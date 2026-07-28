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Sanitas-vezető: szerdán is folytatódik a sztrájk az egészségügyben

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Szerdán is folytatódik az általános sztrájk az egészségügyben – jelentette be a Sanitas Szakszervezeti Szövetség elnöke, Iulian Pope kedden, miután az új bértörvényről egyeztettek az egészségügyi minisztériumban.

Székelyhon

2026. július 28., 19:342026. július 28., 19:34

A szakszervezeti vezető szerint „kevés kedvező következtetéssel” zárult a tárgyalás, számos kérdés továbbra is elemzés alatt áll.

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„Még mindig több olyan elképzelés van, amelyek jövedelemveszteséget okoznának kollégáinknak, meglehetősen sokan kapnának átmeneti összegeket. Ez a mai tárgyalások következtetése” – jelentette ki Pope az Agerpres beszámolója szerint.

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Elmondta, hogy kizárólag technikai egyeztetés zajlott, amelyen az egészségügyi miniszter nem vett részt, ezért döntések sem születtek. Bár

a minisztérium támogatja a szakszervezeti javaslatok egy részét, jelenleg semmilyen garancia nincs a problémák rendezésére

– tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy szerdán is folytatódik-e a munkabeszüntetés, Pope így válaszolt: „Elvileg igen, sajnos.”

A szakszervezeti vezető szerint most a pártok térfelén pattog a labda: az ügyvivő kormány nem hozhat érdemi döntéseket, ezért

mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség, amellyel tárgyalhatnak és megoldást kereshetnek a rendszer problémáira.

Mint azt a nap folyamán végigkövettük, a Sanitas kedden kezdett általános sztrájkba a közalkalmazotti bértörvény tervezete miatt. A szakszervezeti szövetség közlése szerint a tiltakozás ideje alatt a sürgősségi ellátást és a súlyos, összetett esetek kezelését biztosítják.

Belföld
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