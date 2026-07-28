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Tizennégy fenyőt vágtak ki a lombsétány közelében, és nem is fogják pótolni

Biztonsági okokból vágták ki a fákat a lombsétánynál

Biztonsági okokból vágták ki a fákat a lombsétánynál

Fotó: Olti Angyalka

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Kivágtak tizennégy fenyőt a székelyudvarhelyi lombsétány közelében, miután a környéken élők attól tartottak, hogy egy viharban a magasra nőtt vagy kiszáradt fák a házaikra dőlhetnek. A fákat nem kell pótolni, mert van természetes megújulás a területen.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 28., 19:562026. július 28., 19:56

Még egy éve sincs, hogy a lakók birtokba vehették a csereháti csillagvizsgáló közelében a játszóteret és a lombsétányt. Az elmúlt napokban azonban heves vitát szült a közösségi médiában, hogy több fát is kivágtak a lombsétány környékén, ezért kérdéseinkkel a polgármesteri hivatalhoz fordultunk.

A lakók kérésére

Zörgő Noémi, az intézmény szóvivője a Székelyhonnak elmondta: tizennégy fenyőfát vágtak ki a helyszínen, ezt pedig már régóta kérték a környéken lakók. Az emberek ugyanis attól tartottak, hogy a magasra nőtt, esetenként kiszáradt fák egy viharban a házaikra dőlhetnek.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Hosszas folyamat volt, amíg a kivágások megtörténhettek, hiszen

  • az önkormányzatnak erről határozatot kellett hoznia,

  • az erdészetnek ki kellett bélyegeznie a problémás fákat,

  • ugyanakkor a városnak be kellett szereznie a kitermelési engedélyt is.

  • Ezt követően egy alpinista szakcéggel szerződött a hivatal, amely úgy végezte el a munkát, hogy még véletlenül se sérüljenek meg az épületek. Felülről kezdve, apránként vágták ki a fákat.

Összességében hét köbméter faanyagot termeltek ki. Egy meredek domboldalon történtek a beavatkozások, ahol fontos, hogy fák legyenek, amelyek gyökereikkel megtartják a talajt – folytatta a szóvivő.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Nem volt szükség az eltávolított növények pótlására, hiszen megfelelő a természetes megújulás: több facsemete is van a helyszínen, amelyek tovább fejlődhetnek. Ezek gyökereikkel a talajt is egyben tartják.

Elkészült a csillagvizsgáló

A lombsétány és a játszótér a csillagvizsgáló felújításával egy beruházásban valósult meg, így arról is érdeklődtünk, hogy hol tartanak az épület korszerűsítésével. Zörgő Noémi rámutatott, az elmúlt héten sikerült befejezni a villany-, valamint az ivó- és szennyvízrendszer kiépítését, így elkezdődhetett a projekt hivatalos átvétele.

Befejeződött a csillagvizsgáló felújítása Galéria

Befejeződött a csillagvizsgáló felújítása

Fotó: Olti Angyalka

Amint az említett bürokratikus munka is lezárul – elvileg néhány héten belül –, a csillagvizsgáló a városi könyvtár ügykezelésébe kerül át. A szóvivő azt is elmondta, hogy a kivitelezőnek javítási munkálatokat kell végeznie a játszótérnél, de mindezt az általa vállalt garancia részeként.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

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Udvarhelyszék Székelyudvarhely Környezetvédelem
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