Leszakadt vezeték, kiégett kábelek, de már nincs áramszünet

Megrongálódott több középfeszültségű hálózati elem a vasárnapi viharban Kovászna megyében, de hétfő délig minden hibát elhárítottak. Jelenleg minden fogyasztó áramellátása biztosított, áramszünet sehol sincs Háromszéken.

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Kovászna megyében vasárnap heves zivatarra, szélre és jégesőre vonatkozó időjárási figyelmeztetés volt érvényben. Sepsiszentgyörgyön végül csak csendes eső esett, Kézdivásárhelyen sem voltak rendkívüli időjárási jelenségek, több helyszínen mégis éjszakai bevetésre indultak a villanyszerelő csoportok, és több órán át dolgoztak a hibák elhárításán.

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Mint megtudtuk, a középfeszültségű vonalon – amely a településeken kívül halad – egy légvezeték leszakadt, több kábelfej kiégett, egy visszakapcsolási kísérletnél pedig földzárlat lépett fel. Ezt a szakaszt ideiglenesen leválasztották.

Sepsibükszádon néhány nyaraló maradt áram nélkül, miután az egyik oszlop környezetében vezetékzárlat volt. A hibás szakasz leválasztása után a fogyasztók ellátását ideiglenesen a torjai 20 kV-os vezetékről történő átkötéssel biztosították.