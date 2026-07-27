Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást az előszerződéssel rendelkező személyek. Az erről szóló törvénytervezetet hétfőn fogadta el a szenátus költségvetési bizottsága.
2026. július 27., 19:522026. július 27., 19:52
2026. július 27., 20:502026. július 27., 20:50
A jelenlegi jogszabályok szerint
Az előszerződéssel rendelkező személyek számára azért hosszabbítják meg a határidőt, hogy ne érintse őket hátrányosan az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) elleni kibertámadás – ismerteti az Agerpres.
A tervezet szerint azok, akik
A javaslatot beterjesztő Daniel Zamfir, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője elmondta, hogy azért döntöttek kedvezményes áfára jogosító határidő meghosszabbításáról, mert
A politikus szerint a szeptember 30-i határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat.
Zamfir elmondta, hogy valamennyi parlamenti párt egyetértett a határidő meghosszabbításával. Hangsúlyozta, hogy a javaslatnak nincs költségvetési vonzata.
Elfogadta hétfőn a szenátus a törvénytervezetet, amely szerint szeptember 30-ig
A tervezet szerint a törvény hatálybalépésétől 2026. szeptember 30-áig egy magánszemély egyedül vagy más magánszeméllyel együtt egyetlen lakást vásárolhat 9 százalékos kedvezményes áfával, ha az ingatlan hasznos alapterülete nem haladja meg a 120 négyzetmétert, értéke pedig – a hozzá tartozó telekkel együtt – nem haladja meg a 600 ezer lejt, áfa nélkül.
A politikus szerint a szeptember 30-i határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat.
A törvénytervezet a képviselőház vitatja meg döntő házként.
A szenátus elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A javaslatot 116 támogató szavazattal és nyolc tartózkodással fogadták el.
Az egészségügyi minisztérium több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben, és véleményezésre bocsátja az erről szóló memorandumot – közölte hétfőn a Facebook-oldalán az intézmény.
Nemcsak szervezői lesznek, hanem mindhárom napon fel is lép a Bagossy Brothers Company a július 31. és augusztus 2. között Gyergyószentmiklóson megrendezendő Folk & Roll Víkenden. Különleges, csakis itt látható produkciókkal várják a közönséget.
Megérte a nagy elbocsátás-cunamit a kétezres évek előtt, a munkanélküliség mutatók emelkedését és apadását, most átadta helyét Kelemen Tibor, a munkaerő-foglalkoztatási hivatal közel harminc éve funkcióban levő Kovászna megyei igazgatója.
Hétfőn 16 óra körül a hadsereg radarrendszere egy dróncsoportot észlelt az Ukrajnával közös folyami határ közelében.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti frakciói módosító javaslatot nyújtottak be, amely pénzügyi érdekeltségi nyilatkozat benyújtására kötelezné a közjogi méltóságokat és köztisztségviselők egy részét.
„Nem igaz, Csaba, ne vezesd félre az embereket” – így fogalmazva lépett váratlanul elődje telefonjának kamerája elé Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
A légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmeztették hétfő délután Ro-Alert üzenetben a hatóságok Tulcea megye északkeleti részének lakosságát. Hasonló riasztást délelőtt a megye délkeleti térségére is kiadtak.
Elfogadta hétfőn a szenátus költségvetési bizottsága a gázolaj jövedéki adóját ideiglenesen csökkentő törvénytervezetet.
Az Európai Unióban 0,2 százalékponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében az előző három hónaphoz képest – közölte hétfőn az Eurostat.
szóljon hozzá!