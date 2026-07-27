Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kiszámolták, mennyibe került Romániának a három drón lelövése

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A román hadsereg három, az ország légterébe engedély nélkül behatoló drónt semmisített meg az elmúlt napokban, mindegyiket F–16-os vadászgépekről indított rakétákkal.

Székelyhon

2026. július 27., 13:332026. július 27., 13:33

2026. július 27., 13:352026. július 27., 13:35

  1. Az első drónt július 24-én Buzău megyében,

  2. a másodikat július 25-én a Tulcea megyei Sfântu Gheorghe közelében,

  3. a harmadikat pedig július 26-án Sulina-Chilia térségében, a Fekete-tenger felett lőtték le

– foglalja össze az Agerpres hírügynökség.

Az F–16-os vadászgépek AIM–9X típusú rakétákat használnak, amelyekből egyetlen darab hozzávetőleg 400 ezer amerikai dollárba kerül – írja a Digi 24 hírportál, hozzátéve, hogy a három drón megsemmisítéséhez három rakétát indítottak, amelyek összértéke így mintegy 1,2 millió dollár.

Hirdetés

Ehhez még hozzáadódnak a repülési órák és a repülőgépek karbantartásának költségei is, így

a három bevetés teljes költségét körülbelül másfél millió euróra becsülik.

A háború kezdete óta több mint száz orosz támadást regisztráltak Románia határának közelében. Harminchárom esetben a légi járművek megsértették a román légteret, és minden alkalommal vadászgépeket riasztottak követésükre, esetleges lelölvésükre.

Románia területén az orosz–ukrán háború kitörése óta mintegy ötven esetben találtak drónroncsokat vagy -darabokat – írja még a Digi24.

korábban írtuk

Új nap, újabb lelőtt drón Romániában
Új nap, újabb lelőtt drón Romániában

Újabb drónt lőtt le vasárnap reggel 10:13-kor a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött, a Sulina-Chilia térségben – jelentette be a Facebook-oldalán Nicușor Dan.

korábban írtuk

Védelmi minisztérium: csak második próbálkozásra sikerült lelőni a légtérsértő drónt
Védelmi minisztérium: csak második próbálkozásra sikerült lelőni a légtérsértő drónt

A védelmi minisztérium képviselői pénteken közölték, hogy mielőtt a román légierő F-16-os vadászgépe megsemmisítette a román légtérbe engedély nélkül behatolt drónt, az olasz légierő Eurofighter Typhoon gépe is rakétát indított rá, de nem találta el.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megújult a fehéregyházi Petőfi-emlékhely – először látogatott hivatalosan Erdélybe az új magyar miniszter
Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Két gyors gólt kapott, végig csak szenvedett az FK Csíkszereda (videóval)
Tarr Zoltán bocsánatot kért a „felhasznált, átvert, rettegésben tartott” határon túli magyaroktól Fehéregyházán
Látványos visszatérés, bombagóllal győzte le a Kolozsvári U-t a Sepsi OSK (videóval)
Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Megújult a fehéregyházi Petőfi-emlékhely – először látogatott hivatalosan Erdélybe az új magyar miniszter
Székelyhon

Megújult a fehéregyházi Petőfi-emlékhely – először látogatott hivatalosan Erdélybe az új magyar miniszter
Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Székelyhon

Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Két gyors gólt kapott, végig csak szenvedett az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Két gyors gólt kapott, végig csak szenvedett az FK Csíkszereda (videóval)
Tarr Zoltán bocsánatot kért a „felhasznált, átvert, rettegésben tartott” határon túli magyaroktól Fehéregyházán
Krónika

Tarr Zoltán bocsánatot kért a „felhasznált, átvert, rettegésben tartott” határon túli magyaroktól Fehéregyházán
Látványos visszatérés, bombagóllal győzte le a Kolozsvári U-t a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Látványos visszatérés, bombagóllal győzte le a Kolozsvári U-t a Sepsi OSK (videóval)
Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Nőileg

Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 27., hétfő

Véglegesítő vizsga: közel hat százalékkal javult az átmenési arány az óvások elbírálása után

Közzétették hétfőn a tanárok véglegesítő vizsgájának óvások elbírálása utáni végleges eredményeit.

Véglegesítő vizsga: közel hat százalékkal javult az átmenési arány az óvások elbírálása után
Véglegesítő vizsga: közel hat százalékkal javult az átmenési arány az óvások elbírálása után
2026. július 27., hétfő

Véglegesítő vizsga: közel hat százalékkal javult az átmenési arány az óvások elbírálása után
Hirdetés
2026. július 27., hétfő

Kéthetes előrejelzés: szerencsések, akik eddig vártak a nyaralással

Elkészült a következő kéthetes, július 27. és augusztus 9. közötti időszak időjárási előrejelzése. Nagyon úgy tűnik, visszakapjuk a nyarat az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfői jelentése szerint.

