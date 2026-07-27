A szenátus költségvetési bizottsága már elfogadta, hogy csökkenjen a gázolaj jövedéki adója

Elfogadta hétfőn a szenátus költségvetési bizottsága a gázolaj jövedéki adóját ideiglenesen csökkentő törvénytervezetet.

Székelyhon 2026. július 27., 17:182026. július 27., 17:18 2026. július 27., 17:212026. július 27., 17:21

A jogszabályjavaslatot a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Bogdan Ivan terjesztette be.

Az eredeti tervezet a gázolaj áfájának 2 százalékpontos csökkentését is előírta, de ezt a bizottsági vitán elvették.

Bogdan Ivan az Agerpres beszámolója szerint elmondta, hogy a tervezet célja a gázolaj végső árának mérséklése. A politikus szerint

a jogszabály hatálybalépése a jelenlegi üzemanyagárak mellett literenként 34 banis árcsökkenéshez vezetne.

A kőolaj világpiaci árának emelkedése esetén pedig

a csökkenés akár 68 bani is lehet.

A cél szerinte az, hogy a normál gázolaj ára legfeljebb 10 lej körül maradjon. Hirdetés A tervezet a kőolajtermékek és a normál gázolaj exportjának korlátozását is előírja, a kivitelt csak a gazdasági és az energiaügyi minisztérium jóváhagyásával engedélyeznék. A javaslat emellett csökkentené az üzemanyagok biokomponens-tartalmát. Ivan szerint az intézkedések

mintegy 60 banival tarthatnák alacsonyabban a gázolaj literenkénti árát a piaci árhoz képest,

ami a lakosságnak és a vállalatoknak egyaránt segítséget jelentene. Emlékeztetett arra, hogy az üzemanyagok drágulása a termékek és szolgáltatások árát is növeli. A képviselő tájékoztatása szerint az intézkedések három hónapra szólnak, de szükség esetén kormányhatározattal újabb három hónapra meghosszabbíthatók.

A pénzügyminisztérium kéthetente vizsgálná felül a jövedéki adó szintjét a Brent- és Platts-jegyzések, illetve a nemzetközi gázolajárak alapján

– magyarázta. Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerint a bizottságban kidolgozott változat jobban igazodik a piaci realitásokhoz. Közölte, hogy

a tervezet dinamikus jövedékiadó-rendszert vezet be, amelyben az adó mértéke az árak emelkedésétől függően 5 és 25 százalék között csökkenhet.

Nazare üdvözölte, hogy kikerült a tervezetből az áfacsökkentés, mert szerinte az nem lett volna összeegyeztethető az uniós joggal. A pénzügyminiszter szerint a jövedékiadó-csökkentés költségvetési vonzata várhatóan havi 100 millió lej lesz, de ez az összeg a piaci feltételektől és az árak alakulásától függ. Hangsúlyozta:

az intézkedések bevezetéséhez szükséges összeget úgy kell előteremteni, hogy Románia év végén teljesítse a hiánycélt.