Sanitas: egyes kórházvezetők nyomást gyakorolnak az egészségügyi személyzetre a kedden kezdődő sztárjk miatt

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Fotó: Borbély Fanni
A Sanitas Szakszervezeti Szövetség hétfőn bejelentette, hogy kedden általános sztrájk kezdődik az egészségügyben.
A szövetség közleménye szerint több intézményben már a tiltakozás megkezdése előtt nyomást gyakorolnak azokra az alkalmazottakra, akik jelezték, hogy csatlakoznak a munkabeszüntetéshez.
– közölte a Sanitas az Agerpres beszámolója szerint.
A szövetség szerint ezek a lépések a nyomásgyakorlásként és megfélemlítésként értelmezhetők azokkal az egészségügyi dolgozókkal szemben, akik törvényben elismert jogukat gyakorolták.
A Sanitas hangsúlyozta, hogy
A Sanitas elnöke emlékeztetett: a sztrájk törvényes jog, amely miatt senkit sem érhet fenyegetés, nyomásgyakorlás vagy megfélemlítés. Iulian Pope felszólította a kórházigazgatókat, hogy szigorúan tartsák be a törvényt, és ne próbálják meg adminisztratív eszközökkel elrettenteni a dolgozókat a munkabeszüntetéstől.
„Azoknak pedig, akik azt hiszik, hogy az általános sztrájk előestéjén listákkal, fenyegetésekkel vagy a munkaszerződések előzetes felfüggesztésével megállíthatják az emberek elégedetlenségét, azt üzenjük:
– idézte Popét a közlemény.
A szakszervezet emlékeztetett, hogy a munkaszerződés csak a sztrájkban való tényleges, aktív részvétel idejére függeszthető fel.
– hangsúlyozták a közleményben.
A Sanitas leszögezte azt is, hogy a szociális párbeszédről szóló törvény kifejezetten védi a jogszerű sztrájkban részt vevő alkalmazottakat: a munkabeszüntetés vagy annak megszervezése nem minősül a szolgálati kötelezettségek megszegésének, és nem vonhat maga után fegyelmi szankciót.
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