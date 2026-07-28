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Mélypont a munkakonfliktusban: elkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben

ÉLŐ
ÉLŐ

Kedden kirobbant az elmúlt tíz év első általános, azaz munkabeszüntetéssel járó sztrájkja az egészségügyi rendszerben. A székelyföldi kórházakban arról érdeklődtünk, hogy milyen hatással van az egységek működésére és a betegellátásra a tiltakozás.

• Fotó: Tuchiluș Alex

A legfontosabb

17 perce
Munkaerőhiány Gyergyószentmiklóson: sztrájkolnak, de muszáj dolgozniuk is
32 perce
Nem befolyásolja a sztrájk a betegellátást Csíkszeredában
2 órája
Tanügyi szakszervezetek: jogos az egészségügyiek sztrájkja
2 órája
Székelyudvarhely: egyelőre elég zavaros a helyzet

Fotó: Tuchiluș Alex

Az elmúlt tíz év legsúlyosabb munkakonfliktusa robbant ki az egészségügyi rendszerben kedden reggel. A munkabeszüntetéssel járó általános sztrájk megindításáig hetek, hónapok óta tartó figyelmeztető és japánsztrájkok után jutott el az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet. Az érdekvédelmi tömörülés

  • a közszférában dolgozók bérezését szabályozó, véglegesítés előtt álló új, egységes bértörvény-tervezettel elégedetlen,

  • valamint a megoldatlan és egyre fokozódó személyzethiányt is élesen kifogásolja.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az országot ügyvivő, azaz korlátozott jogkörrel rendelkező kormány vezeti.

korábban írtuk

Elkezdődik az általános sztrájk kedden az egészségügyben
Elkezdődik az általános sztrájk kedden az egészségügyben

Még nem tudni, pontosan hogyan zajlik majd a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás, hányan vesznek részt abban és meddig tart, de elindítja kedden az általános sztrájkot az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet.

A kórházak működésében nem állt be jelentős változás az általános sztrájk első napján. A legfőbb gondot a kiszámíthatatlanság jelenti, ugyanis nem tudni, hogyan alakul a munkakonfliktus az elkövetkező napokban.

Más ágazatokkal ellentétben az egészségügyi rendszerben nem állhat le teljesen a munka,

a tevékenységnek legkevesebb a harmadát fenn kell tartani általános sztrájk idején is, a kórházi betegellátás folytonossága nem szakadhat meg, a sürgősségi és intenzív terápiás részlegeknek is teljes kapacitással működniük kell.

A tiltakozás csak az előjegyzett és halasztható egészségügyi szolgáltatásokat, például vizsgálatokat, felülvizsgálatokat és más hasonló ellátási tevékenységeket érinthet.

17 perce • Barabás Hajnal

Munkaerőhiány Gyergyószentmiklóson: sztrájkolnak, de muszáj dolgozniuk is

„Teljes mértékben egyetértünk a követelésekkel, azért csatlakozott a gyergyószentmiklósi kórház Sanitas szakszervezete is az általános egészségügyi sztrájkhoz” – osztotta meg a Székelyhonnal Gáll Enikő, a szakszervezet gyergyószentmiklósi képviselője. Kiemelte,

nincs olyan szakszervezeti tag a kórház alkalmazásában, aki a sztrájk miatt felfüggesztette volna a munkaviszonyát, hiszen a munkaerőhiány miatt ez már a betegellátás rovására menne.

„Jelenleg sem a járóbeteg-ellátást, sem a beutalt betegek ellátását nem befolyásolta negatívan a sztrájk” – jelentette ki a érdekvédelmi képviselő.

32 perce • Barabás Hajnal

Nem befolyásolja a sztrájk a betegellátást Csíkszeredában

„A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban is vannak alkalmazottak, akik vállalták, hogy csatlakoznak a meghirdetett általános sztrájkhoz, illetve sokan szolidaritásukat fejezték ki a sztrájkolók mellett. Mindemellett

Idézet
a sürgősségi ellátás zavartalanul működik, ugyanakkor biztosítva van a krónikus betegek ellátása is”

– válaszolta érdeklődésünkre a csíkszeredai kórház kommunikációs részlege.

