A szenátus költségvetési bizottsága már elfogadta, hogy csökkenjen a gázolaj jövedéki adója

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Fotó: Kozán István
Elfogadta hétfőn a szenátus költségvetési bizottsága a gázolaj jövedéki adóját ideiglenesen csökkentő törvénytervezetet.
2026. július 27., 17:182026. július 27., 17:18
2026. július 27., 17:212026. július 27., 17:21
A jogszabályjavaslatot a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Bogdan Ivan terjesztette be.
Bogdan Ivan az Agerpres beszámolója szerint elmondta, hogy a tervezet célja a gázolaj végső árának mérséklése. A politikus szerint
A kőolaj világpiaci árának emelkedése esetén pedig
A cél szerinte az, hogy a normál gázolaj ára legfeljebb 10 lej körül maradjon.
A tervezet a kőolajtermékek és a normál gázolaj exportjának korlátozását is előírja, a kivitelt csak a gazdasági és az energiaügyi minisztérium jóváhagyásával engedélyeznék. A javaslat emellett csökkentené az üzemanyagok biokomponens-tartalmát.
Ivan szerint az intézkedések
ami a lakosságnak és a vállalatoknak egyaránt segítséget jelentene. Emlékeztetett arra, hogy az üzemanyagok drágulása a termékek és szolgáltatások árát is növeli.
A képviselő tájékoztatása szerint az intézkedések három hónapra szólnak, de szükség esetén kormányhatározattal újabb három hónapra meghosszabbíthatók.
– magyarázta.
Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerint a bizottságban kidolgozott változat jobban igazodik a piaci realitásokhoz. Közölte, hogy
Nazare üdvözölte, hogy kikerült a tervezetből az áfacsökkentés, mert szerinte az nem lett volna összeegyeztethető az uniós joggal.
A pénzügyminiszter szerint a jövedékiadó-csökkentés költségvetési vonzata várhatóan havi 100 millió lej lesz, de ez az összeg a piaci feltételektől és az árak alakulásától függ. Hangsúlyozta:
A szenátus plénuma hétfőn tárgyalja a tervezetet, a képviselőház döntő házként vitatja meg.
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