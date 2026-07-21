Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hackertámadás utáni helyzetkép Háromszéken

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ha minden kárt sikerül helyreállítani, még úgyis kihat az internetes oldal további „életére” egy kibertámadás. A háromszéki önkormányzatok feltört honlapjai kapcsán beszélgettünk az üzemeltetővel.

Bodor Tünde

2026. július 21., 09:482026. július 21., 09:48

A háromszéki önkormányzatok feltört honlapjait ugyanaz a Kézdialmáson bejegyzett cég kezeli. Alapító tulajdonosát, Mike Sándort arról kérdeztük, hogy az érintett önkormányzatok tettek-e további lépéseket a honlapok biztonsága érdekében.

korábban írtuk

Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját
Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját

Meghekkelték több háromszéki község polgármesteri hivatalának honlapját, elérhetetlenné téve azok tartalmát. A háttérben egy kártékony program áll, amely a biztonsági rendszer gyenge pontjait kihasználva rombol, és akár személyes adatokat is megszerezhet.

– Az önkormányzatoknak nem kellett semmi ilyesmivel foglalkozniuk, mivel mindegyiknek van website-karbantartási szerződése, így az informatikai cég dolga és felelőssége a honlapok visszaállítása, ami meg is történt többek között Gidófalva, Zabola, Dálnok esetében.

Az informatikai cég egyébként több mint kéttucat polgármesteri hivatal és több mint egy tucat háromszéki iskola honlapját kezeli, de – többek között – a Sepsi OSK weboldaláért is ő felel. Mike Sándor elmondása szerint az általa kezelt önkormányzati oldalak több mint felét érte hackertámadás.

Hirdetés

Toró Attila informatikus a hackertámadások utóéletére hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva,

még ha sikerül is a biztonsági mentések alapján visszaállítani a honlapok tartalmait, a keresőmotorok tartósan (akár több hónapig is) hátrébb sorolják a megtámadott oldalakat,

ami érzékenyen érintheti a tulajdonost.

Amikor egy egész ország érintett

Az országos kataszteri hivatal (ANCPI) online platformja július 14-én vált elérhetetlenné a felhasználók számára egy kibertámadás után. Az ANCPI július 17-i bejegyzésében azt közölte, hogy folyamatban van a rendszer visszaállítása, de ez részletekben fog megtörténni, minden alrendszer biztonságossá tétele után. Pontos időpontot erre vonatkozóan nem közölt az országos ügynökség. Mint megtudtuk, a csíkszeredai kataszteri hivatal személyzetét szerdáig szabadságra küldték.

korábban írtuk

Országos leállás: nem működik a telekkönyvi rendszer
Országos leállás: nem működik a telekkönyvi rendszer

Súlyos informatikai hiba miatt kedd óta nem működnek az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (ANCPI) informatikai rendszerei. Emiatt az e-Terra telekkönyvi alkalmazás sem érhető el, és várhatóan a hét végéig nem is lesz használható.

Az e-Terra platform kiesése miatt nem lehet telekkönyvi kivonatokat kiadni, ingatlanokat bejegyezni, illetve az adásvételeket lebonyolítani. Közjegyzők tevékenységét is blokkolta az incidens, illetve az ingatlanügynökök is nehéz helyzetben vannak.

Egyikük a Székelyhonnak különösen kellemetlen helyzetről is beszámolt:

ügyfele Angliából jött haza, hogy egy lakástranzakciót elintézzen, de így marad a meghatalmazás, ami plusz költséget jelent.

De kellemetlen az is, hogy egyes szolgáltatók vagy a lakószövetségek által az adásvételekhez kibocsájtott igazolások lejárhatnak a rendszer leállása alatt, és azokat újra ki kell kérni – hívta fel a figyelmet Szabó Lehel, az egyik csíkszeredai ingatlanközvetítő illetékese.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Arany minősítést szerzett Pekingben a csíkszentsimoni fúvószenekar
Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre
Új korszakot nyit a Gyergyói Hoki Klub: nagyobb szerepet kap a saját utánpótlás
Románia száguld és eladósodik, Magyarország a nagy vesztes
Emberelőnyben egykapuzott a Rapid, csak a hajrában törte meg a Sepsi OSK-t (videóval)
Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Arany minősítést szerzett Pekingben a csíkszentsimoni fúvószenekar
Székelyhon

Arany minősítést szerzett Pekingben a csíkszentsimoni fúvószenekar
Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre
Székelyhon

Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre
Új korszakot nyit a Gyergyói Hoki Klub: nagyobb szerepet kap a saját utánpótlás
Székely Sport

Új korszakot nyit a Gyergyói Hoki Klub: nagyobb szerepet kap a saját utánpótlás
Románia száguld és eladósodik, Magyarország a nagy vesztes
Krónika

Románia száguld és eladósodik, Magyarország a nagy vesztes
Emberelőnyben egykapuzott a Rapid, csak a hajrában törte meg a Sepsi OSK-t (videóval)
Székely Sport

Emberelőnyben egykapuzott a Rapid, csak a hajrában törte meg a Sepsi OSK-t (videóval)
Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Nőileg

Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 20., hétfő

Tömbházlakásban csaptak fel a lángok Sepsiszentgyörgyön

Negyedik emeleti tömbházlakásban csaptak fel a lángok, amelyek időközben egy másik apartmanra is átterjedtek Sepsiszentgyörgyön; a tűzoltás jelenleg is folyamatban van.