Azt is kiemelték, hogy emiatt nem maradtak el műtétek, illetve a járóbeteg-rendelést sem befolyásolta eddig a tiltakozás. A sztrájkban résztvevő alkalmazottak nem vonultak ki, csupán feliratok kifüggesztésével fejezték ki elégedetlenségüket.

2 órája

Tanügyi szakszervezetek: jogos az egészségügyiek sztrájkja

A keddtől sztrájkoló egészségügyi szakszervezetekhez hasonlóan a tanügyi szakszervezetek is kérik a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonását.

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI), a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség közös keddi közleménye szerint

jogos a Sanitas tagjainak munkabeszüntetése.

A tiltakozás fő oka pedig szerintük az, hogy a megbukott kormány mindenáron el akarja fogadtatni a közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet az érintettek többsége, köztük az egészségügyben és az oktatásban dolgozók is elutasítanak.

2023-ban volt átfogó tiltakozás a tanügyben. Nincs kizárva, hogy idén ne lenne... • Fotó: Haáz Vince

2023-ban volt átfogó tiltakozás a tanügyben. Nincs kizárva, hogy idén ne lenne...

Fotó: Haáz Vince

A tanügyi szakszervezetek a Sanitashoz hasonlóan a bértörvény tervezetének visszavonását követelik. Álláspontjuk szerint egy ilyen jogszabályt nem lehet „hasraütésszerűen”, a bérszorzók mesterséges módosításával és a pótlékok kaotikus megvágásával kidolgozni, csak azért, hogy a bérkeret beleférjen az előirányzott költségvetésbe – írja az Agerpres hírügynökség.

A három szakszervezet leszögezte, hogy komoly bértörvényt csak egy legitim kormány hivatalba lépése után, a szociális partnerekkel együtt lehet kidolgozni.

Egyébként Kelemen Hunor is világosan fogalmazott hétfőn este a bértörvény elfogadásával kapcsolatban, erről itt írtunk bővebben.

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2 órája • Széchely István

Székelyudvarhely: egyelőre elég zavaros a helyzet

Mivel hétfőn este dőlt el véglegesen, hogy kedden elkezdődik az általános sztrájk, a székelyudvarhelyi kórházban egy alkalmazott jelezte hivatalosan az intézmény vezetőségénél, hogy részt vesz kedden az általános sztrájkban, így

a keddi betegellátást sem a kórházban, sem a járóbeteg-szakrendelők épületében, azaz a poliklinikán nem befolyásolja a tiltakozás.

„Előre programált műtétek vannak, a poliklinikán is előre programált vizsgálatok vannak, tehát nekünk kommunikációs szempontból is nagyon fontos, hogy időben – időben, hát ez már ugye relatív – tudjuk, hogy holnaptól ez a sztrájk mit jelent” – közölte az „egyelőre elég zavaros helyzetről” Zörgő Noémi, a Székelyudvarhelyi Városi Kórház szóvivője.

A programált szolgáltatásokkal lehet esetlegesen probléma Székelyudvarhelyen • Fotó: olti angyalka

A programált szolgáltatásokkal lehet esetlegesen probléma Székelyudvarhelyen

Fotó: olti angyalka

A sürgősségi ellátást és a bennfekvő betegek kezelését semmiképpen nem érintheti a sztrájk, ezeket maximálisan el kell látni, itt a programált szolgáltatásokkal lehet probléma.

Elképzelhető, hogy valaki régóta vár valamilyen vizsgálatra, és azzal szemben egyáltalán nem méltányos, hogy egyik pillanatról a másikra azt mondja a kórház, hogy nem jöhet, mert sztrájkolnak a kollégák. Az intézményvezetés mindenképpen el szeretné kerülni azt, hogy ilyen helyzetbe kerüljön a kórház, mert ez megengedhetetlen, azzal együtt, hogy

Idézet
a sztrájkhoz nyilván joga van azoknak a kollégáknak, akik sztrájkolni szeretnének”

– fogalmazott. Az említett okok miatt a kórház vezetősége arra kérte a Sanitas tagjait, hogy kedden délig jelezzék, hogy szerdán hány kórházi alkalmazott vesz részt az általános sztrájkban, ők melyik osztályokon és milyen beosztásban tevékenykednek.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Egészségügy
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