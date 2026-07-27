Sanitas: egyes kórházvezetők nyomást gyakorolnak az egészségügyi személyzetre a kedden kezdődő sztárjk miatt

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A szövetség közleménye szerint több intézményben már a tiltakozás megkezdése előtt nyomást gyakorolnak azokra az alkalmazottakra, akik jelezték, hogy csatlakoznak a munkabeszüntetéshez.

Információink szerint egyes kórházak vezetősége listákat kér azokról az alkalmazottakról, akik aláírásukkal támogatták a sztrájkot, hogy már hétfőtől felfüggesszék a munkaszerződésüket”

A szövetség szerint ezek a lépések a nyomásgyakorlásként és megfélemlítésként értelmezhetők azokkal az egészségügyi dolgozókkal szemben, akik törvényben elismert jogukat gyakorolták.

a munkabeszüntetést támogató aláírás még nem jelent sztrájkolást, és nem indokolja a munkaszerződés felfüggesztését.

A Sanitas elnöke emlékeztetett: a sztrájk törvényes jog, amely miatt senkit sem érhet fenyegetés, nyomásgyakorlás vagy megfélemlítés. Iulian Pope felszólította a kórházigazgatókat, hogy szigorúan tartsák be a törvényt, és ne próbálják meg adminisztratív eszközökkel elrettenteni a dolgozókat a munkabeszüntetéstől.

„Azoknak pedig, akik azt hiszik, hogy az általános sztrájk előestéjén listákkal, fenyegetésekkel vagy a munkaszerződések előzetes felfüggesztésével megállíthatják az emberek elégedetlenségét, azt üzenjük: