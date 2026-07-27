Mi olvasható ki és mi nem a kórházak teljesítménymutatóiból?

A nyilvánosság számára is elérhetővé tette az egészségbiztosítási pénztár az állam által fenntartott korházak teljesítménymutatóit. A kérdés már csak az, hogy a fő pontszám alapján összehasonlíthatók-e a kórházak.

Széchely István 2026. július 27., 21:072026. július 27., 21:07

Egy e célra létrehozott platformon néhány napja elérhetővé tette az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az ország állami kórházainak a teljesítménymutatóit. Hirdetés Az alkalmazásban, ami az intézmény weboldalán érhető el,

a megyékre kattintva megtekinthetők az ott működő kórházak fő és részletesebb, kategóriákra bontott adatai.

Elsőként az adott kórház ágyainak számáról és a legfontosabb mutatóról, az ágyak kihasználtsági arányszámáról kaphatunk képet. A kiválasztott kórház összefoglaló adatai között tájékozódhatunk egyebek mellett a 2025-ben kezelt betegek számáról,

a rendelkezésre álló egészségügyi személyzetről – az orvosok és ápolók számáról – és a létszámkeret lefedettségi arányáról,

valamint a kórház esetkomplexitási mutatójáról. Utóbbi az intézményben egy év alatt ellátott összes eset bonyolultságának az átlagszáma.

Fotó: Borbély Fanni

A részletesebb adatok közt megtaláljuk az adott kórház besorolási szintjét, az egy év alatt kezelt betegek kórházi tartózkodásának átlagos időtartamát, de számos pénzügyi mutatót is, például

a bérek, valamint az egészségügyi szolgáltatások költségének a részarányát, illetve a pontos összegeket is,

tehát képet kaphatunk az intézmény költségvetésének az összetételéről. Székelyföldi adatok Az adott megyében működő kórházak ágykihasználtsági átlaga alapján különböző színekkel jelölik a megyéket a platformon: sötét kékkel a legalacsonyabb átlaggal rendelkező megyéket,

világosabb kékkel a nagyobb átlagot elérő megyéket,

zölddel az országos átlagnál jobb eredményű megyéket,

a legjobb mutatókkal rendelkezőket pedig narancssárgával. Utóbbiból csak kettő van, Arad (82,5%) és Ilfov megye (83,5%), sötét kékből pedig csak egy, Ialomița megye (53,6%). A

legtöbb megye világoskék színt kapott, a zöld jelölésű kategóriába 16 megye, illetve Bukarest tartozik.

Utóbbiban szerepel Hargita (71,4%) és Kovászna (75%) megye is, Maros megye (68,6%) pedig világoskék jelölést kapott.

Fotó: Barabás Ákos

A kórházakat a kompetenciaszintjük és az ellátott esetek összetettsége alapján öt kategóriába sorolják. Hargita megyében öt kórház működik, ezek három különböző besorolási szintbe tartoznak. A legmagasabb, 2-es szintű besorolással a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház rendelkezik (2024 óta),

a Székelyudvarhelyi Városi Kórház a 3-as,

a Gyergyószentmiklósi Kórház, valamint a Maroshévízi Kórház a 4-es,

a Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórház pedig az 5-ös besorolásba tartozik. Az új platform adatai szerint az ágykihasználtság a tölgyesi kórházban a legmagasabb (89%), a székelyudvarhelyi kórház a második a sorban (75%), a harmadik a csíkszeredai kórház (69%), a maroshévízi egység ágykihasználtsága 56 százalékos, a gyergyószentmiklósié pedig 54 százalék.

Az egy év alatt (2025-ben) kezelt betegek száma a csíkszeredai kórházban a legmagasabb, 27 336 (a kórház esetkomplexitási mutatója 1,67), a székelyudvarhelyi kórházé 17 163 (esetkomplexitási mutató: 1,56), a gyegyószentmiklósié 5033 (esetkomplexitási mutató: 1,34), a maroshévízié 4308 (esetkomplexitási mutató: 1,13), a tölgyesié 1825 (esetkomplexitási mutató: 1,68).