Tömbházlakásban csaptak fel a lángok Sepsiszentgyörgyön
Tömbházlakásban csaptak fel a lángok Sepsiszentgyörgyön
2026. július 20., hétfő

Tömbházlakásban csaptak fel a lángok Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. július 20., hétfő

Leszakadt vezeték, kiégett kábelek, de már nincs áramszünet

Megrongálódott több középfeszültségű hálózati elem a vasárnapi viharban Kovászna megyében, de hétfő délig minden hibát elhárítottak. Jelenleg minden fogyasztó áramellátása biztosított, áramszünet sehol sincs Háromszéken.

Leszakadt vezeték, kiégett kábelek, de már nincs áramszünet
Leszakadt vezeték, kiégett kábelek, de már nincs áramszünet
2026. július 20., hétfő

Leszakadt vezeték, kiégett kábelek, de már nincs áramszünet
2026. július 19., vasárnap

Elkezdték tesztelni a kézdivásárhelyi uszodát, még idén megnyitnák

Komoly esély van rá, hogy év végére, illetve 2027 közepére két új fürdő- és szabadidőközponttal bővüljön Háromszék turisztikai kínálata. A kézdivásárhelyi uszodánál elkezdték a vezetékrendszer tesztelését, szeptemberben jöhet az átadás.

Elkezdték tesztelni a kézdivásárhelyi uszodát, még idén megnyitnák
Elkezdték tesztelni a kézdivásárhelyi uszodát, még idén megnyitnák
2026. július 19., vasárnap

Elkezdték tesztelni a kézdivásárhelyi uszodát, még idén megnyitnák
2026. július 18., szombat

Narancssárga viharriasztás több kézdiszéki településen

Naranccsárga jelzésű (másodfokú), azonnali viharriasztást adott ki több kézdiszéki településre szombat délután az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)

Narancssárga viharriasztás több kézdiszéki településen
Narancssárga viharriasztás több kézdiszéki településen
2026. július 18., szombat

Narancssárga viharriasztás több kézdiszéki településen
Hirdetés
2026. július 18., szombat

Csecsenföldön sátorozva

Bár Csecsenföldet szerették volna mielőbb maguk mögött tudni, végül ott is sátoroztak egy éjszakát, és egyáltalán nem bánták meg. Kézdiszéki honfitársaink most éppen Kazahsztán végtelen sztyeppéin haladnak, hamarosan átlépik Ázsia kapuját.

Csecsenföldön sátorozva
Csecsenföldön sátorozva
2026. július 18., szombat

Csecsenföldön sátorozva
2026. július 17., péntek

Agyonszúrták a Málnáson holtan talált fiatal férfit

Harmincnapos előzetes letartóztatásba került egy 29 éves férfi, akit minősített emberöléssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a gyanúsított július 11-én halálosan megkéselt egy 22 éves férfit Málnás külterületén.

Agyonszúrták a Málnáson holtan talált fiatal férfit
Agyonszúrták a Málnáson holtan talált fiatal férfit
2026. július 17., péntek

Agyonszúrták a Málnáson holtan talált fiatal férfit
2026. július 17., péntek

Piaci körkép Háromszékről: mit mutatnak az idei árak?

A nyár közepére már bőséges a kínálat a piacokon, de a vásárlók figyelmét ilyenkor nemcsak a friss zöldségek és gyümölcsök, hanem az árak is lekötik.

Piaci körkép Háromszékről: mit mutatnak az idei árak?
Piaci körkép Háromszékről: mit mutatnak az idei árak?
2026. július 17., péntek

Piaci körkép Háromszékről: mit mutatnak az idei árak?
Hirdetés
2026. július 17., péntek

Sepsiszentgyörgyre érkezik a székely himnuszról szóló kiállítás

A székely himnusz keletkezését, történelmi és kulturális hátterét bemutató tablókiállítás nyílik július 21-én a Székely Nemzeti Múzeumban. Az utazó tárlat Székelykeresztúrról érkezik Sepsiszentgyörgyre.

Sepsiszentgyörgyre érkezik a székely himnuszról szóló kiállítás
Sepsiszentgyörgyre érkezik a székely himnuszról szóló kiállítás
2026. július 17., péntek

Sepsiszentgyörgyre érkezik a székely himnuszról szóló kiállítás
2026. július 16., csütörtök

Felborult egy farönköket szállító teherautó Lemhénynél, lezárták a 11-es országutat

Lezárták csütörtök reggel a 11-es országutat Lemhény közelében, miután egy farönköket szállító teherautó lesodródott az úttestről és felborult – közölte a Kovászna megyei rendőr-főkapitányság.

Felborult egy farönköket szállító teherautó Lemhénynél, lezárták a 11-es országutat
Felborult egy farönköket szállító teherautó Lemhénynél, lezárták a 11-es országutat
2026. július 16., csütörtök

Felborult egy farönköket szállító teherautó Lemhénynél, lezárták a 11-es országutat
2026. július 15., szerda

Emberi léptékkel is nagykorú lehetett a több mint másfél mázsás nagyvad

Több tucat baromfit pusztított el egy medve egyhetes garázdálkodása alatt az Uzon községhez tartozó Bikfalván. A nagyavadat végül hétfőn lőtték ki.

Emberi léptékkel is nagykorú lehetett a több mint másfél mázsás nagyvad
Emberi léptékkel is nagykorú lehetett a több mint másfél mázsás nagyvad
2026. július 15., szerda

Emberi léptékkel is nagykorú lehetett a több mint másfél mázsás nagyvad
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!