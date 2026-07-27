Reagált a bukaresti orosz nagykövet a Románia légterébe behatoló orosz drónok ügyében

Hétfőn bekérették a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet
Fotó: Facebook/Román Külügyminisztérium
Oroszország soha nem küldött és jelenleg sem küld harci drónokat romániai célpontok ellen, az ezzel kapcsolatos találgatások pedig teljesen alaptalanok – közölte hétfőn Oroszország bukaresti nagykövetsége.
2026. július 27., 21:012026. július 27., 21:01
2026. július 27., 21:012026. július 27., 21:01
A reakció azt követően jelent meg, hogy Vlagyimir Lipajev nagykövetet bekérették a román külügyminisztériumba a román légtérbe sorozatosan behatoló drónok ügyében.
Az orosz diplomáciai képviselet sajtóirodája szerint
Bekérették hétfőn a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet, válaszként Románia légterének július 24-26. közötti ismételt megsértésére.
Az Agerpres által szemlézett közlemény szerint a nagykövet a külügyminisztériumban kategorikusan visszautasította a szerinte megalapozatlan vádakat. Közölte a román féllel, hogy
Az orosz fél szerint ezt az infrastruktúrát a NATO katonai szállítmányok és fegyverek célba juttatására használja.
Vlagyimir Lipajev arra is figyelmeztetett, hogy
A diplomata szerint Románia
– olvasható a közleményben.
Mint ismert, hétfőn bekérették a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet, válaszként Románia légterének július 24-26. közötti ismételt megsértésére.
A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a román fél közölte a diplomatával, hogy
A találkozón hivatalosan átadták az orosz nagykövetnek azt a szóbeli jegyzéket, amelyben a román fél értesítette Moszkvát, hogy az Oroszoroszág bukaresti diplomáciai képviseletének egyik tagját nem kívánatos személynek nyilvánította, és öt napon belül el kell hagynia Románia területét.
A külügyminisztérium ugyanakkor hazahívta konzultációra a moszkvai román nagykövetet.
Shahed típusú volt az a drón, amelyet pénteken a román légierő egyik F-16-os vadászgépe lőtt le a Buzău megyei Padina térségében – közölte a legfőbb ügyészség.
A közlemény szerint az orosz diplomatának bemutatták a Románia területén megsemmisített drón darabjait is, amelyekről
A találkozón a román határozottan elítélte a felelőtlen incidenseket, és nyomatékosította Oroszország felelősségét. Bukarest szerint teljesen elfogadhatatlan, hogy az orosz erők ismételten megsértsék Románia, illetve a NATO és az EU légterét – tájékoztatott a külügyminisztérium.
A szenátus elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A javaslatot 116 támogató szavazattal és nyolc tartózkodással fogadták el.
Szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást az előszerződéssel rendelkező személyek. Az erről szóló törvénytervezetet hétfőn fogadta el a szenátus költségvetési bizottsága.
Az egészségügyi minisztérium több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben, és véleményezésre bocsátja az erről szóló memorandumot – közölte hétfőn a Facebook-oldalán az intézmény.
Nemcsak szervezői lesznek, hanem mindhárom napon fel is lép a Bagossy Brothers Company a július 31. és augusztus 2. között Gyergyószentmiklóson megrendezendő Folk & Roll Víkenden. Különleges, csakis itt látható produkciókkal várják a közönséget.
Megérte a nagy elbocsátás-cunamit a kétezres évek előtt, a munkanélküliség mutatók emelkedését és apadását, most átadta helyét Kelemen Tibor, a munkaerő-foglalkoztatási hivatal közel harminc éve funkcióban levő Kovászna megyei igazgatója.
Hétfőn 16 óra körül a hadsereg radarrendszere egy dróncsoportot észlelt az Ukrajnával közös folyami határ közelében.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti frakciói módosító javaslatot nyújtottak be, amely pénzügyi érdekeltségi nyilatkozat benyújtására kötelezné a közjogi méltóságokat és köztisztségviselők egy részét.
„Nem igaz, Csaba, ne vezesd félre az embereket” – így fogalmazva lépett váratlanul elődje telefonjának kamerája elé Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
A légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmeztették hétfő délután Ro-Alert üzenetben a hatóságok Tulcea megye északkeleti részének lakosságát. Hasonló riasztást délelőtt a megye délkeleti térségére is kiadtak.
Elfogadta hétfőn a szenátus költségvetési bizottsága a gázolaj jövedéki adóját ideiglenesen csökkentő törvénytervezetet.
szóljon hozzá!