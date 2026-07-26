Szakértő: Romániát nem veszélyezteti üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak

Romániának egy állandó energetikai és logisztikai válságkezelő központra, egy országos energiabiztonsági diszpécserszolgáltra lenne szüksége, nem eseti válságülésekre, hogy ne érje felkészületlenül egy esetleges „olajvihar” – véli az AEI elnöke.

Székelyhon 2026. július 26., 19:152026. július 26., 19:15

Vasárnap közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță arra figyelmeztetett, hogy

Romániát nem fenyegeti ugyan közvetlen üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak.

Az ország rendelkezik finomítókkal, kikötővel, vezetékekkel, tárolókapacitással és még mindig számottevő hazai termeléssel, ezeket az előnyöket azonban gyengíti a jelentős importfüggőség, a fekete-tengeri útvonalakra épülő ellátás és az egységes operatív irányítás hiánya – magyarázta az Agerpres beszámolója szerint. Hirdetés A szakértő szerint a leendő diszpécserközpontnak naponta figyelnie kellene többek között a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumon (CPC) és a novorosszijszki terminálon keresztüli szállításokat,

a romániai finomítók termelését,

a Konstanca felé tartó hajókat, az üzemanyagkészleteket,

a biztosítási díjakat, a hajók elérhetőségét,

a nemzetközi olajárakat, valamint a fekete-tengeri katonai kockázatokat. Chisăliță szerint Romániának azonnal alternatív energiabeszerzési útvonalakról és mennyiségekről kellene tárgyalnia Azerbajdzsánnal, a mediterrán térség országaival, Észak-Afrikával, az Északi-tenger térségével és az Egyesült Államokkal, még akkor is, ha ezek drágább források. Szerinte

időben ellenőrizni kell azt is, hogy a romániai finomítók képesek-e más típusú kőolaj feldolgozására, és előre le kell kötni a szállítóhajókat.

Az elemzés szerint a legnagyobb kockázat nem az, hogy eltűnik a kőolaj a világpiacról, hanem az, hogy Románia túl későn jut hozzá az elérhető készletekhez, drágábban vásárol a szomszédainál, majd árkorlátozásokkal és -szabályozásokkal próbálja kezelni a válságot.

Egy rosszul megtervezett állami árkorlátozás egy árkrízist akár ellátási válsággá is alakíthat”

– írta Chisăliță. A szakértő emlékeztetett, hogy a hazai finomítókban feldolgozott kőolajmennyiségnek csak valamivel több mint negyedét fedezi a hazai termelés. A többit importálni kell, főként Kazahsztánból, Azerbajdzsánból és más térségbeli országokból. A kazah kőolaj jelentős része azonban a CPC vezetéken és az oroszországi Novorosszijszk kikötőjén keresztül érkezik, vagyis

az ellátás olyan infrastruktúrától és tengeri útvonaltól függ, amelyet a háborús kockázatok közvetlenül érintenek.

Chisăliță szerint Románia most azért került nehéz helyzetbe, mert a napokban támadás érte a CPC termináljának térségét, és Kazahsztán kénytelen volt visszafogni a kitermelést, mert nem tudta a megszokott módon elszállítani a kőolajat. A Tengiz mező termelése a becslések szerint napi mintegy 925 ezer hordóról 406 ezer hordóra esett vissza,

az országos kőolaj- és földgáztermelés pedig napi 2,07 millióról 1,63 millió hordó kőolajegyenértékre csökkent. A szakértő közölte, hogy Romániában a gázolajellátás a legsérülékenyebb, mert a dízelolaj a közúti szállítás, a mezőgazdaság, az építőipar, az élelmiszer-ellátás, a sürgősségi beavatkozások és az ipar egy részének alapvető üzemanyaga. Egy regionális válságban

először nem feltétlenül országos hiány, hanem késések, helyi fennakadások, átmeneti készlethiányok, magas árak és a stratégiai fogyasztók előnyben részesítése jelenhet meg