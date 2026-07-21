Hackertámadás utáni helyzetkép Háromszéken

Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Ha minden kárt sikerül helyreállítani, még úgyis kihat az internetes oldal további „életére” egy kibertámadás. A háromszéki önkormányzatok feltört honlapjai kapcsán beszélgettünk az üzemeltetővel.
A háromszéki önkormányzatok feltört honlapjait ugyanaz a Kézdialmáson bejegyzett cég kezeli. Alapító tulajdonosát, Mike Sándort arról kérdeztük, hogy az érintett önkormányzatok tettek-e további lépéseket a honlapok biztonsága érdekében.
Meghekkelték több háromszéki község polgármesteri hivatalának honlapját, elérhetetlenné téve azok tartalmát. A háttérben egy kártékony program áll, amely a biztonsági rendszer gyenge pontjait kihasználva rombol, és akár személyes adatokat is megszerezhet.
– Az önkormányzatoknak nem kellett semmi ilyesmivel foglalkozniuk, mivel mindegyiknek van website-karbantartási szerződése, így az informatikai cég dolga és felelőssége a honlapok visszaállítása, ami meg is történt többek között Gidófalva, Zabola, Dálnok esetében.
Az informatikai cég egyébként több mint kéttucat polgármesteri hivatal és több mint egy tucat háromszéki iskola honlapját kezeli, de – többek között – a Sepsi OSK weboldaláért is ő felel. Mike Sándor elmondása szerint az általa kezelt önkormányzati oldalak több mint felét érte hackertámadás.
Toró Attila informatikus a hackertámadások utóéletére hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva,
ami érzékenyen érintheti a tulajdonost.
Az országos kataszteri hivatal (ANCPI) online platformja július 14-én vált elérhetetlenné a felhasználók számára egy kibertámadás után. Az ANCPI július 17-i bejegyzésében azt közölte, hogy folyamatban van a rendszer visszaállítása, de ez részletekben fog megtörténni, minden alrendszer biztonságossá tétele után. Pontos időpontot erre vonatkozóan nem közölt az országos ügynökség. Mint megtudtuk, a csíkszeredai kataszteri hivatal személyzetét szerdáig szabadságra küldték.
Súlyos informatikai hiba miatt kedd óta nem működnek az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (ANCPI) informatikai rendszerei. Emiatt az e-Terra telekkönyvi alkalmazás sem érhető el, és várhatóan a hét végéig nem is lesz használható.
Az e-Terra platform kiesése miatt nem lehet telekkönyvi kivonatokat kiadni, ingatlanokat bejegyezni, illetve az adásvételeket lebonyolítani. Közjegyzők tevékenységét is blokkolta az incidens, illetve az ingatlanügynökök is nehéz helyzetben vannak.
Egyikük a Székelyhonnak különösen kellemetlen helyzetről is beszámolt:
De kellemetlen az is, hogy egyes szolgáltatók vagy a lakószövetségek által az adásvételekhez kibocsájtott igazolások lejárhatnak a rendszer leállása alatt, és azokat újra ki kell kérni – hívta fel a figyelmet Szabó Lehel, az egyik csíkszeredai ingatlanközvetítő illetékese.
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