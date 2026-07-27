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Reagált a bukaresti orosz nagykövet a Románia légterébe behatoló orosz drónok ügyében

Hétfőn bekérették a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet • Fotó: Facebook/Román Külügyminisztérium

Hétfőn bekérették a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet

Fotó: Facebook/Román Külügyminisztérium

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Oroszország soha nem küldött és jelenleg sem küld harci drónokat romániai célpontok ellen, az ezzel kapcsolatos találgatások pedig teljesen alaptalanok – közölte hétfőn Oroszország bukaresti nagykövetsége.

Székelyhon

2026. július 27., 21:012026. július 27., 21:01

2026. július 27., 21:012026. július 27., 21:01

A reakció azt követően jelent meg, hogy Vlagyimir Lipajev nagykövetet bekérették a román külügyminisztériumba a román légtérbe sorozatosan behatoló drónok ügyében.

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Az orosz diplomáciai képviselet sajtóirodája szerint

a nagykövetség egyik munkatársának „semmivel sem indokolt” kiutasítása nem marad válasz nélkül.

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Bekérették hétfőn a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet, válaszként Románia légterének július 24-26. közötti ismételt megsértésére.

Az Agerpres által szemlézett közlemény szerint a nagykövet a külügyminisztériumban kategorikusan visszautasította a szerinte megalapozatlan vádakat. Közölte a román féllel, hogy

a légtérsértő drónok ügye „újabb propagandafogás”, amelynek célja megakadályozni az Ukrajna fekete-tengeri és dunai kikötői infrastruktúrája elleni orosz csapások folytatását.

Az orosz fél szerint ezt az infrastruktúrát a NATO katonai szállítmányok és fegyverek célba juttatására használja.

Vlagyimir Lipajev arra is figyelmeztetett, hogy

veszélyes lenne tovább élezni a feszültséget Oroszországgal.

A diplomata szerint Románia

közvetlenül belesodródik az ukrajnai háborúba, ha a román légvédelem a határon túl is beavatkozik

– olvasható a közleményben.

Mint ismert, hétfőn bekérették a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet, válaszként Románia légterének július 24-26. közötti ismételt megsértésére.

A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a román fél közölte a diplomatával, hogy

Oroszországot kizárólagos felelősség terheli ezekért a súlyos incidensekért és a régió biztonságának veszélyeztetéséért.

A találkozón hivatalosan átadták az orosz nagykövetnek azt a szóbeli jegyzéket, amelyben a román fél értesítette Moszkvát, hogy az Oroszoroszág bukaresti diplomáciai képviseletének egyik tagját nem kívánatos személynek nyilvánította, és öt napon belül el kell hagynia Románia területét.

A külügyminisztérium ugyanakkor hazahívta konzultációra a moszkvai román nagykövetet.

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Shahed típusú volt az a drón, amelyet pénteken a román légierő egyik F-16-os vadászgépe lőtt le a Buzău megyei Padina térségében – közölte a legfőbb ügyészség.

A közlemény szerint az orosz diplomatának bemutatták a Románia területén megsemmisített drón darabjait is, amelyekről

az ügyészségi vizsgálatok hivatalosan megerősítették, hogy orosz eredetűek.

A találkozón a román határozottan elítélte a felelőtlen incidenseket, és nyomatékosította Oroszország felelősségét. Bukarest szerint teljesen elfogadhatatlan, hogy az orosz erők ismételten megsértsék Románia, illetve a NATO és az EU légterét – tájékoztatott a külügyminisztérium.

Külföld Belföld
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