Hackertámadás utáni helyzetkép Háromszéken

Ha minden kárt sikerül helyreállítani, még úgyis kihat az internetes oldal további „életére” egy kibertámadás. A háromszéki önkormányzatok feltört honlapjai kapcsán beszélgettünk az üzemeltetővel.

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A háromszéki önkormányzatok feltört honlapjait ugyanaz a Kézdialmáson bejegyzett cég kezeli. Alapító tulajdonosát, Mike Sándort arról kérdeztük, hogy az érintett önkormányzatok tettek-e további lépéseket a honlapok biztonsága érdekében.

korábban írtuk Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját Meghekkelték több háromszéki község polgármesteri hivatalának honlapját, elérhetetlenné téve azok tartalmát. A háttérben egy kártékony program áll, amely a biztonsági rendszer gyenge pontjait kihasználva rombol, és akár személyes adatokat is megszerezhet.

– Az önkormányzatoknak nem kellett semmi ilyesmivel foglalkozniuk, mivel mindegyiknek van website-karbantartási szerződése, így az informatikai cég dolga és felelőssége a honlapok visszaállítása, ami meg is történt többek között Gidófalva, Zabola, Dálnok esetében.

Az informatikai cég egyébként több mint kéttucat polgármesteri hivatal és több mint egy tucat háromszéki iskola honlapját kezeli, de – többek között – a Sepsi OSK weboldaláért is ő felel. Mike Sándor elmondása szerint az általa kezelt önkormányzati oldalak több mint felét érte hackertámadás.

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Toró Attila informatikus a hackertámadások utóéletére hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva,