Sorra buktak le a szabályszegő sofőrök Hargita megyében

Alig néhány óra leforgása alatt három olyan sofőrt is kiszűrtek a Hargita megyei rendőrök, akik súlyosan veszélyeztették a közlekedés biztonságát.

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Vasárnap délelőtt tizenegy óra körül a gyergyószentmiklósi rendőrök egy 27 éves, helybéli férfit igazoltattak az Ady Endre utcában. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel. Ellene jogosítvány nélküli járművezetés miatt indult büntetőeljárás.

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Ugyanezen a napon, 12 óra 20 perc körül a balánbányai rendőrök egy 47 éves, csíkszentdomokosi férfit állítottak meg a 125-ös megyei úton, Csíkszentdomokos község területén. A szondás vizsgálat 1,05 mg/l alkoholt mutatott ki a leheletéből, ezért a férfit vérvételre kísérték. Az adatbázisban elvégzett ellenőrzésből közben az is kiderült, hogy az illető