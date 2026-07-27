Kiszámolták, mennyibe került Romániának a három drón lelövése

A román hadsereg három, az ország légterébe engedély nélkül behatoló drónt semmisített meg az elmúlt napokban, mindegyiket F–16-os vadászgépekről indított rakétákkal.

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Az első drónt július 24-én Buzău megyében, a másodikat július 25-én a Tulcea megyei Sfântu Gheorghe közelében, a harmadikat pedig július 26-án Sulina-Chilia térségében, a Fekete-tenger felett lőtték le

– foglalja össze az Agerpres hírügynökség.

Az F–16-os vadászgépek AIM–9X típusú rakétákat használnak, amelyekből egyetlen darab hozzávetőleg 400 ezer amerikai dollárba kerül – írja a Digi 24 hírportál, hozzátéve, hogy a három drón megsemmisítéséhez három rakétát indítottak, amelyek összértéke így mintegy 1,2 millió dollár.

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Ehhez még hozzáadódnak a repülési órák és a repülőgépek karbantartásának költségei is, így