldogfalva lakóit vasárnap délután. Az egyik helyi lakos autóból le is fotózta a településre betévedő nagyvadat.
Romániának egy állandó energetikai és logisztikai válságkezelő központra, egy országos energiabiztonsági diszpécserszolgáltra lenne szüksége, nem eseti válságülésekre, hogy ne érje felkészületlenül egy esetleges „olajvihar” – véli az AEI elnöke.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a szavazatok 34 százalékával nyerne, ha vasárnap tartanák a parlamenti választásokat; a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatottsága 23, a Nemzeti Liberális Párté (PNL) 21 százalékos.
Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a fehéregyházi látogatás után beszélt a Székelyhonnak az erdélyi fogadtatásról, valamint arról, hogyan alakul át átláthatóbbá a határon túli magyar támogatások rendszere.
szóljon hozzá!