A személyzeti létszámkeret lefedettségi aránya a tölgyesi kórházban a legmagasabb, 88 százalékos, a mároshévízi kórházé 83 százalék, a csíkszeredai kórházé 74 százalék, a gyergyószentmiklósié 73 százalék, a székelyudvarhelyié pedig 71 százalék, azaz utóbbiban van a leginkább személyzethiány. A személyi költségek részaránya 69-86 százalék közötti értéket tesz ki a kórházak költségvetésében. Maros megyében ugyanez az érték 77-94 százalék között van. A megyében működő kilenc kórház között egyetemi kórházak is vannak. A Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézet a legmagasabb besorolású szakkórházak közé tartozik,

a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház is az 1-es besorolással rendelkezik,

a Maros Megyei Sürgősségi Kórház a 2-es besorolású egységek közé tartozik,

a többi kórház pedig 4-es, 5-ös besorolású. Az ágykihasználtsági arány 55 és 97 százalék közt volt az elmúlt évben a Maros megyei kórházakban. Kovászna megye négy kórházában ez az érték 55 és 97 százalék közt van.

A megyei sürgősségi kórház 3-as besorolású, a másik három kórház a 4-es besorolás alá tartozik.

A személyi költségek részaránya 62-88 százalék közötti értéket tesz ki a kórházak költségvetésében.

Fotó: Tuchiluș Alex

Rangsorolhatók a kórházak a mutatóik alapján? A platformon még számtalan más adat és teljesítménymutató megtudható a kórházakról, a kérdés már csak az marad, hogy a fontosabb számok kezelhetők-e olyan minőségi mutatóként, amelyek alapján

megtudható, hogy jó kórháznak számít-e az adott intézmény, vagy amelyek alapján összehasonlíthatók az egyes kórházak.

A rövid válasz pedig az, hogy nem. A nagyközönség számára ezek csak adatok, össze lehet hasonlítani a mutatókat a kórházak esetében, de ezekből a betegek nem tudnak következtetéseket levonni, és

a főbb mutatók sem alkalmasak arra, hogy azok alapján jónak vagy rossznak ítélhessenek egy-egy kórházat, ezek az adatok átláthatósági célokat szolgálnak

– válaszolta kérdésünkre Karda István, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.

Fotó: Haáz Vince

„Össze lehet hasonlítani ezeket a mutatókat, de ezek nem feltétlenül jelentik azt, hogy az egyik kórház performansabb, mint a másik.

A csíkszeredai kórháznál például, amely a kettes kategóriába került, nagyobb a betegforgalom, tehát rövidebb ideig tartják bent a betegeket, de ez azt is eredményezi, hogy az ágykihasználtsági mutatója csökken.

És azért mégse lehet összehasonlítani a csíkszeredai kórházat például a tölgyesivel. Ha megnézzük a tölgyesi kórházat, az egy monospecialitású kórház, a pszichiátria az egyetlen szakterülete. A mutatói viszont sokkal nagyobbak, mint egy ilyen multidiszciplináris kórházé. Tehát nem mindig lehet a mutatók alapján összehasonlítást végezni. És én igazából azt gondolom, hogy

egy beteget egyáltalán nem is érdekli, hogy a kórháznak milyen mutatói vannak, hanem őt az érdekli, hogy lássák el rendesen”

– fogalmazott a megyei egészségbiztosítási pénztár vezetője. Egyébként a kórházak mutatói alapján Hargita megye országos viszonylatban a középmezőnyben van, nem a végén, és ez jó – mondta Karda István.

