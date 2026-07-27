Időszakos útlezárások lesznek a következő napokban Sepsiszentgyörgy közelében

Fotó: Brassói Regionális Híd- és Útügyi Igazgatóság / Facebook
A hét folyamán, július 27. és 31. között forgalomkorlátozásra kell számítani a 13E jelzésű országúton, Sepsiszentgyörgy Előpatak felőli kijáratánál.
A munkálatok során a közút mentén álló, veszélyessé vált fákat távolítják el, ezért hétfőtől péntekig naponta 8.30 és 15.30 között
– olvasható a Brassói Regionális Híd- és Útügyi Igazgatóság bejegyzésében.
Az illetékesek arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, kövessék a forgalomirányítók utasításait, és számítsanak rövid várakozásokra a munkálatok ideje alatt.
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