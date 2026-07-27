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Sanitas: egyes kórházvezetők nyomást gyakorolnak az egészségügyi személyzetre a kedden kezdődő sztárjk miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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A Sanitas Szakszervezeti Szövetség hétfőn bejelentette, hogy kedden általános sztrájk kezdődik az egészségügyben.

Székelyhon

2026. július 27., 16:282026. július 27., 16:28

A szövetség közleménye szerint több intézményben már a tiltakozás megkezdése előtt nyomást gyakorolnak azokra az alkalmazottakra, akik jelezték, hogy csatlakoznak a munkabeszüntetéshez.

Idézet
Információink szerint egyes kórházak vezetősége listákat kér azokról az alkalmazottakról, akik aláírásukkal támogatták a sztrájkot, hogy már hétfőtől felfüggesszék a munkaszerződésüket”

– közölte a Sanitas az Agerpres beszámolója szerint.

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A szövetség szerint ezek a lépések a nyomásgyakorlásként és megfélemlítésként értelmezhetők azokkal az egészségügyi dolgozókkal szemben, akik törvényben elismert jogukat gyakorolták.

A Sanitas hangsúlyozta, hogy

a munkabeszüntetést támogató aláírás még nem jelent sztrájkolást, és nem indokolja a munkaszerződés felfüggesztését.

A Sanitas elnöke emlékeztetett: a sztrájk törvényes jog, amely miatt senkit sem érhet fenyegetés, nyomásgyakorlás vagy megfélemlítés. Iulian Pope felszólította a kórházigazgatókat, hogy szigorúan tartsák be a törvényt, és ne próbálják meg adminisztratív eszközökkel elrettenteni a dolgozókat a munkabeszüntetéstől.

„Azoknak pedig, akik azt hiszik, hogy az általános sztrájk előestéjén listákkal, fenyegetésekkel vagy a munkaszerződések előzetes felfüggesztésével megállíthatják az emberek elégedetlenségét, azt üzenjük:

Idézet
megfélemlítéssel nem fogják megakadályozni a sztrájkot”

– idézte Popét a közlemény.

A szakszervezet emlékeztetett, hogy a munkaszerződés csak a sztrájkban való tényleges, aktív részvétel idejére függeszthető fel.

A felfüggesztés csak attól a pillanattól alkalmazható, amikor a munkavállaló ténylegesen beszünteti a munkát, és csak arra az időszakra, amíg valóban sztrájkol

– hangsúlyozták a közleményben.

A Sanitas leszögezte azt is, hogy a szociális párbeszédről szóló törvény kifejezetten védi a jogszerű sztrájkban részt vevő alkalmazottakat: a munkabeszüntetés vagy annak megszervezése nem minősül a szolgálati kötelezettségek megszegésének, és nem vonhat maga után fegyelmi szankciót.

Belföld Egészségügy
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