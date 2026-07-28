Mélypont a munkakonfliktusban: elkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben

Fotó: Tuchiluș Alex
Az elmúlt tíz év legsúlyosabb munkakonfliktusa robbant ki az egészségügyi rendszerben kedden reggel. A munkabeszüntetéssel járó általános sztrájk megindításáig hetek, hónapok óta tartó figyelmeztető és japánsztrájkok után jutott el az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet. Az érdekvédelmi tömörülés
a közszférában dolgozók bérezését szabályozó, véglegesítés előtt álló új, egységes bértörvény-tervezettel elégedetlen,
valamint a megoldatlan és egyre fokozódó személyzethiányt is élesen kifogásolja.
A helyzetet súlyosbítja, hogy az országot ügyvivő, azaz korlátozott jogkörrel rendelkező kormány vezeti.
Még nem tudni, pontosan hogyan zajlik majd a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás, hányan vesznek részt abban és meddig tart, de elindítja kedden az általános sztrájkot az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet.
A kórházak működésében nem állt be jelentős változás az általános sztrájk első napján. A legfőbb gondot a kiszámíthatatlanság jelenti, ugyanis nem tudni, hogyan alakul a munkakonfliktus az elkövetkező napokban.
a tevékenységnek legkevesebb a harmadát fenn kell tartani általános sztrájk idején is, a kórházi betegellátás folytonossága nem szakadhat meg, a sürgősségi és intenzív terápiás részlegeknek is teljes kapacitással működniük kell.
A tiltakozás csak az előjegyzett és halasztható egészségügyi szolgáltatásokat, például vizsgálatokat, felülvizsgálatokat és más hasonló ellátási tevékenységeket érinthet.
„Teljes mértékben egyetértünk a követelésekkel, azért csatlakozott a gyergyószentmiklósi kórház Sanitas szakszervezete is az általános egészségügyi sztrájkhoz” – osztotta meg a Székelyhonnal Gáll Enikő, a szakszervezet gyergyószentmiklósi képviselője. Kiemelte,
„Jelenleg sem a járóbeteg-ellátást, sem a beutalt betegek ellátását nem befolyásolta negatívan a sztrájk” – jelentette ki a érdekvédelmi képviselő.
„A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban is vannak alkalmazottak, akik vállalták, hogy csatlakoznak a meghirdetett általános sztrájkhoz, illetve sokan szolidaritásukat fejezték ki a sztrájkolók mellett. Mindemellett
– válaszolta érdeklődésünkre a csíkszeredai kórház kommunikációs részlege.
Azt is kiemelték, hogy emiatt nem maradtak el műtétek, illetve a járóbeteg-rendelést sem befolyásolta eddig a tiltakozás. A sztrájkban résztvevő alkalmazottak nem vonultak ki, csupán feliratok kifüggesztésével fejezték ki elégedetlenségüket.
A keddtől sztrájkoló egészségügyi szakszervezetekhez hasonlóan a tanügyi szakszervezetek is kérik a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonását.
A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI), a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség közös keddi közleménye szerint
A tiltakozás fő oka pedig szerintük az, hogy a megbukott kormány mindenáron el akarja fogadtatni a közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet az érintettek többsége, köztük az egészségügyben és az oktatásban dolgozók is elutasítanak.
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Fotó: Haáz Vince
A tanügyi szakszervezetek a Sanitashoz hasonlóan a bértörvény tervezetének visszavonását követelik. Álláspontjuk szerint egy ilyen jogszabályt nem lehet „hasraütésszerűen”, a bérszorzók mesterséges módosításával és a pótlékok kaotikus megvágásával kidolgozni, csak azért, hogy a bérkeret beleférjen az előirányzott költségvetésbe – írja az Agerpres hírügynökség.
A három szakszervezet leszögezte, hogy komoly bértörvényt csak egy legitim kormány hivatalba lépése után, a szociális partnerekkel együtt lehet kidolgozni.
Egyébként Kelemen Hunor is világosan fogalmazott hétfőn este a bértörvény elfogadásával kapcsolatban, erről itt írtunk bővebben.
Mivel hétfőn este dőlt el véglegesen, hogy kedden elkezdődik az általános sztrájk, a székelyudvarhelyi kórházban egy alkalmazott jelezte hivatalosan az intézmény vezetőségénél, hogy részt vesz kedden az általános sztrájkban, így
„Előre programált műtétek vannak, a poliklinikán is előre programált vizsgálatok vannak, tehát nekünk kommunikációs szempontból is nagyon fontos, hogy időben – időben, hát ez már ugye relatív – tudjuk, hogy holnaptól ez a sztrájk mit jelent” – közölte az „egyelőre elég zavaros helyzetről” Zörgő Noémi, a Székelyudvarhelyi Városi Kórház szóvivője.
A programált szolgáltatásokkal lehet esetlegesen probléma Székelyudvarhelyen
Fotó: olti angyalka
A sürgősségi ellátást és a bennfekvő betegek kezelését semmiképpen nem érintheti a sztrájk, ezeket maximálisan el kell látni, itt a programált szolgáltatásokkal lehet probléma.
Elképzelhető, hogy valaki régóta vár valamilyen vizsgálatra, és azzal szemben egyáltalán nem méltányos, hogy egyik pillanatról a másikra azt mondja a kórház, hogy nem jöhet, mert sztrájkolnak a kollégák. Az intézményvezetés mindenképpen el szeretné kerülni azt, hogy ilyen helyzetbe kerüljön a kórház, mert ez megengedhetetlen, azzal együtt, hogy
– fogalmazott. Az említett okok miatt a kórház vezetősége arra kérte a Sanitas tagjait, hogy kedden délig jelezzék, hogy szerdán hány kórházi alkalmazott vesz részt az általános sztrájkban, ők melyik osztályokon és milyen beosztásban tevékenykednek.
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