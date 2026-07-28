Mélypont a munkakonfliktusban: elkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben

Fotó: Tuchiluș Alex

Az elmúlt tíz év legsúlyosabb munkakonfliktusa robbant ki az egészségügyi rendszerben kedden reggel. A munkabeszüntetéssel járó általános sztrájk megindításáig hetek, hónapok óta tartó figyelmeztető és japánsztrájkok után jutott el az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet. Az érdekvédelmi tömörülés a közszférában dolgozók bérezését szabályozó, véglegesítés előtt álló új, egységes bértörvény-tervezettel elégedetlen,

valamint a megoldatlan és egyre fokozódó személyzethiányt is élesen kifogásolja. A helyzetet súlyosbítja, hogy az országot ügyvivő, azaz korlátozott jogkörrel rendelkező kormány vezeti. korábban írtuk Elkezdődik az általános sztrájk kedden az egészségügyben Még nem tudni, pontosan hogyan zajlik majd a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás, hányan vesznek részt abban és meddig tart, de elindítja kedden az általános sztrájkot az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. A kórházak működésében nem állt be jelentős változás az általános sztrájk első napján. A legfőbb gondot a kiszámíthatatlanság jelenti, ugyanis nem tudni, hogyan alakul a munkakonfliktus az elkövetkező napokban.

Más ágazatokkal ellentétben az egészségügyi rendszerben nem állhat le teljesen a munka,

a tevékenységnek legkevesebb a harmadát fenn kell tartani általános sztrájk idején is, a kórházi betegellátás folytonossága nem szakadhat meg, a sürgősségi és intenzív terápiás részlegeknek is teljes kapacitással működniük kell. A tiltakozás csak az előjegyzett és halasztható egészségügyi szolgáltatásokat, például vizsgálatokat, felülvizsgálatokat és más hasonló ellátási tevékenységeket érinthet.

17 perce • Barabás Hajnal Munkaerőhiány Gyergyószentmiklóson: sztrájkolnak, de muszáj dolgozniuk is „Teljes mértékben egyetértünk a követelésekkel, azért csatlakozott a gyergyószentmiklósi kórház Sanitas szakszervezete is az általános egészségügyi sztrájkhoz” – osztotta meg a Székelyhonnal Gáll Enikő, a szakszervezet gyergyószentmiklósi képviselője. Kiemelte, nincs olyan szakszervezeti tag a kórház alkalmazásában, aki a sztrájk miatt felfüggesztette volna a munkaviszonyát, hiszen a munkaerőhiány miatt ez már a betegellátás rovására menne. „Jelenleg sem a járóbeteg-ellátást, sem a beutalt betegek ellátását nem befolyásolta negatívan a sztrájk” – jelentette ki a érdekvédelmi képviselő.

32 perce • Barabás Hajnal Nem befolyásolja a sztrájk a betegellátást Csíkszeredában „A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban is vannak alkalmazottak, akik vállalták, hogy csatlakoznak a meghirdetett általános sztrájkhoz, illetve sokan szolidaritásukat fejezték ki a sztrájkolók mellett. Mindemellett a sürgősségi ellátás zavartalanul működik, ugyanakkor biztosítva van a krónikus betegek ellátása is” – válaszolta érdeklődésünkre a csíkszeredai kórház kommunikációs részlege. Azt is kiemelték, hogy emiatt nem maradtak el műtétek, illetve a járóbeteg-rendelést sem befolyásolta eddig a tiltakozás. A sztrájkban résztvevő alkalmazottak nem vonultak ki, csupán feliratok kifüggesztésével fejezték ki elégedetlenségüket.

2 órája Tanügyi szakszervezetek: jogos az egészségügyiek sztrájkja A keddtől sztrájkoló egészségügyi szakszervezetekhez hasonlóan a tanügyi szakszervezetek is kérik a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonását. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI), a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség közös keddi közleménye szerint jogos a Sanitas tagjainak munkabeszüntetése. A tiltakozás fő oka pedig szerintük az, hogy a megbukott kormány mindenáron el akarja fogadtatni a közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet az érintettek többsége, köztük az egészségügyben és az oktatásban dolgozók is elutasítanak. 2023-ban volt átfogó tiltakozás a tanügyben. Nincs kizárva, hogy idén ne lenne... Fotó: Haáz Vince A tanügyi szakszervezetek a Sanitashoz hasonlóan a bértörvény tervezetének visszavonását követelik. Álláspontjuk szerint egy ilyen jogszabályt nem lehet „hasraütésszerűen”, a bérszorzók mesterséges módosításával és a pótlékok kaotikus megvágásával kidolgozni, csak azért, hogy a bérkeret beleférjen az előirányzott költségvetésbe – írja az Agerpres hírügynökség. A három szakszervezet leszögezte, hogy komoly bértörvényt csak egy legitim kormány hivatalba lépése után, a szociális partnerekkel együtt lehet kidolgozni. Egyébként Kelemen Hunor is világosan fogalmazott hétfőn este a bértörvény elfogadásával kapcsolatban, erről itt írtunk bővebben.

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