Szakértő: Romániát nem veszélyezteti üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak

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Fotó: Borbély Fanni
Romániának egy állandó energetikai és logisztikai válságkezelő központra, egy országos energiabiztonsági diszpécserszolgáltra lenne szüksége, nem eseti válságülésekre, hogy ne érje felkészületlenül egy esetleges „olajvihar” – véli az AEI elnöke.
Vasárnap közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță arra figyelmeztetett, hogy
Az ország rendelkezik finomítókkal, kikötővel, vezetékekkel, tárolókapacitással és még mindig számottevő hazai termeléssel, ezeket az előnyöket azonban gyengíti a jelentős importfüggőség, a fekete-tengeri útvonalakra épülő ellátás és az egységes operatív irányítás hiánya – magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.
A szakértő szerint a leendő diszpécserközpontnak naponta figyelnie kellene többek között
a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumon (CPC) és a novorosszijszki terminálon keresztüli szállításokat,
a romániai finomítók termelését,
a Konstanca felé tartó hajókat, az üzemanyagkészleteket,
a biztosítási díjakat, a hajók elérhetőségét,
a nemzetközi olajárakat, valamint a fekete-tengeri katonai kockázatokat.
Chisăliță szerint Romániának azonnal alternatív energiabeszerzési útvonalakról és mennyiségekről kellene tárgyalnia Azerbajdzsánnal, a mediterrán térség országaival, Észak-Afrikával, az Északi-tenger térségével és az Egyesült Államokkal, még akkor is, ha ezek drágább források. Szerinte
Az elemzés szerint a legnagyobb kockázat nem az, hogy eltűnik a kőolaj a világpiacról, hanem az, hogy Románia túl későn jut hozzá az elérhető készletekhez, drágábban vásárol a szomszédainál, majd árkorlátozásokkal és -szabályozásokkal próbálja kezelni a válságot.
– írta Chisăliță.
A szakértő emlékeztetett, hogy a hazai finomítókban feldolgozott kőolajmennyiségnek csak valamivel több mint negyedét fedezi a hazai termelés. A többit importálni kell, főként Kazahsztánból, Azerbajdzsánból és más térségbeli országokból. A kazah kőolaj jelentős része azonban a CPC vezetéken és az oroszországi Novorosszijszk kikötőjén keresztül érkezik, vagyis
Chisăliță szerint Románia most azért került nehéz helyzetbe, mert a napokban támadás érte a CPC termináljának térségét, és Kazahsztán kénytelen volt visszafogni a kitermelést, mert nem tudta a megszokott módon elszállítani a kőolajat.
A Tengiz mező termelése a becslések szerint napi mintegy 925 ezer hordóról 406 ezer hordóra esett vissza,
az országos kőolaj- és földgáztermelés pedig napi 2,07 millióról 1,63 millió hordó kőolajegyenértékre csökkent.
A szakértő közölte, hogy Romániában a gázolajellátás a legsérülékenyebb, mert a dízelolaj a közúti szállítás, a mezőgazdaság, az építőipar, az élelmiszer-ellátás, a sürgősségi beavatkozások és az ipar egy részének alapvető üzemanyaga. Egy regionális válságban
– részletezte elemzésében.
Chisăliță szerint ezért az államnak világos üzemanyag-elosztási prioritási sorrendet kellene kialakítania mentők, a katasztrófavédelem, a hadsereg, a mezőgazdaság, a közösségi közlekedés, az élelmiszer-ellátás és a kritikus infrastruktúrák számára.
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