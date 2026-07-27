Kiszámolták, mennyibe került Romániának a három drón lelövése

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A román hadsereg három, az ország légterébe engedély nélkül behatoló drónt semmisített meg az elmúlt napokban, mindegyiket F–16-os vadászgépekről indított rakétákkal.
2026. július 27., 13:332026. július 27., 13:33
2026. július 27., 13:352026. július 27., 13:35
Az első drónt július 24-én Buzău megyében,
a másodikat július 25-én a Tulcea megyei Sfântu Gheorghe közelében,
a harmadikat pedig július 26-án Sulina-Chilia térségében, a Fekete-tenger felett lőtték le
– foglalja össze az Agerpres hírügynökség.
Az F–16-os vadászgépek AIM–9X típusú rakétákat használnak, amelyekből egyetlen darab hozzávetőleg 400 ezer amerikai dollárba kerül – írja a Digi 24 hírportál, hozzátéve, hogy a három drón megsemmisítéséhez három rakétát indítottak, amelyek összértéke így mintegy 1,2 millió dollár.
Ehhez még hozzáadódnak a repülési órák és a repülőgépek karbantartásának költségei is, így
A háború kezdete óta több mint száz orosz támadást regisztráltak Románia határának közelében. Harminchárom esetben a légi járművek megsértették a román légteret, és minden alkalommal vadászgépeket riasztottak követésükre, esetleges lelölvésükre.
Románia területén az orosz–ukrán háború kitörése óta mintegy ötven esetben találtak drónroncsokat vagy -darabokat – írja még a Digi24.
Újabb drónt lőtt le vasárnap reggel 10:13-kor a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött, a Sulina-Chilia térségben – jelentette be a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
A védelmi minisztérium képviselői pénteken közölték, hogy mielőtt a román légierő F-16-os vadászgépe megsemmisítette a román légtérbe engedély nélkül behatolt drónt, az olasz légierő Eurofighter Typhoon gépe is rakétát indított rá, de nem találta el.
Közzétették hétfőn a tanárok véglegesítő vizsgájának óvások elbírálása utáni végleges eredményeit.
Elkészült a következő kéthetes, július 27. és augusztus 9. közötti időszak időjárási előrejelzése. Nagyon úgy tűnik, visszakapjuk a nyarat az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfői jelentése szerint.
Miközben egyes országok tiltani próbálják a közösségi médiát a fiataloknak, máshol már választásokat nyernek a platformokon. A Tusványos egyik múlt heti médiapanelje a jövő nyilvánosságáról és a figyelem új gazdaságáról szólt.
A körforgalomban való közlekedés gyakran okoz nehézséget a járművezetőknek, az egyik leggyakoribb dilemma pedig, hogy kell-e indexelni a kereszteződésbe való behajtáskor. A rendőrség videóban adott egyértelmű választ.
Zivatarokra és szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia több megyéjére.
A védelmi minisztérium radarrendszere hétfőn egy drónt észlelt, amely Sulinától keletre behatolt Románia légterébe. A helyzet megfigyelésére 8 óra 53 perckor két F-16-os vadászgép szállt fel a fetești 86-os légi támaszpontról.
Hatéves húgukat próbálták megmenteni azok a 12 és 15 éves fiútestvérek, akik a Moldova-folyóba fulladtak vasárnap – közölték a tragédia körülményeit vizsgáló nyomozáshoz közel álló források.
Csíkszeredában korábban kétszer is előfordult, hogy tanintézet udvarára tévedt a medve. Mindkettőt kilőtték. Nagyszebenben elnézőbbek?
A Moldova-folyóba fulladt vasárnap délután egy testvérpár – egy 12 és egy 15 éves fiú – a Neamț megyei Horia település térségében. Egy hatéves kislányt sikerült megmenteni, őt kórházba szállították.
Még nem tudni, pontosan hogyan zajlik majd a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás, hányan vesznek részt abban és meddig tart, de elindítja kedden az általános sztrájkot az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet.
szóljon hozzá!