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Marad még a lakásvásárlási kedvezményes áfa

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást az előszerződéssel rendelkező személyek. Az erről szóló törvénytervezetet hétfőn fogadta el a szenátus költségvetési bizottsága.

Székelyhon

2026. július 27., 19:522026. július 27., 19:52

2026. július 27., 20:502026. július 27., 20:50

A jelenlegi jogszabályok szerint

augusztus elsejétől 9-ről 21 százalékra nő a lakások áfája.

Az előszerződéssel rendelkező személyek számára azért hosszabbítják meg a határidőt, hogy ne érintse őket hátrányosan az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) elleni kibertámadás – ismerteti az Agerpres.

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A tervezet szerint azok, akik

2025. július 31-ig lakásvásárlási előszerződést kötöttek, az idei év szeptember 30-ig 9 százalékos áfával zárhatják le az ügyletet.

A javaslatot beterjesztő Daniel Zamfir, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője elmondta, hogy azért döntöttek kedvezményes áfára jogosító határidő meghosszabbításáról, mert

nem az emberek hibája, hogy a kataszteri hivatal informatikai rendszere a kibertámadás miatt leállt.

A politikus szerint a szeptember 30-i határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat.

Zamfir elmondta, hogy valamennyi parlamenti párt egyetértett a határidő meghosszabbításával. Hangsúlyozta, hogy a javaslatnak nincs költségvetési vonzata.

Megszavazta a szenátus

Elfogadta hétfőn a szenátus a törvénytervezetet, amely szerint szeptember 30-ig

kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást azok, akik 2025. július 31-éig előszerződést kötöttek.

A tervezet szerint a törvény hatálybalépésétől 2026. szeptember 30-áig egy magánszemély egyedül vagy más magánszeméllyel együtt egyetlen lakást vásárolhat 9 százalékos kedvezményes áfával, ha az ingatlan hasznos alapterülete nem haladja meg a 120 négyzetmétert, értéke pedig – a hozzá tartozó telekkel együtt – nem haladja meg a 600 ezer lejt, áfa nélkül.

A politikus szerint a szeptember 30-i határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat.

Az ingatlannak az átadáskor, de legkésőbb 2026. szeptember 30-áig a hatályos jogszabályok szerint lakható állapotban kell lennie.

A törvénytervezet a képviselőház vitatja meg döntő házként.

Belföld
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