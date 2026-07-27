Sorra buktak le a szabályszegő sofőrök Hargita megyében

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Fotó: Orbán Orsolya
Alig néhány óra leforgása alatt három olyan sofőrt is kiszűrtek a Hargita megyei rendőrök, akik súlyosan veszélyeztették a közlekedés biztonságát.
Vasárnap délelőtt tizenegy óra körül a gyergyószentmiklósi rendőrök egy 27 éves, helybéli férfit igazoltattak az Ady Endre utcában. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel. Ellene jogosítvány nélküli járművezetés miatt indult büntetőeljárás.
Ugyanezen a napon, 12 óra 20 perc körül a balánbányai rendőrök egy 47 éves, csíkszentdomokosi férfit állítottak meg a 125-ös megyei úton, Csíkszentdomokos község területén. A szondás vizsgálat 1,05 mg/l alkoholt mutatott ki a leheletéből, ezért a férfit vérvételre kísérték. Az adatbázisban elvégzett ellenőrzésből közben az is kiderült, hogy az illető
Az ügyben ittas vezetés és jogosítvány nélküli járművezetés miatt indult büntetőeljárás.
Éjfél körül újabb szabályszegő sofőrt füleltek le a hatóságiak: egy 23 éves, gyergyóvárhegyi férfit állítottak meg az E578-as országúton, Gyergyóditró területén. Az alkoholszonda esetében
A férfit vérvételre szállították, az ellenőrzés során pedig esetében is kiderült, hogy nem rendelkezik vezetői engedéllyel. Ellene ittas vezetés és jogosítvány nélküli járművezetés miatt indult büntetőeljárás.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság mindhárom ügyben folytatja a nyomozást a körülmények teljes körű tisztázása érdekében – olvasható az általuk küldött közleményben.
Mindössze négy óra alatt 239 közlekedési szabálysértést állapítottak meg a Hargita megyei közlekedési rendőrök a 15-ös országúton tartott fokozott ellenőrzés során. A szabálytalanságok döntő többségét a gyorshajtás tette ki.
A korábbi, eredménytelen közbeszerzések után új feltételekkel próbálják a fuvarozókat jelentkezésre bírni a Hargita megyei vidéki buszjáratok működtetésére. A szerződések idejét két évre csökkentették, és megszüntették az útvonalak csoportosítását.
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