Fotó: Borbély Fanni

A számok háttere, pontatlanságok és észszerűtlenségek Adatokat összehasonlítani legfeljebb az azonos besorolású kórházak esetében lehet, de a nyers adatok alapján még ilyen esetekben sem lehet rangsorolni, azért sem, mert pontatlanságok vagy észszerűtlenségek is vannak az alkalmazásban. Azt vették észre, hogy

a platform szerint például a csíkszeredai kórházban 808 ágy van, ám a valóságban csak valamivel több, mint hétszáz.

Fontos az is, hogy az alkalmazásban a kórházi struktúrában lévő ágyszámokat jelenítik meg, ami minden kórház esetében nagyobb, mint ahány ágy az egészségbiztosítási pénztárral megkötött szerződésekbe bekerül. A finanszírozást pedig az utóbbiak alapján kapják, így a relevánsabb szám az. A személyzeti költségek és a személyzet mérete közti összefüggés esetében pedig fontos tudni, hogy milyen összetételű a személyzet, ugyanis

az adminisztratív munkakörben dolgozók bérköltsége jóval alacsonyabb az egészségügyi személyzet bérköltségénél

– sorolta a lényeges szempontokat Karda István. Az utóbbi időben az egyik leggyakrabban felmerülő téma a kórházak esetében a személyzethiány. Ez olyan értelemben nincs kihatással a kórházak ágykihasználtsági mutatójára, hogy egy egységben azért romlana ez az adat, mert a szerződésben szereplő ágyakat a személyzethiány miatt nem tudnák teljes kapacitással fenntartani a betegek számára.

Az ágyak számát az orvosok száma alapján hagyják jóvá, így az nem történhet meg, hogy egy intézmény kevés orvossal sok ágyra kössön szerződést az egészségbiztosítási pénztárral

– mondta kérdésünkre Karda István.

Fotó: Borbély Fanni

A megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója arról is beszélt, hogy igaz ugyan, hogy a kórházak finanszírozása részben jelenleg is esetalapú – bármekkora összegre is kötnek szerződést, az elszámolt esetek után kapják majd a pénzt –, a jövőben viszont ez még nagyobb hangsúlyt kap majd. Az pedig egy igazságosabb finanszírozási rendszer lesz – válaszolta kérdésünkre. Országszerte van elég kórházi ágy, de eloszlásukon lehetne javítani A platform célja, hogy az egészségügyi rendszer szervezésével és finanszírozásával kapcsolatos döntések

objektív mutatókon alapuljanak, ne csak a megítélésen

– jelentette be az alkalmazás elindításáról szóló közleményben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) elnöke, Horațiu Moldovan. Az intézmény által a közleményben közzétett adatok szerint

az akut betegek számára fenntartott kórházi ágyak átlagos kihasználtsága országos szinten körülbelül 63 százalék, vagyis átlagosan minden harmadik szerződéses ágy betöltetlen marad.

Az adatok szerint ugyanakkor több mint 140 kórházban 60 százalék alatt van az kihasználtság aránya, 63 egységben pedig 50 százalék alatt.

Az ágykihasználtság aránya a kórházak teljesítménymutatói között a legfontosabbként megjelenített adat, de rangsorolás előtt érdemes a számok mögé nézni Fotó: Borbély Fanni

„A probléma nem az ágyak teljes száma. Országos szinten elegendő kórházi ágyunk van, de

azok eloszlása sok esetben egy olyan demográfiai és epidemiológiai valóságot tükröz, amely az elmúlt években jelentősen megváltozott.

A kiadások szerkezetét gondosan elemezni kell. A kórházak felében a személyi költségek meghaladják az elvégzett egészségügyi szolgáltatások értékének, tehát a kórházak által az egészségbiztosítási alapokból kapott bevételnek a 79 százalékát. Több tucat kórházban meghaladják a 90 százalékot is. Ez nem a kórházvezetés kritikája, hanem jelzés arra, hogy a kórházhálózat szervezését és finanszírozását a jelenlegi realitásokhoz kell igazítani, hogy

elegendő forrás maradjon a gyógyszerekre, a higiéniai eszközökre és a beruházásokra”