Kéthetes előrejelzés: szerencsések, akik eddig vártak a nyaralással
Kéthetes előrejelzés: szerencsések, akik eddig vártak a nyaralással
2026. július 27., hétfő

Kéthetes előrejelzés: szerencsések, akik eddig vártak a nyaralással
2026. július 27., hétfő

Facebook-köztársaság, TikTok-nemzedék és a figyelemért vívott háború

Miközben egyes országok tiltani próbálják a közösségi médiát a fiataloknak, máshol már választásokat nyernek a platformokon. A Tusványos egyik múlt heti médiapanelje a jövő nyilvánosságáról és a figyelem új gazdaságáról szólt.

Facebook-köztársaság, TikTok-nemzedék és a figyelemért vívott háború
Facebook-köztársaság, TikTok-nemzedék és a figyelemért vívott háború
2026. július 27., hétfő

Facebook-köztársaság, TikTok-nemzedék és a figyelemért vívott háború
2026. július 27., hétfő

Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség

A körforgalomban való közlekedés gyakran okoz nehézséget a járművezetőknek, az egyik leggyakoribb dilemma pedig, hogy kell-e indexelni a kereszteződésbe való behajtáskor. A rendőrség videóban adott egyértelmű választ.

Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
2026. július 27., hétfő

Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Hirdetés
2026. július 27., hétfő

Székelyföld teljes területét érinti a mai viharriasztás

Zivatarokra és szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia több megyéjére.

Székelyföld teljes területét érinti a mai viharriasztás
Székelyföld teljes területét érinti a mai viharriasztás
2026. július 27., hétfő

Székelyföld teljes területét érinti a mai viharriasztás
2026. július 27., hétfő

Ismét drón hatolt be Románia légterébe, de ezúttal nem kellett lelőni

A védelmi minisztérium radarrendszere hétfőn egy drónt észlelt, amely Sulinától keletre behatolt Románia légterébe. A helyzet megfigyelésére 8 óra 53 perckor két F-16-os vadászgép szállt fel a fetești 86-os légi támaszpontról.

Ismét drón hatolt be Románia légterébe, de ezúttal nem kellett lelőni
Ismét drón hatolt be Románia légterébe, de ezúttal nem kellett lelőni
2026. július 27., hétfő

Ismét drón hatolt be Románia légterébe, de ezúttal nem kellett lelőni
2026. július 27., hétfő

Nyomozás a családi tragédia után: a húgukat próbálták megmenteni a Moldova-folyóba fulladt fiútestvérek

Hatéves húgukat próbálták megmenteni azok a 12 és 15 éves fiútestvérek, akik a Moldova-folyóba fulladtak vasárnap – közölték a tragédia körülményeit vizsgáló nyomozáshoz közel álló források.

Nyomozás a családi tragédia után: a húgukat próbálták megmenteni a Moldova-folyóba fulladt fiútestvérek
Nyomozás a családi tragédia után: a húgukat próbálták megmenteni a Moldova-folyóba fulladt fiútestvérek
2026. július 27., hétfő

Nyomozás a családi tragédia után: a húgukat próbálták megmenteni a Moldova-folyóba fulladt fiútestvérek
Hirdetés
2026. július 27., hétfő

Nem lőtték ki, csak elaltatták: egy iskola udvarán fogták be a Nagyszebenben kószáló medvét

Csíkszeredában korábban kétszer is előfordult, hogy tanintézet udvarára tévedt a medve. Mindkettőt kilőtték. Nagyszebenben elnézőbbek?

Nem lőtték ki, csak elaltatták: egy iskola udvarán fogták be a Nagyszebenben kószáló medvét
Nem lőtték ki, csak elaltatták: egy iskola udvarán fogták be a Nagyszebenben kószáló medvét
2026. július 27., hétfő

Nem lőtték ki, csak elaltatták: egy iskola udvarán fogták be a Nagyszebenben kószáló medvét
2026. július 27., hétfő

Egy testvérpár fulladt a Moldova-folyóba Neamț megyében

A Moldova-folyóba fulladt vasárnap délután egy testvérpár – egy 12 és egy 15 éves fiú – a Neamț megyei Horia település térségében. Egy hatéves kislányt sikerült megmenteni, őt kórházba szállították.

Egy testvérpár fulladt a Moldova-folyóba Neamț megyében
Egy testvérpár fulladt a Moldova-folyóba Neamț megyében
2026. július 27., hétfő

Egy testvérpár fulladt a Moldova-folyóba Neamț megyében
2026. július 27., hétfő

Elkezdődik az általános sztrájk kedden az egészségügyben

Még nem tudni, pontosan hogyan zajlik majd a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás, hányan vesznek részt abban és meddig tart, de elindítja kedden az általános sztrájkot az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet.

Elkezdődik az általános sztrájk kedden az egészségügyben
Elkezdődik az általános sztrájk kedden az egészségügyben
2026. július 27., hétfő

Elkezdődik az általános sztrájk kedden az egészségügyben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!