Szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást az előszerződéssel rendelkező személyek. Az erről szóló törvénytervezetet hétfőn fogadta el a szenátus költségvetési bizottsága.

Székelyhon 2026. július 27., 19:522026. július 27., 19:52 2026. július 27., 20:502026. július 27., 20:50

A jelenlegi jogszabályok szerint

augusztus elsejétől 9-ről 21 százalékra nő a lakások áfája.

Az előszerződéssel rendelkező személyek számára azért hosszabbítják meg a határidőt, hogy ne érintse őket hátrányosan az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) elleni kibertámadás – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A tervezet szerint azok, akik

2025. július 31-ig lakásvásárlási előszerződést kötöttek, az idei év szeptember 30-ig 9 százalékos áfával zárhatják le az ügyletet.

A javaslatot beterjesztő Daniel Zamfir, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője elmondta, hogy azért döntöttek kedvezményes áfára jogosító határidő meghosszabbításáról, mert

nem az emberek hibája, hogy a kataszteri hivatal informatikai rendszere a kibertámadás miatt leállt.

A politikus szerint a szeptember 30-i határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. Zamfir elmondta, hogy valamennyi parlamenti párt egyetértett a határidő meghosszabbításával. Hangsúlyozta, hogy a javaslatnak nincs költségvetési vonzata. Megszavazta a szenátus Elfogadta hétfőn a szenátus a törvénytervezetet, amely szerint szeptember 30-ig

kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást azok, akik 2025. július 31-éig előszerződést kötöttek.

A tervezet szerint a törvény hatálybalépésétől 2026. szeptember 30-áig egy magánszemély egyedül vagy más magánszeméllyel együtt egyetlen lakást vásárolhat 9 százalékos kedvezményes áfával, ha az ingatlan hasznos alapterülete nem haladja meg a 120 négyzetmétert, értéke pedig – a hozzá tartozó telekkel együtt – nem haladja meg a 600 ezer lejt, áfa nélkül. A politikus szerint a szeptember 30-i határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat.

Az ingatlannak az átadáskor, de legkésőbb 2026. szeptember 30-áig a hatályos jogszabályok szerint lakható állapotban kell lennie.