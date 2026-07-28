Sanitas-vezető: szerdán is folytatódik a sztrájk az egészségügyben

Fotó: Olti Angyalka
Szerdán is folytatódik az általános sztrájk az egészségügyben – jelentette be a Sanitas Szakszervezeti Szövetség elnöke, Iulian Pope kedden, miután az új bértörvényről egyeztettek az egészségügyi minisztériumban.
A szakszervezeti vezető szerint „kevés kedvező következtetéssel” zárult a tárgyalás, számos kérdés továbbra is elemzés alatt áll.
„Még mindig több olyan elképzelés van, amelyek jövedelemveszteséget okoznának kollégáinknak, meglehetősen sokan kapnának átmeneti összegeket. Ez a mai tárgyalások következtetése” – jelentette ki Pope az Agerpres beszámolója szerint.
Kedden kirobbant az elmúlt tíz év első általános, azaz munkabeszüntetéssel járó sztrájkja az egészségügyi rendszerben. A székelyföldi kórházakban arról érdeklődtünk, hogy milyen hatással van az egységek működésére és a betegellátásra a tiltakozás.
Elmondta, hogy kizárólag technikai egyeztetés zajlott, amelyen az egészségügyi miniszter nem vett részt, ezért döntések sem születtek. Bár
– tette hozzá.
Arra a kérdésre, hogy szerdán is folytatódik-e a munkabeszüntetés, Pope így válaszolt: „Elvileg igen, sajnos.”
A szakszervezeti vezető szerint most a pártok térfelén pattog a labda: az ügyvivő kormány nem hozhat érdemi döntéseket, ezért
Mint azt a nap folyamán végigkövettük, a Sanitas kedden kezdett általános sztrájkba a közalkalmazotti bértörvény tervezete miatt. A szakszervezeti szövetség közlése szerint a tiltakozás ideje alatt a sürgősségi ellátást és a súlyos, összetett esetek kezelését biztosítják.
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